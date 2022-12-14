2023 год - окончательный переход в эру Водолея

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 декабря 2022, 08:00 Екатерина Максимова,

Наступающий год черного водяного кота или кролика знаковый по многим причинам. Длительные тренды задают медленные и социальные планеты и три из них в этом году меняют знак, тем самым меняя нашу реальность. Вот о них и поговорим сегодня подробно: что они несут человечеству и каждому из нас.

Все уже наслышаны о наступлении Эры Водолея. Именно соединение Сатурна, Юпитера и Плутона в 2020 дало трамплин для прыжка в новую эпоху, но это был только прыжок, а вот 2023 - первое в ней приземление. Самая дальняя от Солнца планета Плутон 23 марта 2023 года вступит в знак Водолея, тем самым знаменуя официальное начало новой эпохи. Плутон – планета трансформации, перерождения, смерти, скрытой от глаз, планета влияния на массы, ее символ – воскресающий Феникс. То, что будет заложено в 2023, эти первые ростки будут давать цвет и плоды вплоть до 2044 года, поэтому наступающий год очень важен. В Водолее Плутон трансформирует резко, революционно, непредсказуемо. Мы можем заглянуть в прошлое, чтобы понять характер событий, которые были, когда планета уже проходила этот знак. Итак, маленький исторический экскурс…

Свержение монархии, великая французская революция и ее последствия – прохождение Плутона по Водолею в 1792 году, слоган – «СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО» - прекрасно показывает суть грядущего времени. Другим не менее важным событием было объединение английских колоний, основание Соединенных Штатов Америки и подписание декларации независимости. Заметьте, уже в двух случаях фигурируют понятия свободы и независимости! Ну, а у нас в это время эпоха Екатерины второй. В этот период расширяются границы империи, присоединен Крым, Новороссия. Россия одерживает победу над Османской империей.

Вообще именно Россия имеет знак Водолея, поэтому для нашей страны до 2044 года наступает время глобальных трансформации, новый виток развития. Зная, как было, можно предугадать, что будет, периоды повторяются и прошлый проход Плутона по знаку России подарил нам век просвещенного Абсолютизма.

Я не очень люблю общие прогнозы по знакам Зодиака, но в 2023 году можно с уверенностью сказать, что март принесет представителям знака Водолея, особенно первой декады, обновления во всех сферах жизни, подчас очень болезненные, вынужденные, но необходимые. Безусловно, детально понять, какие это затронет области вашего бытия, можно узнать, обратившись к профессиональному астрологу, который подскажет, как подводные камни можно миновать и легче добиться цели.

Второе важное событие – переход Сатурна, планеты ограничений, дисциплины, времени, кармы в знак Рыб. Это событие тоже случится в марте, а именно 7 числа. Рыбы знак самый многогранный, обладающий множеством значений. Тема инфекций, болезней, медицины, к сожалению, одна из них, поэтому возможен новый всплеск вирусов и локдаунов, связанных с болезнями в марте месяце и вообще в 2023 году. Рыбы это еще про мистицизм и психологию, поэтому эти сферы будут подвержены ограничениям, проверкам, испытаниям. Можно ожидать более серьезного отношения к эзотерике и астрологии, обе сферы будут становиться еще более популярными, Водолей – покровитель астрологов, но к ним будут совсем другие требования, возможен запрет на прогнозы в определенных сферах и жесткие правила по сертификации и образованию специалистов. Представители знака Рыб в этом году могут столкнуться с множеством ограничений, необходимостью дисциплинировать свою жизнь по-новому, из плюсов Сатурн может подарить выстраданный, но заслуженный успех.

Третья планета, меняющая знак в этом году это Юпитер, покровитель удачи, больших сумм денег, расширения горизонтов. Из огненного Овна 16 мая Юпитер переходит в земного и постоянного Тельца, поэтому следует ожидать некой стабилизации в сфере экономики, новых возможностях в применении ресурсов, налаживанию международных отношений. Правда, этот транзит идет на жестком, напряжённом аспекте с Плутоном, поэтому улучшение будет, но совсем не легким, обретенным в борьбе. Для Тельцов с мая и до конца года может наступить звёздный час в разных сферах: карьерный взлет, долгожданное семейное счастье, выздоровление, рождение ребенка. Какую именно сферу вашей жизни одарит щедрый Юпитер можно узнать на астрологической консультации.

Год, не обещает быть легким, но подарит много возможностей для тех, кто способен меняться и приспосабливаться, ведь лозунг Водолея совпадает с изречением царя Соломона: « Все пройдет. Пройдет и это!» Как детально пройдет 2023 год обсудим в следующей статье.

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