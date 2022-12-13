Гонконг становится столицей мировых цифровых финансов и используется Пекином как таран для разрушения валютной гегемонии Соединенн

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13 декабря 2022, 14:53 Александр Ильинский - профессор, научный руководитель факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

В китайском глобальном проекте цифрового юаня особую роль играет Гонконг или Сянган, специальный административный район Китая, который является мировым финансовым центром и морскими торговыми воротами Китая.

В прошлом году Гонконг был вторым по величине экспортным рынком Китая, на долю которого пришлось 10,4 процента, или 351,1 миллиарда долларов, от общего объема экспорта КНР. При благоприятных внешних и внутренних условиях Гонконг, вероятно, станет динамичным центром использования цифрового юаня в международной торговле благодаря своим конкурентным преимуществам в качестве крупнейшего в мире оффшорного центра юаня и принципу «одна страна, две системы» — краеугольному камню финансово-экономической системы города и Китая в целом. Сегодня депозиты в юанях в Гонконге уже превышают 800 млрд юаней, при этом более 70 процентов всех глобальных оффшорных платежей в юанях обрабатываются именно в банках Гонконга. С учетом важности Сянгана в финансовые системы страны Народный банк Китая повысил эти летом статус валютного свопа с Гонконгом до постоянного действующего соглашения.

Сегодня большинство международных платежей и транзакций проходят через систему SWIFT, которая представляет сеть обмена сообщениями между участниками, охватывающую более 11 000 банков и финансовых учреждений из более чем 200 стран.

Использование монетарными властями Пекина цифрового юаня e-CNY в клиринговой палате материкового Китая для международных транзакций на национальной платформе Трансграничной межбанковской платежной системе или CIPS — позволит обойти международный SWIFT, платежную сеть, в которой доминирует США, тем самым постепенно повышая долю китайской валюты и диверсифицируя все глобальные расчеты.

В сентябре Валютное управление Гонконга, или HKMA, де-факто центральный банк города, заявило, что техническое испытание e-CNY вступило во вторую фазу, основное внимание уделяется использованию Faster Payment System, цифровой платформы, которая позволяет участникам международной торговли осуществлять быстрые платежи цифровыми юанями между разными банками.

Сегодня уже можно увидеть начало медленного перехода к китайскому юаню. Готовность Китая разработать цифровой юань может повысить эффективность трансграничных платежей, деноминированных в юанях, и создать новые возможности для страны, чтобы серьёзно потеснить глобальную денежную систему доллара США.

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