Россия - по-прежнему щедрая душа​

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 декабря 2022, 10:33 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

На заре нашей капиталистической власти, когда Чубайс ещё был рыжим, а Кох поливал страну из самой страны, любимой аксиомой этих ребят было: причина гибели Союза - есмь разбазаривание бюджета на помощь союзным республикам и африканским государствам. Мол, надо прекращать и тогда заживём. Помощь прекратили: союзные сёстры пошли по рукам, Африка нас послала, как мы "зажили" - все ещё помнят.

Ныне, конечно, ситуация кардинально иная. Ныне такая же помощь братским народам называется "выстраиванием долгосрочных экономических векторов взаимоотношений". Причем, чем больше нас, Россию, оскорбляет какая-то страна, тем "ширше" помощь.

Совсем недавно на саммите в Самарканде бывший президент колхоза Рахмонов, а ныне нищего Таджикистана Рахмон на гране фола разговаривал с президентом Путиным. И, видимо, в честь его смелости, цитирую: «Правление ОАО «РЖД» продлило на следующий год действующие скидки на перевозку ряда грузов. В частности, на 2023 год продлевается скидка в 50% на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана. Основную долю в структуре экспорта плодоовощной продукции Таджикистана в Россию составляют лук, сухофрукты и виноград".

Если вы думаете, что таким образом РЖД заботиться о нас, российских потребителях, то это несколько не соответствует реалиям. Дело в том, что вся среднеазиатская продукция разгружается на этнических овощных базах и расходится по этническим магазинам и торговым точкам. Затем, собранные с нас рубли конвертируются в доллары и уходят в Таджикистан. Где в этой цепочке, половинная скидка на перевозку? В российском бюджете? Нет, только в карманах перекупщиков и в некоторых больших российских карманах.

Или возьмем братский Китай с не менее сестринской Индией. Вот, кто от всей души делает миллиарды долларов на нашем противостоянии с Западом. Как известно даже младенцу, российский бюджет примерно на 70 процентов наполняется доходами от продажи невосполнимых природных ресурсов.

Когда Запад ввел эмбарго, мы перевернули логистику на Восток. И нам банально, в стиле трезвой обезьяны, провели подсечку с броском через голову, с захватом и удержанием. А проще говоря, стали покупать нашу нефть сорта Urals с плавающим в районе тридцати процентов дисконтом! Просто выкрутили руки. До февраля дисконт Urals перед Brent был примерно 1-2%.

Везденоссующий Блумберг посчитал, что дисконт обходится российским экспортерам нефти примерно в 4 миллиарда долларов в месяц в виде упущенной выгоды, сокращая налоговые поступления РФ от экспорта. Ладно бы "друзья", нашу нефть перерабатывали в собственных нуждах. Они банально ей спекулируют с тем же Западом. Таких друзей за руку, да в музей!

И вот меня терзает вопрос: а мы этим "друзьям", руки выкрутить никак не можем? Ну есть же хотя бы что-то в чем они от нас зависят? Или уже ничего не осталось?

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