Рейтинг ТОП-10 способов разбогатеть до неприличия, чтоб унизить знакомых и незнакомых

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24 декабря 2022, 00:50 Август Котляр, Журналист

Натюрморт с деньгами в стиле vanitas

В первой части, с которой можно ознакомиться здесь, мы коснулись общетеоретических и методологических аспектов богачества. Надобно ещё добавить пару слов, прежде чем перейти к практическим путям приобретения богатства. Это пара слов за образование. Надо ли оно хорошему человеку, чтоб заработать на роскошный образ жизни? Как сказала Лиса Алиса умненькому Буратино: “Не доведет до добра тебя это ученье… Вот я училась, училась, а - гляди - хожу на трёх лапах”. базилио добавил: “Через это проклятое ученье я глаз лишился…” Из своего опыта могу лишь подтвердить эту правоту. Я потратил годы жизни на МГУ (первобытное искусство), Плехановский (маркетинг промышленных товаров), РАГС (земельно-имущественные отношения), Банковский институт Высшей школы экономики (управление инвестициями), но всё это оказалось пустым, хотя и приятным времяпровождением. Полезными навыками я обзавёлся только в Америке, закончив курсы по недвижимости и получив лицензию на право работы на рынке фабрично изготовляемых домов. То есть получив сугубо утилитарные знания и навыки. А вот один мой приятель, три года сидевший в восьмом классе, и на этом завершивший своё формальное образование, построил торговый комплекс “Наутилус” на Лубянской площади. Другой мой знакомый, формально доктор наук, но реально еле-еле получивший аттестат о среднем образовании, построил больше двадцати коттеджных посёлков и тысячи домов, да ещё и стал многократным чемпионом мира по ралли-рейдам. Ещё один товарищ с весьма скромным образовательным цензом владеет деревообрабатывающим заводом, лесными делянками, лесопилками и огромным охотохозяйством.

Можно возразить - а как же информационные технологии? Вот там Билл Гейтс или Стив Джобс? Ну, оба они вовсе не программисты, а гениальные маркетологи. Билл Гейтс свою MS-DOS купил в готовом виде у сторонних разработчиков, через мамкины связи в IBM продал, наварился, нанял уже своих программистов. А Джобс поднялся на Стиве Возняке, еврейском гении с корнями из России, и на маркетинге. Джобс просто был визионером, маркетологом и абсолютно гадким человеком. Как и Марк Цукерберг, укравший основополагающие идеи своей социальной сети у нанявших его близняшек Уинклвоссов. В мире информационных технологий сами по себе технологии не обогащают человека. Обогащает система продаж технологий. В реальности разработчикам достаются крохи, а наживаются на придуманных технологиях совсем другие люди. Скажем, Максим Левчин, выходец из бывшего СССР, написал все коды PayPal. В деле принимал ещё участие Питер Тиль и позже примкнувший к ним Илон Маск. Так вот, когда PayPal был продан eBay за полтора миллиарда долларов, Левчину, чьи еврейские мозги вытянули всё это дело, досталось всего 30 миллионов долларов. О том, как выглядит создание IT-компаний, очень толково и понятно пишет Питер Тиль в своей книге “От нуля к единице”, она есть на русском. В 2013 году я ошивался в Кремниевой долине, пытаясь продать кому-то российское программное обеспечение по предотвращению утечек данных. Но случился скандал со Сноуденом, и от меня шарахались как от зачумлённого. Зато я на своей шкуре испытал, что такое жить в Кремниевой долине и каково там вести дела: всё сводилось к тому, что все рыскали в поисках инвесторов в надежде ошкурить или общипать, для чего были созданы такие места как Y-Combinator в городке Маунтин-Вью. Я как-то уже рассказывал, как меня оттуда выперли за непрошенный визит.

