Медицинское сочетание ужа и ежа

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 декабря 2022, 10:12 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Помниться в советские времена был такой тост: "Чтобы мы работали, как у нас, а зарплату получали как в Америке! Вздрогнем!". Пришли счастливые времена: по-прежнему работаем как у нас, но зарплату уже получаем как в Африке. А если бог не дай, заболел, то тащи свой МРОТ в частную клинику или оформляй полис ДМС. ОМС маловато будет.

Вы запутались в аббревиатурах? Значит, вы шпион! Наш человек чётко и твёрдо знает, что ОМС - это долго и муторно, а ДМС - это практически "чего изволите?". Но для простого человека, получающего пару МРОТ на семью, недоступно. Большинство российского населения, получающего африканские зарплаты, не по своей воле становятся мазохистами и идут тернистой дорогой ОМС.

И вот наш человеколюбивый Минфин, как пишут "Ведомости", предложил объединить системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) страхования. Рулить объединёнными деньгами - триллионами рублей, — будут, естественно, страховщики. Ну а как иначе?! Но только те, пишет издание, "которые используют максимально клиентоориентированный подход и обеспечивают контроль за качеством медицинских услуг".

Есть такая рыба пиранья, она дочиста обгладывает животину или сапиенса, который попадается ей на зубок. В капитализме как раз именно это и называется "максимально клиентоориентированный подход и контроль за качеством медицинских услуг". Пиранья не оставляет клиента мучиться без ноги или руки: чик, и ты на небесах.

- Многие люди у власти просто не имеют государственного мышления: поэтому могут смешать государственные гарантии и частные интересы отдельных граждан. Эта идея могла родиться только в голове страхового лобби, которое и так сидит на двойном потоке денег за одно и тоже: ведь за то, что люди получают по ДМС, они уже заплатили налогами. Именно поэтому честная попытка объединить их должна закончится прекращением жизни ДМС - окажется, что все и так положено по ОМС. При этом, что интересно, страховщиком по ОМС является государство, но эти деньги проходят через страховые компании, а по ДМС страховщиком являются страховые компании. У этих денег даже природа разная, но они не пахнут, — говорит Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

Одно время, в редакции давали полисы ДМС. И мы в полной мере ощущали себя, как в американских медицинских сериалах: "все для человека, все на благо человека. И этот человек ты!". Затем лафа закончилась, и ваш покорный слуга (к хорошему быстро привыкаешь, а зря!) решил прикупить себе немножечко дмс-здоровья. Но отдать половину месячной зарплаты за заветную карточку? Увольте: "мы в город изумрудный идем дорогой трудной, дорогой непростой".

"Взносов по ОМС для оказания качественных медицинских услуг недостаточно. Однако вместо того, чтобы увеличить тарифы, Минфин предлагает объединить обе системы, что сдвигает планку общедоступности вправо, в сторону большей сегрегации получателей медуслуг в зависимости от их доходов. Качество медуслуг от новой системы не повысится, а лекарства дешевле не станут. Зато медицина определённо получит большее финансирование. Вполне вероятно углубление разделения застрахованных на тех же элитариев (ОМС+ДМС) и простых смертных (ОМС)", — написал в своем ТГ-канале экономист Никита Кричевский.

Почему-то, как только вопрос касается "социалки", решения принимает не народ, который "единственный носитель власти", а экономы бюджета. И эти решения как-то подозрительно соблазнительны не для самого "носителя"- якобы ради которого они принимаются, а для крупных и весьма откормленных бизнес - пираний, которые кишмя кишат в российских экономических водах. А для народа-богоносца тот самый гибрид ужа с ежом, в виде африканского МРОТ и ОМС.

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