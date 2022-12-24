Проект Гегемона в отношении России утопичен для всего мира: философский анализ.​

Только философское осмысление происходящего с Россией, то есть, стремление заглянуть за Горизонт плоскости мировой травли нашей страны, может стать надёжным основанием для выработки концепции внешнеполитического поведения России.
Пока логика развития такова, что США делает всё, чтобы сначала весь коллективный Запад противостоял России и это Гегемону удалось, а потом, и весь мир присоединился бы к коллективному Западу. Гегемон делает потуги на этот счёт, хотя процесс идёт крайне медленно.
Не было ещё никогда в мировой истории, чтобы весь мир противостоял одной стране, причём благодаря подстрекательству одной страны. Это важный философский и исторический момент.
Следовательно, сейчас наиболее актуальными являются аналитические исследования в соответствии с вышеприведённой проблемой. А что мы видим? Есть ли работы, посвящённые исследованиям и поиску выхода из формируемой Гегемоном травли и ловушки для России? Анализ показал, что таких хороших работ практически нет, а есть лишь некие опусы, имеющие следующие недостатки:
1. Статьи часто не являются актуальными.
2. Статьи часто не выходят на зону-тему разрешения ситуации, в которую попала жертвенная Россия, обозначившая себя инициатором трансформации мироустройства.
4. Статьи, порой, со своим хитро-аккуратным и псевдо-мудрым стилем изложения являются квинтессенцией деструктивного разложения современной российской интеллигенции, которая совершенно не актуально графоманит.
Поддержите издание
5. Часто в работах имеет место защита исторической интеллектуализацией - способ ухода от актуального. Эта проблема сейчас имеет место во многих СМИ и научных гуманитарных российских журналах. А нужно ли финансировать такие журналы, которые не создают рецепты и концепции для выживания Отечества в новой ситуации?
6. Сейчас в интернете есть другая крайность - смелая и радикально-критическая домыслятина! И может ли интеллектуальная российская элита противостоять этой злорадной философии ожидания конца России?
Философское осмысление эпохи позволяет нам надеяться на важную роль России в мире, который в эпоху постмодернизма превратился в единый организм, связанный нервами интернета и зелёной кровью доллара. В противном случае, изоляция мира от России может опасно сказаться на всем мире. Россия со своим ресурсным потенциалом должна занимать особое место в этом мировом организме.
Если же Гегемоном будет предпринята попытка использовать Россию, отобрав её субъектность, то возникнет ситуация катастрофы. Тем более, философия постмодернизма уже давно обосновала, что мир живёт в условиях культуры катастрофы. То есть, все те проекты, которые затеял Гегемон, утопичны с точки зрения философского постмодернистского понимания мира.
Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции