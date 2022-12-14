Саудовско-китайский интеллект

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 декабря 2022, 14:31 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Реально беспрецедентный визит товарища Си к ваххабитам в Саудовскую Аравию (встречи на высшем уровне, принятые решения, сама продолжительность визита, "никогда такого не было, и вновь опять!") мировые СМИ и эксперты уже исследовали под микроскопом. Поговорили про нефть за юани, вспомнили провал дедушки Байдена, обсудили какое оружие поставит на Ближний Восток Пекин. Некоторые российские наблюдатели даже спели: "Ты помнишь, изменщик коварный, как я доверяла тебе?".

Но мало кто обратил внимание на, так сказать, научную составляющую визита. Скупо сообщалось, что "высокие договаривающиеся стороны намерены вести совместные научные разработки в области...". В переводе с ботанического языка на русский: "Арабы наняли Китай, чтобы тот поднял им науку". И тут же последовало сообщение из Пекина, что в грядущем году Кролика только на развитие полупроводниковой промышленности (в том числе и на исследования) потратит 143 миллиарда долларов. Еще раз - 143 миллиарда долларов! А всего на научные исследования в грядущем году только из бюджета Китай потратит почти полтриллиона долларов!

Но есть еще и внебюджетные деньги! По данным "АН", стороны договорились о том, что нефтяная бензоколонка, то бишь саудиты, выделят еще под сотню миллиардов для проведения исследований в сфере искусственного интеллекта, нефтепереработки, фармацевтики, космических разработок зондирования Земли и тому подобных передовых технологий. Видимо, роль великой энергетической державы им изрядно надоела.

Также говорят, что Китай пообещал не просто построить Саудовской Аравии один из самых мощных суперкомпьютеров в мире, в дополнение к уже имеющимся шести, а передать технологии и помочь с производством. Для сравнения, в России нет ни одного суперкомпьютера из отечественных производных. Все закуплены за рубежом.

Так что миллиарды саудовских денег принесут новые научные знания как Саудовской Аравии, так и Пекину. Последний скоро станет научным королем планеты.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции