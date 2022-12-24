Итоги года: взгляд чайника

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 декабря 2022, 20:14 Елена Головань, корреспондент

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Давно что-то чайник мой не вскипал. Были на то причины, в том числе и личного характера – но об этом чуть позже. А ведь уже к Новому году дело близится – а я всё как-то без советов высшему руководству страны. Нет, ну а чего – выступает же президент с новогодним посланием?! Так что могу и я, домохозяйка теперь уже с семью детьми. Так что немного об итогах года.

Вышки тоже ушли на фронт

Конечно, год нынешний в конце февраля практически полностью перечеркнул повестку двух предыдущих. Учитывая новую угрозу, как-то все резко перестали бояться коронавируса, но что самое удивительное – действительно стали гораздо меньше болеть.

Так что можно сказать, год начался с СВО. Не совсем, конечно, пару месяцев съела обычная жизнь, ну а уж потом… Но непосредственно к СВО я ещё вернусь, а пока немного о нашей экономике. О санкциях, введённых в отношении нашей страны, а также отдельных её представителей и компаний, работающих на нашей территории, мы слышим постоянно. Если бы люди верили, что взятый ещё лет эдак десять назад курс на импортозамещение реально действует, то, наверное, чихать бы многие хотели на эти санкции. Да многие, в общем-то, и чихали, не совсем понимая, к чему это всё может привести впоследствии. Хотя… как бы ни было тяжело, но наши предприниматели, промышленники, аграрии и прочие не продающие, а производящие что-либо ребята – честь им и хвала – пока что-то делают и иногда весьма успешно. Правда, в этом году у многих был ещё хоть какой-то запас прочности, так что как оно будет дальше – время покажет, и не факт, что в лучшую сторону. Плюс к тому же, в некоторых отраслях наработки могут идти не то что годами, а десятилетиями… Так, к примеру, я уже писала о том, что у нас в стране очень удачно похерили чуть ли не всю селекционную работу – что в растениеводстве, что в животноводстве. А на то, чтобы её возродить, нужны десятилетия. Да и не в одной аграрной отрасли такая же петрушка.

Ну, или вот ещё пример – думаю, немало людей заметили ухудшение связи. Оказывается, на вышках тоже использовалось импортное оборудование. Так что вышки у нас тоже ушли на фронт…

Но ладно, вышки… Говорят, даже с гвоздями возникла не то что проблема – проблемища – их то ли просто не изготавливали на территории России, то ли изготавливали в минимальных количествах – насколько я помню, даже высшим нашим должностям приходилось искать эти пресловутые гвозди… Сейчас, конечно, пытаются экстренно заместить то, что даже не задумывались сделать в «эпоху импортозамещения», но… В общем, время покажет, поскольку и гром грянул, и петух жареный клюнул во все, какие только можно места.

И да, как мне кажется, нашему руководству страны уже пора заняться в некотором роде огородничеством – в смысле сажать, сажать, сажать… И в данном случае я имею в виду не редьку со свеклой… а реальных людей. Которые путают государственное со своим.

Мир сошёл с ума

Что еще на главной повестке года? Замерзающая Европа? Ну, этим уже телеканалы всю плешь проели, почему-то забывая при этом рассказывать, что и у нас в этом году уже не раз тарифы на ЖКХ хорошо так скакнули. А вкупе с прыгнувшими в начале марта и не особенно опустившимися и к концу года ценами в магазинах, так и вовсе «красота». Да ещё прибавим сюда и то, что заработные платы у нас растут только в отчётах чиновников. Ах, ну да, плюс всевозможные выплаты, которые предлагали поднять в регионах, но как-то тоже втихую забыли… Ну вот нам, к примеру, пособия на детей не подняли после каких бы то ни было пламенных речей президента в марте. Ну да ладно, перебьёмся как-нибудь… В общем, ребята, смотрим на загнивающую Европу – ну так оно попроще жить как-то – мол, вот у них куда хуже… а нам-то уж грех жаловаться! Ну-ну…

Ещё, когда думаешь об итогах этого года, всплывают в памяти всевозможные радужные революции. Флаг ЛГБТ на мечети в Германии… Там же, у немцев, летом, парад зоофилов… Заявление ВОЗ о том, что гендеров действительно может быть не только два, а куда больше – интересно, у Кличко они что ли учились, у которого «не только лишь все»… Заявления, причём в нескольких странах сразу, некоторых индивидуумов, обличённых властью, о том, что педофилы тоже люди и детям нельзя их обижать. Прошу извинить, в этом месте покурить вышла, а то… напишу ведь… посадят… Но всё-таки хочется спросить – ребята, девчонки, вы что, сошли с ума?