В 2000-х я имел дело с Анатолием Карачинским и Сергеем Мацоцким, крупными игроками российской цифровой отрасли. Действительно, очень умные, образованные и толковые люди. Но ведь основной источник дохода для них тогда был государственный или окологосударственный бюджет - им платили мощные структуры за установку железа и софта, за создание информационных сетей. Профессионализм, безусловно, очень важен в специализированных отраслях. Но кормят профессионалов те, кто продаёт, то есть такие люди, которые умеют ладить с другими людьми.

Так чем сердце успокоится?

Первое. Сердце успокоится торговлей. Торговля - это самый верный путь к богатству. Надо продавать. Неважно, свой товар или чужой. Не имеет значения, что продавать. Главное - найти кому. То есть того, кому это в принципе надо и кого при этом есть деньги. В России многие торговцы, похоже, ещё не допёрли, что продавать надо только тем, у кого есть пара копеек за душой. Но нет, начинают нудить по выученным скриптам продаж, и мотают кишки человеку, который бы и рад купить, да не на что. Когда я только начал продавать всякие механизмы в Техасе, опытные товарищи научили. Приходит человек, вроде, проявляет интерес. Тогда спроси у него: как бы вы оценили ваш кредитный рейтинг (credit score) по шкале от единицы до десяти? Если человек говорит, что от шести и выше, тогда можно с ним заниматься. Если меньше - гони его вежливо, не трать время. На некоторых дилершипах сразу просят заполнить и подписать так называемый файвлайнер (five liner - пять линий), там действительно пять строк: имя и фамилия, дата рождения, адрес, номер водительского удостоверения и номер социального страхования (SSN). Подписав его, человек тем самым дал согласие на обработку персональных данных. Через минуту уже известно о его финансовом положении абсолютно всё.

Умение продавать - это врождённый талант, отточенный и отшлифованный специальными знаниями и навыками. Мне изнутри довелось наблюдать подъём торговых фирм. Тридцать лет назад гремела такое интересное предприятие, как “Союзконтракт”.

