Кадры физики решают всё

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16 декабря 2022, 08:15 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Анонсировано очередное совещание Владимира Путина по теме технологического суверенитета страны. Солидные дяди в хороших костюмах будут по бумажке говорить правильные слова, как мы "суверенизируемся" впереди планеты всей, какие блестящие горизонты открываются перед нами и так далее, и тому подобное.

Интересно, а два министра: науки и высшего образования Валерий Фальков и просвещения Сергей Кравцов расскажут президенту, что никакие технологии невозможно сотворить без кадров, что кадры должны получать специальное образование и что с такими кадрами у нас "аллес капут"?

Академик Роберт Нигматулин рассказывал недавно, что на мехмате МГУ с первокурсниками заново проходят школьные курсы математики и физики. Иначе большинство студиозов просто не способны воспринять начальный университетский курс. Такая же ситуация в МФТИ, МИФИ и прочая. Через 5-10 лет, когда уйдёт старшее поколение физиков и математиков говорить о каких-то технологиях будет также неприлично, как чихать на приёме у английского короля.

И это результат сознательной политики наших реформаторов образования. И не только образования. Тридцать лет в обществе насаждали "тренд" неизбежной успешности кого угодно: бандита, проститутки, адвоката, экономиста, чиновника, но ни учёного физика или математика. Получите, распишитесь.

И школьное образование, которое мы содрали с Запада, точнее этот запад через чиновников внедрил у нас, и направлено на то, чтобы профориентировать детей на кого угодно, только не на техническое образование. Так как только физики и математики, а не болтуны-гуманитарии способны при возникновении политической воли, (а она кажется вроде проявляется!) вывести страну из летаргического сна уже даже не мировой бензоколонки. Обеспечить тот самый технологический, пусть пока не паритет, но хотя бы базовый суверенитет.

"У нас всё хорошо! А вы всё врете!" - скажет измождённый зритель политических программ. Ан нет, батенька! Ситуация настолько плоха, что о ней заговорили даже те, кто к ней причастен. Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов на совещании в Минобрнауки на днях заявил, что за 30 лет время, запланированное на изучение физики в школе, сократилось на 30 процентов. А за последние четыре года число физматклассов сократилось более чем вдвое — с 7 тысяч до 3 тысяч. Пикантность в том, что господин Ливанов с 12 по 16 года нашего века в должности министра и отвечал за науку, образование и, так сказать, просветление.

Так вот, уже по словам нынешнего министра Фалькова, количество выпускников школ, сдающих ЕГЭ по физике, в последние годы неуклонно падает: в 2020 году госэкзамен по этому предмету выбрали 139,5 тыс. выпускников, в 2021 году — 128 тыс., а в 2022 — всего 100 тыс. По сравнению с прошлым годом упал и средний балл ЕГЭ по физике: с 55,9 до 53,8.

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