Вспоминаем журналистов, погибших при исполнении своих служебных обязанностей

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18 декабря 2022, 18:05 Александр Саргин

Фото: Unsplash.com

В Союзе журналистов России традиционно вспоминают коллег, погибших при исполнении своих служебных обязанностей.

Памятные мероприятия прошли во многих регионах России – в ЛНР, ДНР, Запорожской области, Кабардино-Балкарии, Чеченской республике, Крыму, Псковщине, Южной Осетии, на Ямале...

Состоялась памятная акция и в Москве. 15 декабря, в День памяти погибших журналистов, в СЖ РФ на Зубовском бульваре собрались члены семей погибших журналистов, военные корреспонденты, редакторы многих ведущих отечественных изданий, другие наши коллеги, а также общественные деятели и российские политики.

Когда я вбежал в зал ресторана «Террин» на Зубовском, где и было запланировано памятное мероприятие, то первым, кого увидел, был секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян, который при входе встречал гостей, буквально всех и каждого. «Ашот Егишевич, - спрашиваю у него, - есть ли какой-то пресс-релиз, чтобы знать хоть какую-то последовательность выступлений, кто и когда что-то будет говорить?» Нет, Саша, пресс-релиза нет, потому что я хотел, чтобы все было тепло и по-домашнему, ответил он. И очень мне это запомнилось – ну, насчет «по-домашнему»…

Меж тем народ прибывал. Приходили и знакомые медийные персоны, и абсолютно незнакомые люди, родственники наших погибших коллег, то есть те, кто потерял отца, мужа, сына, брата, дочь, сестру… Напомню, День памяти погибших журналистов был учрежден 11 декабря 1991 года Союзом журналистов России после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной.

«Это удивительно, - начал свое выступление Ашот Джазоян, - но когда я собирался суда, то услышал, как практически все средства массовой информации России объявили о том, что сегодня День памяти журналистов, погибших во время исполнения своих служебных обязанностей! Каждый год мы собираем семьи наших погибших коллег, журналистов ведущих наших изданий, военкоров. Это день особой дани уважения, который еще очень важен тем, что это и есть то живое настоящее, что соединяет прошлое и будущее нашей профессии».

Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, который тоже присутствовал на этом вечере памяти, с горечью сообщил, что он сам часто сталкивается с тем, что находится много желающих «опорочить светлую память» погибших коллег.

«Но пока все вместе собираемся, пока мы все вместе помним о наших коллегах, мы знаем, какая это память, и приложим все усилия, чтобы ее не опорочить!» - отметил он.

Только в 2014 года на Донбассе погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, фотокорреспондент «России сегодня» Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян. При исполнении профессиональных обязанностей отдали свои жизни наши коллеги Андреа Рокелли, Сергей Постнов, Андрей Вячало, Сергей Коренченков, Вагид Эфендиев, Афанасий Коссе, Всеволод Петровский, Анатолий Жаров, Сергей Твердохлеб и многие другие.

«В уходящем году самыми опасными местами для журналистов стали Украина, Мексика и Гаити, - заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. - На нашей стене скорби здесь, в офисе Союза журналистов, 78 портретов, а во всем мире число погибших сотрудников СМИ за этот год достигло 67».

Владимир Соловьев

Ашот Джазоян очень ответственно подошел к ведению данного мероприятия

Легендарный репортер, прошедший не одну горячую точку, ныне корреспондент телепрограммы "Постскриптум" Роман Перевезенцев от всей души поклонился каждому родственнику погибших журналистов

Артист театра им. Маяковского Виталий Ленский, исполняя прекрасные русские песни, придавал особую атмосферу этому вечеру



Стол был очень богат, что говорило о гостеприимстве хозяев. Но все пили не чокаясь



92-летняя Юлия Молчанова, мама оператора НТВ Евгения Молчанова, погибшего в Чечне в 1995 году, решила спеть. Этот порыв матери говорит об искренности и теплоте, которыми была наполнена встреча, прошедшая в Союзе журналистов России 15 декабря. Воистину домашняя атмосфера, как и было задумано!



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