…Не помог перекур. Потому что вспомнились ещё людоедские гамбургеры, торты в виде мертвых российских младенцев – это уже на Украине. Там же и игрушки в виде костей русских солдат. Да много чего ещё, от чего волосы дыбом. Мне вообще зачастую кажется, что всё это происходит не в нашем, а в каком-то перевёрнутом мире. Чувствуешь себя Алисой, только не в стране чудес, а в каком-то сюрреалистическом фильме ужасов многогендерного извращенца-режиссера.

Письма детей – как талисманы

Но вернусь к СВО. Ну да, тут ещё сложнее всё. Так или иначе, она затронула практически всех. И я не говорю сейчас о том, что кто-то за или против… Факт остаётся фактом – огромное количество наших ребят, мужчин сейчас воюют. И после частичной мобилизации тех, кому вся эта история с Украиной была «по барабану», значительно поубавилось. Потому что забрали мужей, сыновей, отцов, друзей, в конце концов… Звонит мне как-то одна женщина с просьбой о помощи – расскажите, как собирать, что собирать, что там, на фронте вообще нужно, мы тут группу помощи создали после того, как у нас забрали мужей и сыновей, а вы ведь уже опытная, подскажите…

А знаете, ведь как хорошо, что есть, кому звонить – благо, что действительно групп помощи сейчас очень много. Ну, по крайней мере, у нас, в Воронежской области. Собирают всё – от гвоздей и лекарств до дров, палаток и тепловизоров. Плюс изготавливают походные печки, вяжут шапки, носки, манишки, шьют шейные платки, трусы, пятиточечники, балаклавы, маскхалаты, снуды... А ещё, к примеру, заготавливают сухие борщи. Закинешь такой в кипяток – постоит пять-десять минут, и домашний борщ готов. Как говорят девчонки из «Полевой кухни», они уже работают над расширением меню – к примеру, осваивают приготовление гречневой каши с мясом. А ребята там, «за ленточкой», хвалят – вкусно! Да и вообще посмотрите по соцсетям – сколько видео от бойцов (закрытых, конечно, как только можно) в которых они благодарят за помощь. А эти видео-, аудио- и даже просто «спасибо!», написанное впопыхах между боями… Насколько же они поднимают дух тыловиков, которые стараются хоть чуть-чуть сделать жизнь там, в окопах, терпимее. Ну хоть чуть-чуть… и то хорошо!

Но и послания тыловиков тоже поднимают воинский дух. Это и вещи, и техника, которые мы пытаемся передать туда, на передовую… А особенно, как мне кажется, письма деток. Вы знаете, они, бойцы, солдаты, офицеры, читают их, радуются. Носят с собой как своеобразную защиту от бед. И я, например, очень радуюсь тому, что и письма наших семилукских ребят кому-то послужат такими талисманами.

Вот, кстати, некоторые из них:

«Здравствуйте, дорогие солдаты. Живы ли вы? Как ваши дела? Не падайте духом, мы в вас верим, я верю, что вы можете победить возобновившийся фашизм. Спасибо вам за мирное небо, за то, что вы боритесь за нас, вы победите, я это знаю. Степан, 6’’Б’’»

«Хочу вам сказать, чтобы приходили здоровыми и невредимыми, успехов вам! И крепкого здоровья. Сергей!»

«Пишет вам ученица 7 «В» класса МКОУ Семилукской СОШ №1 Полина. Здравствуй дорогой солдат! Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что защищаешь нашу Родину и стоишь на страже мира. Я слежу за тем, что происходит сейчас на Украине. И я знаю, что нет ничего страшнее, чем война. Наверно, твоя служба очень нелёгкая, но очень важная! Тебе приходится рисковать своей жизнью, чтобы мы могли жить мирно. Спасибо тебе, что ты и другие солдаты отважно сражаются. Мы очень тобой гордимся, ты наш герой! Возвращайся домой живым и здоровым, тебя ждут родные!»

«Здравствуй солдат! Меня зовут Алексей. Я ученик 5 «Б» класса Семилукской СОШ №1 которая находится в Воронежской области. Хочу тебе сказать огромное спасибо!!! За то, что ты защищаешь нас. Я не вижу того, чего видишь ты, но я знаю, тебе страшно. И я боюсь за вас всех. Пожалуйста, остановите войну, пожалуйста, будьте аккуратнее!!! Мы вас ждём дома!!! Возвращайтесь скорей с победой! Мы гордимся вами!!!».

