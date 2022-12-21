Час гадостей

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 декабря 2022, 13:52 Павел Никитин

Только вчера в разговоре с моим старым московским товарищем обменялись мыслями о том, каким будет приближение Нового года.

Сошлись на том, что надо ждать от украинцев каких-то гадостей. Потому что заметили, как праздник - жди со стороны Украины пакостей. И точно! Зеленский вчера объявился в пригородах Бахмута, а сегодня будет выступать в Конгрессе США. Его самолет уже в пути.

Психологические удары по населению России наносятся один за другим. К этому надо уже привыкнуть. Понимать, что помимо сражений на земле, идет и психологическая война. На любой позитивный сигнал из России тут же следует ответный политический контрудар. Вот несколько примеров, указывающих на это: атака на Крымский мост совпала с днем рождения Путина, приезд Путина на Крымский мост с атакой на аэродром в Саратовской. В противовес вручению наград Путиным в Кремле Зеленский для контраста вручил такие же награды где-то на задворках Бахмута.

Нельзя не обратить внимание на тесную, боевую слаженность подразделений виртуальной войны и полевых генералов из штаба командования ВСУ. Это лишний раз указывает на то, что мы имеем дело с очень хорошо организованным противником, что у коллективного Запада существует четкий, очень грамотный, комплексный план по уничтожению России. Но не говори гоп, пока не перепрыгнешь! Гитлер тоже вручал награды в бункере полуразрушенного Берлина.

До нового года еще десять дней. Ждем новых атак противника на наше сознание. Спокойно готовимся к ним. Покупаем соленых огурцов, варим студень. Кофе глоточек – для настроения, торта кусочек – хандре на съедение… Много не пьем, можем потерять голову. А она, ой, как сейчас, нужна!

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции