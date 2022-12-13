Вирус фашизма бродит по Европе

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 декабря 2022, 16:43 Илья Акимов

Пентагон не только активно снабжает Украину деньгами и оружием для массовых убийств, но и вирусными возбудителями «ненависти» в фашистской оболочке. Кто проглотит такую таблетку, так сразу начинает рычать, плеваться, сквернословить, и прыгать на одной ноге с безумными воплями: «кто не скачет тот москаль».

Этим вирусом злобы сегодня там заражены и взрослые, и дети Вирус ковида по сравнению с ним жалкий насморк. Потому что ковид поражает легкие, а вирус ненависти, с фашистской начинкой, отравляет мозги. И если отравленный желудок можно прочистить клизмой, то отравленные мозги ни клизмой не очистить, ни поменять, как негодные батарейки

Вирус стремительно распространяется в средствах массового отравления, которые, еще, почему-то называются средствами массовой информации на Западе. Вирус множится в оголтелой пропаганде, языческих шествиях с портретами фашистских палачей.

Упакованный в лазурные таблетки или гранулы с порошком вирус быстро прижился среди населения, стал навязчивой потребностью, как наркотик для наркомана.

Вроде, раньше, по местным понятиям, нормальный был мужик. Играл в КВН, на эстраде людей развлекал игрой пенисом на рояле, и даже роль президента решил исполнить на политической сцене. При этом часто путал политическую сцену с эстрадной. Особенно когда начал глотать импортные таблетки ненависти. Наглотается, нанюхается и теряет человеческий облик. Злобно требует нового оружия для массового уничтожения мирных жителей, призывает взрывать атомные бомбы в российских городах. По его приказу боевики – террористы, наглотавшись таких же таблеток, бьют прямой наводкой из бронебойных орудий по жилым домам, больницам, детским садам вместе с теми, кто там находится,

Мировой общественности уже давно пора бить тревогу и нейтрализовать обезумевший от ненависти террористический киевский режим. Режим, который представляет реальную угрозу для цивилизации, регулярно совершая преступления против человечества, стремясь опустить цивилизацию в средневековый мрак. Каждый новый день – новые жертвы террористического режима.

С точки зрения международного права таких кровожадных маньяков необходимо немедленно изолировать от цивилизованного общества и судить за преступления против человечества, как нацистских преступников судом международного Трибунала.

Но европейские правозащитники упрямо не замечают этих преступлений. Ведь этот вирус сделан в лабораториях США, а значит, не подлежит сомнению. А во всем виновата Россия, за то, что еще существует и не сдается.

На риторический вопрос: «А судьи кто?» - ответ однозначный. Это те же самые потребители пентагоновских возбудителей ненависти. Наряженные в судейские мантии, цинично собирают фейки, чтобы обвинить жертв этого терроризма, в терроризме. Притягивают самые нелепые обвинения: от массовых изнасилований до голодомора, от сбитых лайнеров до массовых расстрелов …. Все это валят в одну «бучу-кучу малу». Это самый нелепый по абсурдности парадокс современного европейского международного права. Права - без прав на законность и справедливость. Европейская Фемида, зараженная вирусом фашизма, дает зеленый свет варварским преступлениям.

Пусть бандеровцы расчленяют пленных на органы, сжигают на кострах православных священников, как еретиков во времена средневековой инквизиции, и топят русских младенцев, как щенят, в колодцах. Как говорится, «слава Украине!».

Может быть, они отрезвели бы от этой ненависти, если в особняк ее инициаторов прилетел бы хотя бы один из сотен снарядов хаймерсов, которыми ежедневно уничтожают людей в Донецке.

Напрасно Россия призывает режим, объевшийся таблеток ненависти, как белены, прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров.

Им мир не нужен. Евродоллары текут им в карманы нескончаемым потоком. Сидя в уютных бункерах, только надувай грозно щеки, и призывай убивать русских. Чувствовать при этом себя героем, претендентом на нобелевскую премию и примерять засусленную майку, как треуголку Наполеона. Ни в окопах мерзнуть, ни в атаку под пулями бегать... Пусть это делают бравые хлопцы, пока их всех не перебили. Чем больше трупов, тем ближе победа, рассуждают разбухшие от человеческой крови, как клещи кровососы, занюханные ненавистью полководцы.

Реальность - опасно абсурдна. Террористы, нацеленные взрывать, поджигать, пытать, вешать, расстреливать представлены Западом, как жертвы терроризма. Россия, которая спасает мир от терроризма, людей от уничтожения, строит для них дома, кормит и лечит - оклеветана, как страна - спонсор терроризма.

Попытки террором выжечь Правду и Справедливость могут привести к глобальной деформации планетарного сознания. И тогда планета Земля завертится по кривой оси в сторону катастроф и самопожирания.

Только победа Разума вправит перекошенный мир в нужном направлении. Сегодня же у жителей Донецка и Луганска, Белгорода, Брянска, Курска, у матерей убитых детей, у людей лишившихся крова растет праведный Гнев против Ненависти. С каждым убитым ребенком, с каждым разрушенным домом вскипает ярость благородная. От всех этих кровавых провокаций, с казуистикой лицемерия и лжи, от буквосочетаний «всу» и «сбу» тошнит как от вонючей - выгребной ямы. Для них «всу» и «сбу»- это разрушенные жилые дома, это расстрелянные родные, это живодерские пытки, и подлые подрывы больниц, школ и детских садов. Это символы фашизма. СБУ в переводе с укрбандеровского диалекта означает ГЕСТАПО, а ВСУ – ЭСЭС.

Сегодня снова на Россию возложена историческая миссия - спасти человечество от заразы фашизма. Миссия, которая требует массового героизма, самопожертвования и титанической стойкости. И как бы не было тяжело, но другого пути у нас нет.

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