Август Котляр,1994 год

Мне довелось знать его учредителей, ныне уже покойных гениальных еврея Михаила Любовича и Алексея Гольдштейна, а также их деловых партнёров из Подольска. Очень способные были ребята, нам всем тогда было по 25-28 лет. Первый серьёзный подъём они сделали на продаже голландского спирта “Ройял”. Зимой 1992 года всю выручку Алексей вложил в покупку Мерседесов, он привез два W140 и три W124 в E-классе. Он купил почему-то по розничной цене в Голландии, и продать в Москве с прибылью их было невозможно. Решили оставить их себе, но одну ешку подарили председательше правления одного крупного банка. И тут началась полоса взлёта. Вопрос был лишь в том, что привозить. Поехали ликёры, сыры, всякие консервы, а потом начался клондайк - куриные окорочка. Запретили ввоз спирта “Ройял” - так из него стали делать 45-градусную водку “Зверь”. Дрянь была несусветная, потому что водка и разбавленный спирт - это разные напитки, утверждаю это как беззаветный почитатель того и другого. Я подсказал слоган “похмелья не будет”, который почему-то себе приписал себе тогдашний гендиректор Александр Тараканов. Потом я напечатал бюллетни с товарами и ценами, и ножками разнёс по всем московским ларькам и магазинам. У дверей тогдашнего офиса на Студенческой улице стали выстраиваться очереди. Стали давать рекламу по телевизору. Я говорю - добавьте цену. Миша Любович говорит: не надо, пусть звонят, мы им будем продавать. Я настоял, Гольдштейн меня поддержал. Как стали по телевизору сообщать оптовую цену на товары, так спрос вырос экспоненциально. Контора пухла от наличных денег, их приходилось продавать за безнал и на этом ещё навариваться. Потом Любович стал давать рекламу на две полосы в “Известиях” и других изданиях, приглашая к сотрудничеству даже власти регионов. Денег стало так много, а система управления настолько неэффективной и держащейся исключительно на джентльменских словах и понятиях, что я решил сосредоточиться на собственных проектах, и это оказалось дальновидным решением, ибо через пару лет, выйдя на астрономических для тех лет объём годовых продаж в миллиард долларов, контора рухнула. А я тем временем успел подсобить добрым словом и умелым телодвижением первому российскому автозаправщику Илье Колерову. Илья был, естественно, еврей, женатый на барышне, выше его на голову, по фамилии Шапиро. Тогда, на конец 1993 года, было плоховато с бензином в столице, и Илья придумал ставить военные бензозаправщики. Стоит, скажем, ЗиЛ-131, какой я водил в армии, на нём цистерна и один-два шланга с пистолетами. Подъезжают водители, заправляются, рассчитываются наличкой. Потом придумали ставить военные контейнерные АЗС. В общем, за короткий срок у Колерова стало около 100 точек по Москве. Что-то с огромным потоком наличности надо было делать, и тогда мы открыли обменный пункт; Колеров купил детский садик в Ясеневе, там же была и контора, и его жилые апартаменты, и там же устроили обменник. Но кто поедет в такую даль, искать обменник среди высотной застройки. Мне пришла в голову мысль: давайте на радио будем три раза в день объявлять наш текущий курс. Колеров поддержал, я договорился в радиостанциями, что мы будем им три раза в день звонить и сообщать курс, а они будут оповещать общественность. И таким образом за несколько дней обменник Колерова превратился в крупнооптового торговца валютой. Привозили кучу рублёвой наличности с автозаправок, мы ехали в один банк и покупали сотни тысяч долларов, которые потом продавали. Таким образом, к выручке прилипало ещё пара процентов в сутки, а это 60 процентов в месяц, что очень даже было здоровски. Но Колеров был феноменальный жлоб, и на своём жлобстве потерял всё. А дело было так: мэр Лужков затеял строительство Храма Христа Спасителя, и, собрав самых видных бизнесменов, попросил скинуться на богоугодное дело - кто сколько может. И тут у Ильи хватило ума встать и сказать, что он вообще-то иудей и не его это дело церкви стоить. Ну, иудей так иудей. Лужков хорошо относился к иудеям, но плохо к жлобам. И Колерову не продлили разрешения на его бензовозы и контейнерные АЗС на следующий год. И он сунулся туда, сунулся сюда, а милость-то и благодать ушла. Кое-как он продал всё за копейки и уехал в Швейцарию.

Опыт “Евросети”, “Магнита”, “Вкусвилла”, “Кофемании”, “Комуса” и других говорит о том, что в России можно начать с одного маленького магазинчика и разрастить до компании с миллиардными оборотами.

Второе. Сердце может успокоиться производством. Я очень жалею, что не успел познакомиться и подружиться с Андреем Трубниковым, хозяином “Натуры Сибирики”. Мне в нём всё импонировало: и пузо как у меня, и такая же любовь к обжорству и пьянству, и искромётное чувство юмора, и любовь к Роллс-Ройсам и Феррари. Но, главное, как он выстроил свою компанию и с какой душой подходил к созданию продукта.

Туалетная комната Андрея Трубникова

Рентабельность у него была сумасшедшая, ведь любая косметика в себестоимости очень недорогая. Он выстроил всю цепь: от выращивания трав на Алтае и Курилах, до собственной розничной сети. Его бренд “Бабушка Агафья” стал буквально народным; я бы рекомендовал всем, желающим разбогатеть, прочитать книжку о нём и посмотреть все его интервью и фильмы о нём. Там все секреты он спокойно выдаёт, делится опытом. Его состояние оценивалось в полмиллиарда долларов.

Владимир Мельников, основатель производственно-торгового конгломерата “Глория Джинс” бросил школу в 12 лет. И ничего, в его джинсах хотят десятки миллионов людей, а у него состояние оценивается в 700 миллионов долларов. Начинал же он швейное производство с того, что его советская власть посадила за незаконные валютные операции - он пытался за валюту купить за границей швейное оборудование.