Или вот такие, коллективные письма: «Здравствуйте, дорогие солдаты! Пишут вам ученики 7 класса Стадницкой школы. Мы нашим дружным классом желаем вам побыстрее вернуться на родину, к своим родным и близким, может даже и к детям. Желаем вам не болеть и вернуться домой целыми и невредимыми. Мы с нетерпеньем ждём вас с победой. Ученики 7 класса:…» А далее список фамилий…

«Люди, которые хотят помочь – объединяются!»

Знаете, что удивительно – где-то месяц-два назад наметилась замечательная тенденция. Если раньше люди аккумулировались исключительно по созданным группам, то сейчас началась консолидация. «Ребята, нам срочно нужны трусы для отправки. 12 штук. Сможете?». Пошукали по нашим – да, сможем. «Лиля, нам срочно нужны балаклавы и маскхалаты. Сколько сможете? Нужно на 30 человек». «Антон, есть окопные свечи?». «Есть. Дадим сто штук. А у вас спальники есть?». «Есть. Дадим. Сколько нужно?».

Вот примерно так строятся наши диалоги последние полтора месяца. Да, к кому-то не пробиться из групп, ну да Бог с ними – лишь бы они тоже действовали во благо. Но те люди, которые реально хотят помочь – они объединяются! И неважно, кто у них лидеры, кто ведомые и так далее – просто все они, а точнее все мы хотим, чтобы… ой, нет, отставим политику… хотим, чтобы наши пацаны вернулись живыми и здоровыми. И потому мы всеми силами пытаемся собрать всё, что только можно! Ну а потом мы всё это отвозим…

Кстати, в рамках наших путешествий познакомилась с Максимом, к которому сразу же потянулось моё материнское сердце – я уже не раз писала об этом парне. Внук генерала. С первого дня СВО на передовой. Он стал для меня, наверное, символом защитника – потому что умный, сильный, заботливый. Сейчас он снова на передовой. Молюсь за него вместе с его мамой, хоть и живём в разных регионах. Вот от такого детей рожать, воспитывать… А он там, на войне… Разговаривала с ним как-то по поводу нашумевшего видео в сети, где «брошенные герои» ищут, куда приткнуться – а он мне: «Елена Владимировна, они же оставили свои позиции, оружие, а главное тех, кто был с ними рядом и кто не побежал, как «они»…».

А сколько тех, которые как «они»?! Но об этих «оних» не хочется думать. Да и некогда, потому что все мысли заняты Максимом и его сослуживцами, а также Женей, Пашей, Семёном, Володей, Сашей, Димой и так далее, так далее, так далее… Знаете, во время второй или третьей поездки я постаралась психологически закрыться и не узнавать имена ребят, которым вручала пакеты с гумпомощью. Ну потому что пока они для тебя все воины – так проще. А как только ты узнаешь имя, то пиши пропало – ты не можешь не думать о нем. Хотя, если честно, не помогает – потому что итак лица всех ребят, которых ты видишь, стоят перед тобой и днем, и ночью.

Сегодня мы живём на фронт

Так, ну вот опять я съехала с итогов года, которые анонсировала изначально. Хотя… как мне кажется, подводя итоги, ТАК сегодня, живут многие россияне – ну, живут на фронт, я имею в виду.

Ну вот и я живу сегодня так. Сознание переформатировалось полностью – если раньше мерилом денег у меня было мясо – ну вот, мол, на столько я смогу купить столько-то мяса, то сегодня и измеряю деньги в пряже – за пятьсот рублей я могу связать четыре шапки из очень хорошей пряжи и шесть из не очень хорошей. Ну как не очень… не премиальной, скажем так, но шапка из неё тоже будет мягкая и комфортная. И колоться не будет. Вот, кстати, тоже дилемма… В общем, вяжу.

Ну а что касается личного, то для меня и моего мужа этот год оказался тоже очень знаменательным – в нашей семье появилось ещё двое приёмных детей. И знаете, это невероятное счастье, несмотря на сложности. Про них я вам расскажу чуть позже

А вам, дорогие читатели, я искренне желаю в Новом году терпения, любви, радости. И дай Бог, надо всеми нами наконец-то будет чистое, мирное небо! С наступающим!

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции