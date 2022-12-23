Переименование «президента» на «раиса»

Сегодня Госсовет Татарстана принял решение об изменении наименования должности руководителя республики с «президента» на «главу – раиса», однако сохранил президентский статус до следующих выборов. При этом, согласно действующему федеральному закону, с 1 января 2023 года первые лица регионов России не могут иметь в своем наименовании слова «президент».
Актуально не это событие. Актуально то, что проблема внешне-политической безопасности России диктует усиление внутренне-политической безопасности России.
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