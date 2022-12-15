Самоочищение Украиной

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 декабря 2022, 17:22 Дмитрий Грунюшкин

Одним из важнейших результатов специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, является даже не освобождение территорий и вынужденная перестройка мирового порядка, а набирающий силу процесс самоочищения и самомобилизации российского общества.

Было бы наивным ожидать, что такое масштабное мероприятие, связанное с максимальным напряжением как военной машины, так и экономики, и общественного сознания, и большого числа всевозможных ведомств, вовлеченных в орбиту операции, сразу пойдет без сучка, без задоринки. В скором времени одна за другой стали вскрываться проблемы, в том числе системного характера.

Тут были и проблемы снабжения армии, когда часть задач Минобороны были вынуждены решать волонтеры. И проблемы оснащения, когда те же кваадрокоптеры и средства связи в войска и народную милицию донбасских республик закупали на сборные средства. И проблемы взаимодействия ведомств, когда подчас армия не знала, что в это время делают подразделения Росгвардии и МВД, а таможня тормозила на границах грузы, в которых отчаянно нуждались воюющие подразделения. И проблема связи Минобороны с общественностью, которую, зачастую неловко, восполняли самодеятельные «военкоры». Но больше всего тревогу вызывало общественное сознание, которое после успехов первых дней и перехода сражений в позиционное качество начало переполняться унынием, а после летних контрударов ВСУ и вовсе стало сваливаться в панику.

Сотни «народных экспертов» затеяли непрекращающийся вой в соцсетях о «бездарном командовании». Блогеры, еще вчера бывшие специалистами по эпидемиологии, а позавчера по тушению лесных пожаров, мгновенно переквалифицировались в военных аналитиков и начали рассказывать, как надо проводить военные действия и что надо бомбить в первую очередь. Специалисты по психологическим операциям Пентагона НАТО, а так же киевские сотрудники ЦИПСО потирали лапки и с удовольствием подбрасывали нашим доморощенным диванным полководцам темы для обсасывания и «набрасывания».

Но, несмотря на все эти препоны и завывания, основная часть российского общества оказалась устойчивой перед таким шквалом. Болезненные удары ВСУ привели к довольно оперативной смене не только руководства операцией, но и проводимой тактики. В отличие от официальных представителей военного блока США и НАТО, отставные американские военнослужащие и военные аналитики, не скованные необходимостью озвучивать политически верные решения, оценивают российскую тактику совершенно иначе. Так, известный военный эксперт Скотт Риттер объясняет, что россияне намеренно не применяют тактику выжженной земли и ковровых бомбардировок, которые в таких случаях обязательно бы применили американцы. Несмотря на отчаянное сопротивление украинцев, россияне считают их одурманенными, но по-прежнему своими, и поэтому стараются минимизировать ущерб. Хотя раздраженное общество уже начинает склоняться к мысли, что милость к врагу становится слишком опасной для своих. В случае, если ВС РФ перейдут к американской тактике, тот же Скотт Риттер считает, что и военная машина, и экономика Украины были бы уничтожены в считанные дни.

Вместо этого, российское командование, по отзывам американских аналитиков, перешло к так называемой тактике grinding или «перемалывание» новоявленных нацистов без больших потерь со стороны своих собственных сил с помощью массированного огня артиллерии и авиации. Этот метод был отмечен ими как эффективный и в материалах, посвященных боям на Украине появился и прочно закрепился термин «Бахмутская мясорубка», где этот метод применяется особенно эффективно.

Вообще, вскрывающиеся проблемы решаются максимально оперативно и действенно. Летнее отступление показало, что основная болезнь наших войск - слабое насыщение боевых порядков, когда мобильные группы ВСУ просто проходили мимо наших опорных пунктов в силу отсутствия сплошной линии фронта, и отрезали наши гарнизоны от основных сил. В итоге была проведена стремительная частичная мобилизация и этот недостаток оказался исправлен.

