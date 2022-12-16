Миротворческий нефтяной тупик

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16 декабря 2022, 07:30 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В ТГ-каналах появились ролики, как мужественно и стойко российские миротворцы в Нагорном Карабахе переносят некие недружелюбные слова в свой адрес. И невольно возникает вопрос: "А что мы там делаем?" Казалось бы, ответ очевиден: "Предотвращаем войну". Однако все не так просто.

Ключевые слова нынешних войн: нефть и газ. Войны развязывают в большинстве своем добывающие корпорации. Война в Карабахе не исключение. Армянские ополченцы (армия, спецслужбы и т.д.), контролируя территорию, мешали восстановлению Нахичеванского транспортного коридора, по которому из Казахстана могла бы идти нефть. О как!

В этом казахстанском ханстве-государстве есть огромное нефтегазовое месторождение Тенгиз с доказанными извлекаемыми запасами миллиардов так девять баррелей. Разведанное, кстати, еще советскими оккупантами, как сейчас, модно говорить. Естественно, после обретения независимости, белые люди с запада начали бороться друг с другом за этот бриллиант. А конкретно американская Chevron и британская ВР. Шеврон оказался щедрее и семейка Назарбаевых указала гордым бритам на выход.

Но власть в Астане сменилась, пришел дипломат Токаев, и у ВР появился шанс вернуться. В дело сразу же влезла вездесущая MI-6. Через Турцию, в которой позиции англицкой разведки тверды как корона его/ее Величества, и через нашу страну, по которой проходит КТК, Шеврону устроили проблемы с поставками нефти на запад. Планы англичан просты как фунт стерлингов: перевести нефтяные реки из КТК на нефтепровод Джейхан-Баку, загоняя Шеврон в поле игры Эрдогана. И второе: постройка, точнее восстановление железной дороги от станции города Горадиза (Физулинский район Азербайджана) до Нахичевани.

И теперь приз в студию: Горадиз входил в состав территорий, занятых армянским ополчением Карабаха, но был возвращён Азербайджану в результате боёв осенью 2020 года. Как только маршрут Нахичеванского транспортного коридора был очищен от проамериканских армянских ополченцев, все стороны сразу запросили мира, дружбы и миротворцев из России в качестве гаранта вложений английской нефтянки.

Со своей стороны Токаев собирается пересмотреть "Соглашение по разделу продукции", на котором держится Шеврон. Раз-два-три и ВР снова в дамках! Все просто. А вы говорите: исторические территории, могилы предков, пепел Кааса стучится в сердце. Нефть, газ и ничего личного! А порядка 8 тысяч погибших с обеих сторон конфликта, убитых из-за нефтяных разборок, российский сбитый вертолет и 13-летний наш пацан - это "от неизбежных на море случайностей". Да и кому они интересны, эти жертвы, когда девять миллиардов баррелей ждут нового хозяина?!

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