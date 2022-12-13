«Вагнер» против «Моцарта»: как на Донбассе схлестнулись ЧВК России и США

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 декабря 2022, 14:31 Анатолий Гольдман,

Фото: globallookpress.com

Примерно в начале ноября в телеграме начала появляться информация о наемниках, принимающих участие в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины. Некая ЧВК “Моцарт”, создатель которой противопоставляет себя Пригожину и его ЧВК “Вагнер”, засветился в самой горячей точке фронта – Бахмуте. Давайте разберемся, кто это такие и что они из себя представляют?



Это ЧВК было основано в середине марта, ее создателем является Эндрю Мильбурн. Англоязычная Википедия дает нам следующую информацию о нем: “Эндрю Мильбурн, полковник США в отставке с 31-летним стажем службы в армии Соединенных Штатов. Мильбурн служил в Сомали, Ираке, Афганистане. Мильбурн находит некоторые конфликты из его карьеры “морально двусмысленными” и сделавшими его разочарованным, и, следовательно, он почувствовал моральное желание помочь Украине, которую он считает морально правой”. Зов демократии, видимо, течет у американцев в крови и с годами вызывает их необучаемость, раз после Ирака Мильбурн не сделал никаких выводов о политике своей страны.

К августу 2022 года в “Моцарте” насчитывалось порядка 20–30 добровольцев в возрасте от 30–40 лет. Большинство из них – англоязычные выходцы из спецподразделений стран НАТО. По их словам, они занимаются подготовкой военнослужащих, спасением мирных людей и “медицинской эвакуацией”.



В середине ноября в российских телеграм-каналах, в том числе и в телеграм-канале Евгения Пригожина, появилась информация о том, что они прибыли в Бахмут. Об этом свидетельствовали видеозаписи с основателем этой ЧВК, которые быстро распространились по сети. Группы, администрируемые нашими солдатами, в том числе и теми, кто, либо был связан с “Вагнером”, либо был близко знаком с “музыкантами”, сразу начали иронизировать на тему противостояния двух «композиторов». Разумеется, никто не воспринимал всерьёз 40, пусть даже таких “амбициозных”, человек. И вправду, не прошло и месяца, как в одном англоязычном СМИ вышло крайне интересное интервью.





7 декабря Мильбурн в интервью “Newsweek” буквально пожаловался о том, что после того, как они прибыли на фронт, их официальный сайт стал подвергаться DDOS атакам. Позже он сказал, что “Вагнер” буквально охотится за добровольцами из “Моцарта” на Востоке Украины: “На Донбассе больше не осталось отеля, который позволил бы нам остаться у себя, они говорят, что за нами охотятся”.



“В три отеля, в которых мы оставались, попала ракета, это может быть случайностью”, – сказал он, подметив, что в один из отелей ракета попала через день после их выезда. “Безусловно, они могут охотиться за нами, но, кажется, слишком много внимания уделяется группе, занимающейся гуманитарной деятельностью”. То есть тут уже Мильбурн не противопоставляет себя ЧВК “Вагнер”, как заявлял ранее, теперь он занимается “мирной гуманитарной” деятельностью.





Также в статье заявляется, что Украинская армия пристально следит за тем, чтобы на линию фронта под Бахмутом не попадали журналисты, те, кто хотят освещать действия на этом участке фронта, сталкиваются с жесткими мерами контроля.



“Мы были единственными, кто регулярно постил видео и фото с отчетами о том, что там происходит, это абсолютная аннигиляция прифронтовых украинских городов, такое не увидишь в медиа”, – cказал Мильбурн.



А теперь самая интересная часть интервью, такое в западных СМИ проскакивает крайне редко: “Они несут чрезвычайно высокие потери [Украинская армия]”, “Числа, которые вы видите в СМИ, о 70 и более процентах убитых – не преувеличены”. “Несмотря на их высокую мораль, у них остро стоит проблема пополнения частей, что означает как можно более быструю переброску мобилизованных на фронт”. Это означает пополнение частей плохо обученным людским ресурсом: “Как правило, 80 процентов наших клиентов, сошедших с конвейера, никогда не держали в руках оружия”.



Теперь мы получили еще одно подтверждение бедственного положения украинской армии под Бахмутом, но на этот раз уже от американского наемника. Его слова о том, что на линию фронта не пускают журналистов – еще раз подтверждают факт информационного вакуума в украинском обществе. Люди попросту не знают, что, где и как происходит, а ведь в ныне именуемой “Бахмутской Мясорубке”, возможно, гибнут их дети.

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