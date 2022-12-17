Залужный дал интервью в рамках проекта главного блефолога Украины Арестовича?

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17 декабря 2022, 11:10 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: globallookpress.com

Недавно Главком ВСУ Валерий Залужный дал интервью западному изданию The Economist. В своем интервью он, на удивление для российской публики, вполне положительно оценил действия российской армии.



Вполне очевидно, что это интервью имеет скрытые ключевые мотивы. Вот их варианты:

1. Это блефо-информационный проброс с целью влияния на США.



2. Это блефо-информационный проброс с целью влияния на Россию.

3. В этом полублефе логически сочетаются истина и ложь. Поэтому не стоит питать иллюзий, что Залужный вдруг решил адекватно оценивать российскую армию и правительство. Правды в его выступлении нужны только для того, чтобы мы поверили в его обман, то есть поддались блефу.

4. Залужный хвалит нашу армию. Это тоже блеф, причём блеф с помощью нужной и несущественной правды. Иными словами, нужная и неактуальная правда говорится с целью влияния. А актуальная и существенная правда о силе России и обречённости Украины сказана не будет, иначе не видать финансовой помощи со стороны США. Об этом я уже писал раньше.

5. Залужный отметил, что частичная мобилизация в России все-таки сработала. Это выражение очевидное и безвредное для Залужного. Главком добавил, что Россия готовит резервы за Уралом, а после их перемещения в зону СВО ВС РФ начнут наступление на Киев. Поэтому украинский командующий заявил, что в настоящий момент самая главная задача ВСУ — удержаться.



Для удержания будут просить денег у США. Деньги будут получены. А позднее выяснится, что никаких резервов за Уралом не было. Это, вероятнее всего, финансовая разводка США



6. Наступлению ВС РФ на Киев генерал уделил особенное внимание. Он заявил, что изначальные планы СВО, в виде занятия Киева, были верными со стратегической точки зрения. Залужный даже добавил, что и сам поступил бы точно так же. Хорошо подыграл. Для чего? Это не важно. Это просто фон на котором рисуется фигура блефа. Залужный вероятнее всего выступил, согласно главному украинскому блефологу Арестовичу. Без его рекомендаций никуда! Тем более, Арестович в последнее время сильно снизил своё блефотворчество.

7. Залужный выразил опасения повторения наступления ВС России, особенно после получения ими резервов. Главком уточнил, что наступление России на Киев может начаться с территории Беларуси. Это хороший и прагматичный информационный проброс для раскошеливания США и Европы, а также для обоснования планов, о которых мир узнаёт позднее.



Вывод прост. Необходимо признать, что взаимодействие Залужного с западным изданием The Economist - это блефотворческий проект Арестовича.

У Залужного есть свои более актуальные компетенции, далёкие от того, чтобы работать со СМИ.

Вероятнее всего, Залужный дал интервью в рамках проекта Арестовича, который одобрил Зеленский. Интервью делалось под контролем Зеленского, так как это ответственный проект политического блефа.

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