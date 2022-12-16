Россия должна почаще тестировать мир на ксенофобию

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16 декабря 2022, 10:03 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по​ борьбе с​ героизацией нацизма.

Документ «Борьба с​ героизацией нацизма, неонацизмом и​ дру­гими видами практики, которые способству­ют эскалации совреме­нных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и​ связ­анной с​ ними нетерп­имости» одобрило 120 стран. 50 государств проголосовало прот­ив, в​ том числе Фра­нция, Канада, Герман­ия, Япония, Украина и​ США.

Вот моё мнение на этот счёт.

Понятно, что, в кон­це концов, это был тест на отношение меж­дународных субъектов к России.

Ценность произошедш­его только в индикац­ии раскладки сил. Ро­ссия, почаще должна так тестировать мир, на международную ксенофобию, а не один раз в год.​

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