Подберезкин: надо было сбивать британский разведывательный самолет

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24 декабря 2022, 11:40 Александр Саргин

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Скоротечный визит Зеленского в Вашингтон завершился обещаниями США оказать Украине очередную многомиллиардную (в долларах, а не гривнах) помощь.

Лидер «незалежной» рассчитывал на поставки американских высокоточных ракет большой дальности, а также истребителей и танков. Впрочем, желания Зеленского могут быть любыми, однако нетрудно догадаться, что им командуют западные кураторы, в том числе и в том, что касается регулярных обстрелов мирных граждан Донбасса…

«Наверняка все команды вооруженным силам Украины отдаются именно со стороны, - говорит директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин, - ведь американцам всё это очень удобно. Да, надо признать, когда на чужой территории воюют чужими руками, это очень удобно для достижения своих политических целей, поскольку их собственная экономика, вооруженные силы и население страдают в гораздо меньшей степени. В этом смысле Западу удалось навязать нам такую войну, и это, конечно, огромный минус».

По сути, сегодня подавляющее большинство стран НАТО так или иначе вовлечено в военные действия на территории бывшей советской республики Украина. Российские вооруженные силы планомерно уничтожают и ее энергетическую систему, и военную технику, поставляемую Западом в неимоверных количествах, и живую силу противника, в том числе большое количество иностранных наемников и других специалистов «оттуда».

А ведь одним из главных застрельщиков всего того, что происходит в «незалежной», является постоянно «гадящая» нашей стране «англичанка». Напомним, что у нас на вооружении имеется абсолютное технологическое чудо – ракета «Сармат». Военные люди в курсе, что достаточно только одного такого изделия – и Лондон перестанет не то что гадить, а, например, даже играть в футбол…

«Что касается «гадящей англичанки», - продолжает профессор Подберезкин, - то такие вопросы решаются военным способом не только на Украине, хотя, конечно, в настоящее время прежде всего на ней. Но до тех пор, пока сами метрополии не почувствуют угрозу, они не остепенятся. Кстати, они уже начинают чувствовать опасность, потому что принципы ведения подобных войн, прокси-войн, имеют очень жесткие границы с тем, чтобы не втянулись сами участники и их национальные территории».

Военспец считает, что страны НАТО так или иначе уже «втягиваются в военные действия», например, с точки зрения использования космического пространства, применения радиоэлектронных средств борьбы и многого другого.

Напомним, 29 сентября наш истребитель Су-27 выпустил ракету вблизи британского самолета-разведчика Boeing RC-135W Rivet Joint, патрулировавшего международное воздушное пространство над Черным морем. После пуска ракеты британцы ретировались, недопатрулировав вверенный им участок.

«Не думаю, что ракета с нашего Су-27 случайно пролетела мимо разведывательного самолета, - заключает Алексей Подберезкин в разговоре с «АН». – Хотя Шойгу потом сказал, что произошла «досадная техническая неисправность», на мой взгляд, это было своего рода предупреждение. Но я думаю, что если бы мы сбили британский разведывательный самолет, это было бы более лучшим предупреждением, а кураторы Зеленского после этого, возможно, о чем-то задумались».

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