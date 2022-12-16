Россия должна почаще тестировать мир на ксенофобию

Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
Документ «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» одобрило 120 стран. 50 государств проголосовало против, в том числе Франция, Канада, Германия, Япония, Украина и США.
Вот моё мнение на этот счёт.
Понятно, что, в конце концов, это был тест на отношение международных субъектов к России.
Ценность произошедшего только в индикации раскладки сил. Россия, почаще должна так тестировать мир, на международную ксенофобию, а не один раз в год.
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