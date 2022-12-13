О признании Меркель: Даже говоря правду, они все равно лгут

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 декабря 2022, 11:18 Сергей Платонов,

Фото: бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, John Macdougall / globallookpress.com

«Нет повести печальнее на свете», чем повесть о Минских соглашениях. На прошедшей неделе бывший канцлер ФРГ фрау Меркель, призналась, что «Минские соглашения 2014-2015 гг. были попыткой (и не безуспешной - С.П.) дать Украине время, чтобы вооружиться». Бывший президент Украины Порошенко, это признание подельницы подтвердил: «Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум 4 с половиной года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы».

Напомню, что для России, как одного из авторов и участников этих соглашений, они были средством спасения восставших республик Донбасса путем придания им статуса автономий, но с возвратом их под власть Киева. О такой цели с 2018 года не единожды заявлял глава МИД Лавров, настаивая на том, что «Минские соглашения не имеют альтернативы». Сегодня с позиций СВО вторая часть задачи выглядит странно, но так было.

Комментируя признание Меркель, Президент РФ в декабре 2022 года заявляет: «Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Я всегда исходил (из того), что руководство Федеративной республики, ведет с нами себя искренне». Хотя, как бывший разведчик, он должен был обратить внимание на то, с каким подозрением и недоверием, задолго до скандального признания, обнюхивал фрау Меркель президентский пес «Кони». Речь идет, об известном телерепортаже, из сочинской резиденции президента. Но это так, к слову.

Не доверял канцлерине не только пес «Кони», но и автор книги «Провалы во внешней политике России». Так в 2018 году, на странице 219, он писал: «Соглашения… отражают явные политические цели немцев и французов - извечных соперников России за влияние на Украину. Обращение Меркель и Оланда к Путину за содействием в организации Минска 1 и 2 было дипломатическим трюком с целью спасения политического режима Порошенко. И мы на него клюнули».

Что к этому добавить. Западные лидеры, даже говоря правду в деталях, по-крупному, всегда лгали, лгут и будут лгать. А наши дипломаты, как и большинство из нас, как были сверх доверчивыми, так ими и остаемся.

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