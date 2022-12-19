Китайские дрожжи

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 декабря 2022, 09:07 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Есть несколько важнейших законов геополитики: "Сильнейший всегда прав", "Слабо место пусто не бывает", "Вурдалаки могут войти в дом, только когда им открывают дверь". В конце 80-ых годов прошлого века мы ослабли настолько, что сами отворили дверь западным победителям. Итог печален.

Кое-как: с потерями, сукровицей, пропажей, прости господи, хамона, мы эту западную форточку прикрыли. Уж извини, товарищ Петр Первый. Но вместо того, чтобы бороться с потерями тепла в собственном доме, рубим оконный проем на Восток. А там вурдалаки - почище будут.

Соседей не выбирают: с ними живут и умирают. Есть у нас такой сосед. Китай называется. Миллиард с лишним населения, крупнейшая армия на планете, второй, а кое в чем и первый номер в мировой экономике. Такой главный парень в восточном районе.

Ссориться с ним, конечно, себе дороже. Но у каждого идола есть ахиллесова пята. Для мировой фабрики ширпотреба, каковой является Поднебесная и на чем пока держится ее могущество, нужно гигантское количество ресурсов: углеводородов, электроэнергии, угля, леса, воды. Нужна еда для миллиарда работников. Китай проглотит все, что сможет предложить земной шар.

Собственно из этого и состоит российский экспорт. Показательно первое полугодие. И смотреть тут имеет смысл не на общие цифры, а на процентное содержимое. Итак: что мы продаем? А продаем мы невосполнимые и восполняемые ресурсы. Доля группы 27 «Минеральное топливо, нефть и нефтепродукты» в общем объеме российского экспорта достигла 75,14%. Наиболее весомый вклад внесла товарная позиция 2709 «Нефть сырая и нефтепродукты сырые» - 55,06% от общего объема экспорта с темпами прироста в 55,3%. Поставки угля - плюс 87,4%., природного газа - плюс 187,0% и нефтепродукты выросли на 548,9%! Во втором полугодии приоритеты не изменятся, но проценты роста будут еще более сумасшедшие.

Вторую позицию, в экспорте занимает, держитесь за свой деревянный стул, российский лес. Его доля - 5,33% с суммой почти в три миллиарда долларов! Повторю, за первые шесть месяцев. Это вообще отдельный повод для разговора, т.к. судя по экспорту внешнеэкономическим барыгам удалось обойти президента на вывоз из России необработанной древесины или пресловутого "кругляка". Обязательно вернемся к этой теме.

Пока только одна цифра. По данным Счетной палаты, нуждается в восстановлении 35, 4 миллионов гектаров, лесных насаждений. Но бюджет на эти благие дела "режут, не дожидаясь перитонита".

"Рыба - всему голова!". Такой вывод можно сделать из российско-китайского агроэкспорта. Он поднялся на бронзовую ступеньку с долей 5,07%. На морепродукты приходится почти половина -более 46% российского агроэкспорта в Китай.

А вот категория, объединяющая различные виды оборудования и механизмов, рухнула на 36,8%. Со смешной суммой в 190 млн. долларов.

Зато у импорта из варяг в греки, простите из Китая в РФ, именно поставки машин и оборудования стабильно уже несколько лет – 51,52%.

Что именно? А вот: "Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы" выросли на 7% с долей в этой категории товаров в 23%. Также, но на 14% скакнули "Автомобили, тракторы, др. транспортные средства" с долей 8%.

На втором месте в импорте - почти 15% - "Продукция химической и связанной с ней отраслей", как органической, так и неорганической химии. На третьем месте текстильные товары, в том числе и одежда. На четвертом - "различные промышленные товары", та же мебель, например.

Думаю, комментарии тут излишни. Поднебесная берет у нас только сырье, а отдаёт машины и ширпотреб. По любым законам экономики, кроме плановой социалистической, развитие своих секторов промышленности при наличии дешёвого импорта нереально. Кроме государства никто в это вкладываться не будет. А тенденций, однако, таких не просматривается.

И хотя экономический рост могучего соседа затормозился, с шести до двух с небольшим процентов из-за антиковидных глупостей, но в случае их отмены китайский локомотив на дешёвом российском газе и угле понесётся вперёд, что твой призовой жеребец.

А главное - привыкнет к ним. С китайской основательностью выстроит логистические цепочки и будет "слегка удивлён", если вдруг по каким-то причинам мы потребуем справедливую цену за "наше всё" или наконец-то решим развивать свою нефтехимию, сократив продажу сырья. Это, конечно, вряд ли, но вдруг?! И "первый пацан на востоке," сразу даст понять, что нашу доброту, он всегда расценивал как слабость.

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