Производство меняет человека. Мне когда-то доводилось принимать участие в руководстве предприятием. Мне нужно было вытащить один деревообрабатывающий завод из финансовой пропасти. Первым делом я составил список слабых мест, ибо ни одна система не может работать лучше, чем работает её самое слабое звено. Это основа кибернетики. Составив список, я стал проблемные места расшивать. Это требовало множества действий. Но шаг за шагом производство стало работать без сбоев, согласно технологическим картам. Потом надо было нарастить объём заказов, чтоб денег стало больше. Я создал список тех, кто мог бы дать крупные заказы: архитекторы, крупные строительные подрядчики, девелоперы. Я пошёл брать у них интервью для издания, которое тут же создал на коленке - профильный журнал о девелопменте, строительстве и архитектуре. Выпуск каждого номера журнала мне обходился в несколько тысяч долларов, но установившиеся связи выстреливали заказами в сотни тысяч и миллионы долларов. И для закрепления статуса лучшего российского предприятия в данной отрасли я добился статуса “Стандарт Кремля” в Управлении делами президента. А потом завод снесли - он находился в Коммунарке, и на его месте построили знаменитую больницу.

Третье. Сердце может успокоиться товарами для женщин. Если зайти в любой американский сетевой ритейлер, торгующий обувью и одеждой, то увидим, что 90 процентов площадей отдано под товары для женщин и только 10 процентов для мужчин. Основные посетители магазинов, кроме строительных и охотничьих, - тётеньки. И у них всегда есть деньги, чтобы быть красивой.

В России женщин существенно больше, и они на мужиков буквально охотятся, особенно на тех, у кого есть хоть какой-то вид, хоть какие-то деньги и у которых женилка в рабочем состоянии. Поэтому красота - это оружие страшной соблазнительной силы, и тёти не жалеют и не будут жалеть никаких ресурсов, чтобы быть красивыми. Посмотрите, какие гигантские площади занимают магазины, продающие только парфюмерию и косметику - “Рив Гош”, “л'Этуаль”, “Сефора”, “Золотое яблоко” и другие. Для мальчиков таких магазинов нет.

К слову, к категории “товары для женщин” можно отнести всякие курсы для женщин, которые ведут все, кому не лень. Диву даёшься, когда видишь Дениса Байгужина и ему подобных выращивателей стерв - у них от слушательниц курсов по потрошению мужиков нет отбоя. Некоторые талантливые барышни, сделав себе имя на блогерстве для женщин, например, Мария Капшукова и её видеоканал “Бешенство Машки”, учивший цепляться за жизнь, перешли на торговлю магическими средствами по обретению счастья и состоятельного мужика. Теперь бывшая одесситка, покорившая Москву, торгует свечами в виде девушки, оседлавшей фаллос - это на приворот богатых мужиков. Маша вложила в себя бешеные деньги - она несколько раз меняла лицо, губы на лице и не на лице, наполняла грудь имплантами, подтягивала попку, сливала лишний жир липосакцией из рук и ног, вставила себе ослепительные зубы, которые белее самого белого биде, наращивает постоянно себе ногти и ресницы. Это говорит об исключительной целеустремленности г-жи Капшуковой. На самом деле, если послушать её блог, она говорит очень здравые и жизненные вещи - сама-то она победила в этой борьбе за жизнь и ведёт тот образ жизни, о котором даже большинство девушек и мечтать не смеют - при этом она учит не зависеть от мужиков, а иметь свои собственные деньги. Она очень быстро сориентировалась - когда Ютуб сбросил монетизацию россиян, она своё паблисити использовала для продвижения своих свечей, которые в себестоимости недорогие, а продаются задорого.

Курица, которая стабильно может нести золотые яйца - это производство женского белья. Мальчики себе не представляют, насколько сложно подобрать хороший бюстгальтер. И они не знают, что большинство бельевых брендов, продающих крошечные кусочки ткани за сумасшедшие деньги, наносят вред и урон женским самым деликатным местам. Они делают бельё из синтетических тканей, что совершенно недопустимо. У тётенек начинаются проблемы как с грудью, так и с детородными органами. А хорошее итальянское или французское бельё из натуральных тканей стоит просто нереальных для большинства девушек и женщин денег. Например, шёлковый бюстгальтер от “Ла Перлы” стоит 50 тысяч рублей. Выручает пока российских женщин только белорусский бренд “Милавица”, у которого можно найти бельё из натуральных тканей. Тот, кто будет делать красивое бельё из хлопка и шёлка, сделает колоссальное состояние.

