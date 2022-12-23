Переименование «президента» на «раиса»

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 декабря 2022, 15:38 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Сегодня Госсовет Татарстана принял решение об изменении наименования должности руководителя республики с «президента» на «главу – раиса», однако сохранил президентский статус​ до следующих выборов. При этом, согласно действующему федеральному закону, с 1 января 2023 года первые лица регионов России не могут иметь в своем наименовании слова «президент».

Актуально не это событие. Актуально то, что проблема внешне-политической безопасности России диктует усиление внутренне-политической безопасности России.​

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции