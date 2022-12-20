Экономический пророк Рубини о грядущих войнах, голоде и болезнях в мире: блеф или реальность?

То, каким образом человечество развивалось в последние 75 лет, отличается от всех исторических периодов в лучшую сторону, однако период процветания и оптимизма завершился. Планету ожидает возвращение во времена войн, голода и болезней. Такое мнение выразил экономист Нуриэль Рубини в интервью Financial Times.
Вот мои замечания на этот счёт:
1. Ценность таких прогнозов на будущее имеет место тогда, когда представлены конкретные сроки, динамика и механизмы, а не какое-то чисто качественное вангование.
2. Многие учёные делают ставки на грядущее, но потом о них не вспоминают, если пророчество не сбывается. А те, у кого сбываются, происходит огласка и они выходят из тени в тираж. Так, например, экономический пророк Степан Демура после удачного прогноза 2008, дал сотни никчемных прогнозов, которые не сбылись.
3. Прогнозы этого экономиста близоруки, так как не учитывают бифуркационность современной мировой экономики, которая не позволяет на основании исходного экстраполировать на будущее.
4. Пиар на прогнозах - это отдельная технология.
Читателям советую посмотреть архивы былых выступлений всяческих аналитиков, чтобы понять, что большинство из них писали нечто такое, что даже близко не произошло.
С уверенностью можно только сказать одно, что эпоха постмодернизма со своими феноменами и особенностями процветает. Основой её является культура катастрофы. Из этого можно прописывать и прогнозировать вполне адекватное Грядущее!
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