Четвёртое. Сердце может успокоиться девелопментом и редевелопментом. Эта область имеет высокий порог вхождения, и потому девелоперов немного, как и редевелоперов. Редевелопмент может оказаться проще, потому что надо перепрофилировать и переформатировать уже построенные объекты. Например, ставшие ненужными заводские корпуса под торгово-развлекательные и офисные центры. В Москве на Лесной улице бывшие трамвайные депо перелицованы под гастрономический рай - это один из лучших примеров редевелопмента.

К слову, о рае. Не у всех владельцев недвижимости хватает ума и фантазии выжать максимум из своих руин. В середине 2000-х годов я некоторое время подвизался директором по развитию завода “Калибр”. От производства там остался небольшой цех, где делали штангенциркули. Остальное всё сдавалось под офисы и склады. На территории завода стоял советский недострой - брошенный корпус этажей в десять, из бетона. Я говорю мажоритарному акционеру, бывшему прокурору: давай закроем тёплый контур, окна я вставлю, приглашу хорошего архитектора, который придумает, как элегантно обыграть бетон и максимально стильно обойтись малыми средствами - типа как потом архитектор Владимир Плоткин сделал во “Временах года”. Мне акционер говорит: кто сюда поедет? Это место не проходное. Я говорю: концепция - дамский рай. Все десять этажей под бабские штучки-дрючки, а также фудкорт и салоны красоты, плюс детская игровая комната. Парковка у нас огромная. Ещё как поедут. Он не верил. Я привез хозяина международной выставки “Интершарм”. Он увидел и говорит: да у вас отбоя не будет от арендаторов, я тут могу сделать даже постоянно меняющуюся экспозицию и быть якорным арендаторам. Тогда я руководству “Калибра” говорю: ну вот видите, человек дело говорит. Плюс я заключу предварительные договора с арендаторами, а вот банк, который даст денег на реконструкцию, он здесь откроет потом отделение. А они как дети с особенностями развития: мы не знаем, мы будем кышманавтами, когда вырастем. Тогда я пошёл своей дорогой, а они раскачивались потом ещё много-много лет.

Вообще, в бизнесе хорошие девелоперские идеи часто сталкиваются с косностью. Я хотел построить огромный посёлок с высокоплотной малоэтажной застройкой из модульных секций. Собственно, я в Америку попёрся изучать тамошний опыт и завис на много лет. Так вот, поехал я по главам хороших подмосковных районов. Сначала посетил Красногорского администратора Рассказова, который меня озадачил поручением создать ему симфонический оркестр вроде Бостонского. Я оркестр ему предварительно собрал, говорю: вот оркестр, гони землеотвод. А этот паршивец начал тогда прятаться. Приехал в Одинцово к Гладышеву. Он мне говорит: у меня двери в кабинете плохие, мне бы новые. Я ему сделал офигительные дубовые двери. Давай, говорю, землеотвод. Он в несознанку, моя твоя не понимай. Ну и ну, думаю, все вы такие, что ли, халявщики. Наконец, доехал до главы Ступинского района Челпана. Вроде задружились. Я его в Москве провёл по самым высоким кабинетам, и вообще обласкал его всячески. И говорю: сделай мне землеотвод. Я уже всю документацию за свой счёт подготовил, уже и придумал, как обойти эти идиотские законы о местном самоуправлении и о конкурсах на земельные участки под жилую застройку, и уже из Минрегиона получил поддерживающие бумаги. А Челпан всё обещает и не подписывает. Так и дотянул до кризиса 2008 года, когда всё упало на фиг, но я уже потерял к нему интерес. Потом его выгнали, но миллион квадратных метров остался так и на бумаге - проект я заказывал в бюро у Бориса Костовецкого, который строил Черноголовку с нуля; и на проект потратился обстоятельно, выкинул кучу денег впустую. И остался без миллиарда неполученных долларов. А всё из-за дури, некомпетентности и произвола случайных людей, попавших во власть в результате демократических выборов.

