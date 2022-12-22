Холодильник, которому не требуется электричество

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 декабря 2022, 16:53 Константин Куликов,

Эта публикация может оказаться актуальней, чем может показаться на первый взгляд….

10 января 2021 год. Весь Пакистан остался без электричества (Об этом сообщает "Рамблер").

26 августа 2022 год. В Италии могут ввести ограничения на потребление света и газа. Итальянские власти сообщили о возможности введения ограничений на потребление света и газа (Источник: РИА Новости).

23 ноября 2022 год. Некоторые районы Молдавии остались без электричества (Источник: РИА Новости).

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16 декабря 2022 год. Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине (Источник: РИА Новости).

21 декабря 2022 год. Два масштабных (продолжительностью до недели) отключения электроэнергии в сотнях населенных пунктов Нижегородской области, случившихся в конце ноября и начале декабря, заставили чиновников обратить внимание на состояние электрохозяйства региона. (Источник: Российская газета)

Этот список можно продолжить, но думаю этого достаточно для понимания, что отключить электричество могут в любой момент и в любой стране, а значит и коснуться это может каждого. Поэтому лучше знать несколько полезных «премудростей»…

Питание одно из важнейших факторов жизнедеятельности человека, а потому не удивительно, что задача сохранить продукты в холодильнике будет весьма актуально. Одно дело зимой. Продукты можно вынести на балкон или повесить за окошко. При низких температурах они продержатся долгое время, и не потеряют свою первоначальную форму. Ну а зелень можно сохранить в воде. Нужно поместить петрушку, укроп, салат и другие растения в тазик с водой. Они так пролежат дольше и не потеряют первичную свежесть. С зеленью это можно проделать и зимой и летом.

Ещё вариант, колодец, если он есть, то поместите еду в ведро и опустите ее в воду, где-то до середины ведра. В колодце вода всегда довольно холодная. Это позволить многим продуктам продлить жизнь без холодильника. Относительно каждой категории продуктов имеются свои секреты хранения без холодильника. Сохранить жизнь яйцам вне холодильника поможет подсолнечное масло. Нужно смазать каждое яйцо растительным маслом и разложить таким образом, чтобы избежать их касания друг с другом. Еще можно поместить в ящик, в который насыпать песок или опилки. Свежие овощи тоже можно хранить в ящике с песком. Они дольше сохранятся, если к ним не будет поступать влага, а сами они будут находиться в темном прохладном месте.

Оригинальный способ хранения продуктов придумал нигериец Мохаммед Бах Абба (Mohammed Bah Abba). Он стал призёром престижной премии Rolex Award в размере $100 тысяч за изобретение холодильника, которому не требуется электричество. Устройство, получило название «горшок-в-горшке» (Pot-in-pot), и вот, как оно работает…

Понадобится два горшка. Берёте меньший горшок и помещаете его в больший, по принципу матрёшки.

Заполняете место между ними песком, после поливаете его.

Когда вода испаряется, она выводит вместе с собой высокую температуру, тем самым, охлаждая конструкцию и пространство в ней. Вместо крышки можно использовать влажную ткань.

Эффективность такого холодильника довольно высока - температура понижается по отношению к окружающей на 15-20 градусов по Цельсию.

Для Нигерии, где 90% крестьян не имеют в домах электричества, изобретение Ба Аббы придётся весьма кстати.

Ещё одно подобное изобретение холодильника, которое так же получило широкое распространение в бедных, лишенных электричества, регионах Африки…

21-летняя британская студентка, из небольшого городка Кизли в графстве Западный Йоркшир, Эмили Камминс изобрела холодильник, не использующий электроэнергию. Эмили успешно выступила со своим изобретением на конкурсе «Женщина в бизнесе» и была приглашена на приём к Елизавете II в числе победительниц.

Этот холодильник Эмили изобрела будучи школьницей, перед поступлением в университет Лидса. Она около полугода провела в Намибии, обучая деревенских жителей страны изготавливать свой холодильник и пользоваться им. Там ее прозвали Lady Fridge ("Леди Холодильник").

Изобретенный школьницей холодильник работает на принципе испарения жидкости. Он представляет собой два встроенных один в другом алюминиевых, пластмассовых или деревянных цилиндров (1 и 2 на рис.1). Пространство между цилиндрами заполняется любым впитывающим воду материалом (3): песком, шерстью или даже землей, который пропитывается водой.

Вода, испаряясь через проделанные во внешнем цилиндре отверстия, забирает тепло не только у внутреннего цилиндра, но и у помещенных в него продуктов или лекарств.

Практика показала, что в таком холодильнике в течение нескольких дней держится устойчивая температура +6 градусов по Цельсию. Когда вода испаряется и земля или песок высыхают, их снова увлажняют.

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