Сама мобилизация тоже показала, что эта система у нас хромает. Безмозглая исполнительность и показушная активность некоторых военкомов привела к немалому количеству незаконно мобилизованных, а в некоторых частях мобилизованных просто никто не ждал и не желал ими заниматься. В итоге полетели головы самых бестолковых, незаконно мобилизованные вернулись домой, а в местах дислокации была организована полноценная боевая учеба. На одном из организованных ОНФ стримов жена мобилизованного пожаловалась, что ему за два месяца так и не заплатили полагающееся довольствие, а ей надо кормить четырех детей. На удивление специалиста, что отец четырех детей вообще не должен был быть мобилизован, жена ответила, что ему предлагали вернуться, но он отказался покидать часть. Это очень характерный пример, говорящий о настрое наших бойцов. Насыщение воюющих частей личным составом серьезно меняет расстановку сил на фронте в нашу пользу. И тысячи польских кадровых военных и английских спецназовцев, воюющих против нас под видом наемников, ничего в раскладе не меняют.

После первого этапа мобилизации, когда части механизма притёрлись друг к другу и были сформированы новые требования, как к мобилизованным, так и к сотрудникам военкоматов, дело пошло: в учебных центрах сейчас формируются вполне боеспособные части, мотивированные с помощью поддержки со стороны гражданского общества. Подкрепляет мотивацию и то, что на данный момент известно о военных преступлениях ВСУ, украинских спецслужб, нацбатов и иностранных наёмников-легионеров.

Поначалу проблемы в снабжении войск вызывали огромную тревогу. Но и с этим справились. В последнее время, судя по отсутствию сильных нареканий со стороны экспертов, должным образом налажено и обеспечение обмундированием, питанием и БК.

Известный политолог Алексей Мухин обращает внимание еще на один аспект. По его словам «Много сил и средств было положено противником в основу дискредитации руководства Вооруженных сил РФ: информационные провокации от ЦИПСО намазывались на повестку толстым слоем, однако они, в основном, не сработали - ментально отмобилизованное население начало в тонкостях разбираться в сортах того контента, который предлагается украинскими пропагандистскими структурами. К примеру, в ответ на вброс о якобы приказах целенаправленно насиловать украинских женщин, причём, якобы с полного одобрения жён российских военнослужащих, иронизировала буквально вся страна».

Вообще, надо сказать, что основные истерики происходят в интернете, где резвятся специалисты ЦИПСО. Основная же часть населения на эти вопли и вой смотрит с усмешкой.

Судя по общественной реакции, престиж военных и военной службы в России растет и теперь уже не так легко атаковать и принизить моральный облик российского военнослужащего. Немаловажную роль играет и материальная часть - регулярные выплаты под 200 тысяч рублей привлекают людей, особенно в регионах, где зарплаты не так высоки. Косвенным подтверждением того, что это не случайность, является набор в военные вузы, который в этом году можно охарактеризовать как «топовый».

Алексей Мухин в своем телеграмм-канале особое внимание уделяет нашей «пятой колонне», так называемой «несистемной оппозиции». Несколько лет назад эти люди, выбравшие делом жизни служение против Родины, еще имели какой-то авторитет, но нынче полностью маргинализировались.

«Оппозиция, нынче находится в разобранном состоянии: конфликты между разными структурами множатся на глазах и принимают подчас не всегда приличный характер. Желающие непременного поражения страны, они сами себя делят на аутсайдеров и привилегированных, грызутся и клевещут друг на друга. Так называемый «Союз матерей и жен военнослужащих» фактически был подвергнут остракизму со стороны либерального проекта «Верстка», где посчитали недостаточно радикальной позицию Союза в отношении российских властей. Да там и без всякой «позиции» весь «союз» - сплошной фейк, созданный под патронажем давно объявленной в розыск мошенницы эзотерического толка Светланы Пеуновой.

На «Конгресс свободной России», в свою очередь, наехали хлопцы с Радиостанции «Свобода». Но, если честно, и впрямь не поймёшь, как и кого вообще может представлять этот невнятный конгресс, вещавший из заштатного Вильнюса. А известный оппо-канал «Дождь» вообще выгнали из Литвы за, вы будете смеяться - «поддержку СВО», - отмечает Алексей Мухин.

Sic transit gloria mundi. Нынешняя оппозиция, лишившаяся базы внутри страны, чьи приверженцы и потенциальный электорат приступом брал погранпереход Верхний Ларс, спасаясь от и без того не грозившей им мобилизации, представляет собой жалкое зрелище.

А сбросившая балласт Россия идет дальше. Без них. Когда крысы сбегают с корабля, он перестает тонуть.

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