Пятое. Сердце может успокоиться строительством и производством стройматериалов. Не каждый в состоянии быть девелопером, этому нигде не учат, это склад натуры. Я, правда, пошёл учиться в Академию госслужбы по специальности “земельно-имущественные отношения”, чтоб как-то ориентироваться в процессах землеотвода. А вот строителей учат, и строить в России могут многие. Строитель всегда заработает себе на кусок хлеба, а многие строительные подрядчики становились компаниями с миллиардными оборотами; есть компании, которые работают во многих странах мира, как, например, итальянская Codest или австрийская Strabag. Правда, иногда они банкротятся, а ними подзалетают те, кто дал им денег. Так было со мной. В 1993 году я уговорил руководство института “Оргэнергострой” передать мне участок на Варшавском шоссе для совместного использования. Сделал проект, всё что надо, согласовал, заключил контракт с финской компанией Hakka. Заплатил. А они взяли и обанкротились. И взятки гладки, привет горячий.

Часто производство стройматериалов приводит в девелопмент и в другой уровень доходом. В 2003 году, в городе Санкт-Петербурге, девелопер Сергей Полонский меня познакомил с Андреем Молчановым, главой группы ЛСР. Ну, как познакомил. Мы все сидели за одним столом и большой приятностью проводили время. Со мной оказался рядом молодой красивый мужик с очень быстрой речью и очень острым умом. Я даже восхитился, говорю, слушай, редко встречаешь таких умных людей, чем занимаешься? Он мне уклончиво: да я так, по снабженческой линии. Я говорю: что-то ты слишком востёр для снабженца. Посидели, поговорили. А потом мы гоняли на его кабриолете Порше по ночному Питеру, пока мосты не свели. Он мне записал свой телефон на какой-то газетке. Я просыпаюсь в кондиции Стёпы Лиходеева, поправляюсь, навожу глаза на резкость, вижу телефон написан фломастером. Думаю, дай-ка почитаю газетку. И на другом развороте вижу его портрет и читаю, кто он такой. Тогда про ЛСР мне мало что было известно, но я понял, что он действительно снабжает весь Северо-Запад России стройматериалами. Ну, позвонил и поехал к нему продолжать банкет, очень мне Молчанов полюбился - и умница большая, и сердце золотое. И это секрет его феноменального успеха, а вовсе не связи его отчима, - Молчанов умеет ладить с людьми, всё доводит до конца и и всегда держит слово. Что для строителя - большая редкость, скорее исключение, чем правило.

Шестое. Сердце может успокоиться производством продуктов питания. Россия и дружественный ей Китай очень хорошо кушают. В России рынок еды бездонный, а в Китае это просто чёрная дыра. И начинать можно с малого. Я наблюдал, как поднимались ребята, производители кетчупа “Балтимор”, я был знаком с Игорем Лайдиненном, одним из четырёх акционеров. Они пахали, они выписывали себе сравнительно скромные зарплаты, Игорь жаловался, что у них продавцы, работающие за процент от продаж, получают больше, чем акционеры. Но у них хватило ума не разрушать эту практику, как поступили бы многие другие, дескать, слишком до фига вы тут зарабатываете, вам столько бабла не надо. Это людей оскорбляет до глубины души, когда начинают считать и срезать их деньги. Потом они продали, я так понимаю, компанию.

