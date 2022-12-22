Где-то в Шанхае папа купил автомобиль

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 декабря 2022, 09:28 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В реальности, конечно, ехать в Шанхай за ведром с гайками класса люкс совсем не надо. Та же шанхайская SAIC Motor вместе со своими китайскими меньшими собратьями собирается немного поработать в нашей стране. Ну как поработать, так, срубить попросту бабла.

Российский потребительский авторынок с его 600 000 тысячами новых машин, которые купят в этом году счастливые сограждане, для китайцев "немного интересен". Почему немного? Да потому что у себя на внутреннем рынке они продают в год по 22 миллиона! В 36 и 6 десятых раз больше! Или, как говорят математики, на 36 порядков больше. Вот тебе, бабушка, и китайский автопром.

Наши чиновники уже языки стесали, рассказывая о том, что великий прищуренный сосед просто спит и видит, как бы занять место сбежавших из России трусов из западных корпораций. И они таки правы! На национализированном французском заводе появились первые "Москвичи", собранные из разобранных в Китае больших-пребольших узлов и агрегатов или машинокомплектов. Стоит такой "Москвич", как и положено москвичу, поднебесно: 1,97 млн. рублей. Тоже самое и на липецком бывшем "Моторе". И там, и сям, и ещё где-то.

Собственно, лет тридцать назад, когда советский автопром приказал долго жить, его российский сынок, промотав наследство, взял в руки отвертку и пошел собирать западные машинокомплекты. С тех пор в России это безобразие зовут "отверточной сборкой", а в мире по-научному ругаются "SKD (semi-knocked-down)". История, как водиться, имеет тенденцию повторяться. Единственное, что не меняется - оптимизм ответственных за это лиц. И тогда, и сейчас они с гордостью называют semi-knocked-down возрождением российского автопрома и выписывают себе премии за импортозамещение. Кстати, крайне характерно Яндекс переводит "semi-knocked-down": "полу-сбитый с ног".

Конечно, китайские товарищи говорят, что они будут локализовывать производство, бороться и искать российских поставщиков для своих прищуренных автомобилей, инвестировать в российский человеческий и не человеческий капитал. И вообще делать всё, чтобы Россия обрела своё автолицо.

Но, положа руку на сердце, оно им надо? Российский рынок им интересен ровно до уровня сборки "SKD". Инвестировать миллионы в развитие своего автопрома здесь и сейчас? Зачем? Тем более, что в Китае расширяют программы "Покупай отечественное", собираются потратить десятки миллиардов долларов на стимулирование внутреннего потребительского рынка. И, следовательно, машин там будет продаваться уже не 22 миллиона в год, а значительно больше. И зачем им такая головная боль, как бизнес в непредсказуемой России?!

Тем более, что по словам большинства экспертов, "чистые" китайцы для всей огромной разноклиматической России не подойдут. Нужно усиливать систему отопления и подогрева, ставить ту же защиту картера (дороги у нас несколько разные) и прочая. Но при этом обильное наличие китайских авто будет глушить любые попытки возродить, точнее, заново создать наш родной автопром. Ну не будет никто вкладывать в это деньги: государству сейчас не до жиру, а богатые частники смылись в Дубай. Недаром на днях министр транспорта, тьфу, теперь уже начальник условно российского тольятинского завода "Лады Гранты" призвал ограничить авторынок для китайских братьев.

Полгода назад несколько влиятельных сенаторов и видных общественных деятелей подняли шум: "программа импортозамещения провалена, вместо западной иглы нас сажают на китайскую" и т.д. и т.п. И тут же прилетел ответ: министра, ответственного за это самое замещение чего-то чем-то, повысили до целого вице. Все всё поняли правильно и замолчали. Так что верной дорогой идём, товарищи! Гражданин, не подскажите: до Пекина далеко ещё?

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