Илон Маск с твиттером пока не может завести свой лохотрон

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 декабря 2022, 10:21 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск запустил в своем официальном аккаунте опрос о том, нужно ли ему уйти с поста главы «Твиттера». На данный момент за ответ «да» проголосовали более 57%.

Вот мои размышления на этот счёт.

Вероятнее всего, мотивы данного опроса иные. То есть, имеют место скрытые мотивы. Опрос - это инструмент влияния и манипуляции.

Маск лишь прикрывается «высоконравственными» целями. Миллиардер, вероятнее всего, планировал продвигать финансовые пирамиды или криптовалюты в твиттере. Но крипты сейчас не в фаворе.

Маск любит играть в крипты! Тем более, доллар нужно спасать, благодаря альтернативным криптам. Дуров со своим Telegram уже облизывался на этот счёт, но ему дали по рукам. В этот поход пошёл Маск. Но пока он хитро манипулирует твиттером и миром.

Фигура Маска весомее Дурова. Илон способен распространить на мир игроманию и заманить на ставки международных субъектов. Завлечь туда развивающиеся страны. Для развивающихся стран это может означать, что в них, вероятно, возникнет кризис.



Сущность Маска не менялась. Он игрок, играющий в разные игры.

Мир будет меняться не благодаря играм замаскированного пентагоновца Маска в технологии, а играм-проектам во всяческие симулякры и знаки-пустышки. И в этом опасность.

И, конечно, это инвестиции в военную американскую экспансию, в которой Маск, вероятнее всего, станет лидером.

Поэтому проект с криптами пока временно откладывается, но он будет всегда на стреме, чтобы лоховать недоразвитых международных экономических субъектов.

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