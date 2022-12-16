Самоорганизующийся потенциал России-2022

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16 декабря 2022, 15:44 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Необходимо признать, что к главным составляющим смыслостроительства-2022, связанных с Россией (проблема трансформации отношений с Украиной и США) и с миром (проблема мироустройства), прибавилась одна значимая составляющая - это самоорганизующийся потенциал страны, проявляющий себя без всяческих директив сверху. Этот потенциал начинает набирать обороты. Иными словами, российское общество само, имманентно без всяческих подсказок извне начало находить мобилизующие смыслы и мотивы в современной ситуации. Время делает своё и приходит объективность и зрелость в оценке происходящего. Развитие невозможно без саморазвития. Возможно это стало возможным потому, что в России всё-таки были уже отлажены ключевые механизмы самодостаточного развития. Конечно эти механизмы должны быть выше по уровню, но самое главное, что они есть.



И это происходит несмотря на оценку недостатков и издержек политики и экономики России (линия фронта теперь без дыр и не рваная, курс рубля крепкий и др.). Ключевые промахи и недостатки постепенно уменьшаются. Пусть с опозданием, но уменьшаются.



Множество самодеятельных мигрантов-журналистов и всяческих представителей домыслятины накинулись на российского обывателя. Но обыватель трезвеет.

Эти отряды представителей домыслятины те же, что и во времена ковида. Ну чем-то им нужно же заниматься. Обгладывание инфо-костей, брошенных с барского стола западных институтов провокации продолжается. При этом нужно помнить, больше вреда не от них, а от реальных наших промахов, осознаваемых обывателем. И эти промахи обыватель рано или поздно осознаёт и без подсказки.

Российский обыватель осознаёт сдержанность России в отношении Украины. Некоторые обыватели хотят большего, хотят более радикальных действий. Этого не будет.

Самое главное, что теперь ощущается тенденция роста морального облика российского военнослужащего. Начался перелом в этой проблеме. Это важно. Это важнейшая составляющая смыслостроительства.

Имидж так называемой политической оппозиции в России не вызывает симпатий. Они переживают за свои маленькие рейтинги в соцсетях. И влияние федканалов здесь ни при чем. Россияне объективно смотрят всё в интернете и делают выбор.

Эта оппозиция себя проявила на границе. Всё это российское общество оценило и сделало выводы.

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