Экономический пророк Рубини о грядущих войнах, голоде и болезнях в мире: блеф или реальность?

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 декабря 2022, 11:48 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

То, каким образом человечество развивалось в​ последние 75 лет, отличается от​ всех исторических периодов в​ лучшую сторону, однако период процветания и​ оптимизма завершился. Планету ожидает возвращение во​ времена войн, голода и​ болезней. Такое мнение выразил экономист​ Нуриэль Рубини​ в​ интервью ​ Financial Times.

Вот мои замечания на этот счёт:

1. Ценность таких прогнозов на будущее имеет место тогда, когда представлены конкретные сроки, динамика и механизмы, а не какое-то чисто качественное вангование.

2. Многие​ учёные делают ставки на грядущее, но потом о них не вспоминают, если пророчество не сбывается. А те, у кого сбываются, происходит огласка и они выходят из тени в тираж. Так, например, экономический пророк Степан Демура после удачного прогноза 2008, дал сотни никчемных прогнозов, которые не сбылись.

3.​ Прогнозы этого экономиста близоруки, так как не учитывают бифуркационность современной мировой экономики, которая не позволяет на основании исходного экстраполировать на будущее.

4. Пиар на прогнозах - это отдельная технология.

Читателям советую посмотреть ​ архивы былых выступлений всяческих аналитиков, чтобы понять, что большинство из них писали нечто такое, что даже близко не произошло.

С уверенностью можно только сказать одно, что эпоха постмодернизма со своими феноменами и особенностями процветает. Основой её является культура катастрофы. Из этого можно прописывать и прогнозировать вполне адекватное Грядущее!​

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