Август Котляр, 2019 год

Подняться можно на чём угодно. Как поднялись на сухариках типа кириешек, на соках поднялся Вимм-Билль-Данн. Я помню восхождение этих красавцев: Гавриила Юшваева, Давида Якобашвили, Евгения Ярославского и ижё с ними. Все очень хорошие люди, особенно Давид и Женя Ярославский. Я как-то прослышал, что Якобашвили собирает музыкальные инструменты. Мы были знакомы, но не очень близко. У меня сын как раз занимался флейтой и интересовался всякими механизмами, им прививали любовь к технике в ОРТовской школе. Я Давида прошу: у меня в еврейской школе детки очень хотят посмотреть инструменты. Давид говорит: сделаем. Мне позвонил его помощник, и сказал, куда подъехать - на задворки бывшего кафе и клуба “Метелица”. Нас встретили и отвели в подземелья, где стояли сотни, если не тысячи, всяких музыкальных инструментов, в основном самоиграющих. И Давид нас там встретил и уделил два часа, всё показал и ответил на все вопросы. Неудивительно, что с таким обхождением они продали “Вимм-Билль-Данн Напитки” бермудскому отделению Пепси-колы за несколько миллиардов долларов, а ведь всё начиналось с аренды линии на Лианозовском молочном заводе за 50 тысяч долларов, взятых в кредит.

Седьмое. Сердце может успокоиться концертно-развлекательной деятельностью. Сам бы думал, что, может, это и не очень выгодно, но выяснилось, что выгодно. Судьба свела меня с бывшим танцором балета, Алексеем Пегановым. Он организовал такую вот антрепризу для детей: у него штук шестнадцать коллективов, которые ездят по всей стране и дают мюзиклы для детей. Яркие наряды, музыка под фонограмму, поют ли артисты вживую, я не знаю. Может, когда поют, когда и нет. Он меня пригласил на один из своих спектаклей в Дом культуры железнодорожников, на какое-то действо вроде “Лукоморья”. Ну, сюжет писал явно не Пушкин, музыку не Эндрю Ллойд Веббер, и наряды были не от Жана-Поля Готье. Но мамаш с детьми было много, и денег это незамысловатое зрелище приносило много. А таких театральных бродячих коллективов у него много. Плюс он купил за полтора миллиона долларов в Опалихе дом для тик-токеров, и там они снимали ролики и были персонажи, у которых было по 12 миллионов подписчиков. Но потом случилось превентивное отражение украинской агрессии, и тик-ток для русских отсекли от нормального функционирования. Но это пример того, как можно действовать на этой ниве - развекалово.

Восьмое. Сердце может успокоиться параллельным импортом. Сейчас, как в девяностые, опять можно ввозить практически всё, что хошь - от автомобилей до всякого оборудования, любые товары. Розничные сети могут стать посговорчивее, чтобы держать ассортимент. Особенно хорошо пойдут автозапчасти, потому что из-за сволочизма официальных дилеров доверчивые и благодушные россияне могут остаться без любимых средств передвижения, если полетит где-то сальник или суппорт.

Девятое. Сердце может успокоиться организацией денежных переводов. Непросто организовать, но это очень прибыльно будет функционировать. Из-за санкций россияне оказались отсечены от массы полезных новшеств и приложений, за которые теперь невозможно платить. PayPal не работает на переводы за кордон, кредитки российские не работают, платёжные системы не работают. Если будет сервис, который принимает рубли, а платит за границей с нейтральных счетов валютой, то он распухнет от миллиардных оборотов.

Десятое. И сердце успокоится продажей знаний, если есть какие-то уникальные компетенции. Не об инфоцыганщине идёт речь, не о продаже сбычи мечт от Блиновской и не об успешном успехе ухарей типа “Бизнес-Молодости” и университета “Синергия”. Дело в том, что если человека надо мотивировать на успех, то успехов ему не видать. А вот научить человека продавать, грамотно говорить, толково излагать свои мысли на бумаге, обучать дистанционно азам какого-либо ремесла вполне можно. Я сам покупал образовательный курс Максима Чернова по производству видеоконтента, это оправдано и содержательно.

В общем, если подумать, как приложить свои силы в заданных направлениях, то при настойчивости и делании каждый день шагов дорогу к колоссальному состоянию можно пройти достаточно быстро. И тогда все от вас будут хотеть только одного.

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