Климат Катара и чемпионат мира по футболу: выводы

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14 декабря 2022, 08:51 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Сборная Аргентины стала первым участником финала ЧМ, где будет ждать победителя пары Франция — Марокко. Напомним, сборная Аргентины играла в финале мундиаля-2014 в Бразилии, где уступила Германии - (0:1).

Мой анализ показал, что успех был чаще на стороне тех, кто кроме мастерства имели хорошую адаптацию, к катарскому климату, с повышенной влажностью, а значит дефицитом кислорода. Хорошую адаптацию имели участники из стран, в которых климат тёплый или аналогичен катарскому. Поэтому хороший шанс имеет Марокко. Многие иностранцы жаловались на здоровье, не понимая этих причин. У некоторых были сильные приступы и даже смертельные исходы ( журналист, фотограф и др.) ФИФА должны сделать выводы​ .​

Мои наблюдения показали, что россияне, которые прилетают из Катара на наш супер-кислородный мороз, часто опьяняются от воздуха. Так, что Россия обошлась без Катара со своими издержками.​

Мороз и солнце - день чудесный! Цените наше чудо!​ Пустыни ценить не стоит.​

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