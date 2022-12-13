Англичанка гадит по-турецки

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 декабря 2022, 08:18 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В моем советском детстве по радио часто ставили песенку про Крайний Север, который на самом деле бескрайний. Этот, прошу прощения, дуализм всегда удивлял: крайний все-таки Север или нет. Когда побывал "на северах", то понял: ни то и ни другое. Север - равнодушный к муравью-человеку, он не тот, которым кажется. Наверное потому что он всегда холодный.

Совсем другое дело Ближний Восток в широком понимании этого географического термина. Он дружелюбный, он блестящий, он развращенный. Ближний Восток - это Мекка всех разведок мира. Но правила и правит до сих там одна - Secret Intelligence Service (SIS) MI6. Поэтому все, что происходит (или почти все) в этом регионе мира, должно устраивать только одну страну - Великобританию. Остальные - как получится.

Благодаря именно Лондону внезапно вознесся и окреп наш друг Эрдоган. Британии зачем-то после брекзита понадобился влиятельный оппонент ЕС, друг Москвы и Киева, владелец Босфора. Сегодня руками султана Реджепа Англия эффективно решает свои дальние, стратегические задачи. Например, постоянно наращивая свое незримое влияние в постсоветской Средней Азии или в Закавказье.

Если вспомнить зимние события в Казахстане, когда только на российских штыках удалось сохранить власть прокитайского Токаева, и сопоставить их с попытками выжить из Южного Казахстана две серьезные две английские фирмы, добывающие и перерабатывающие уран, то становиться понятно откуда ветер дует. А урановый казахский кусок весьма сладкий - 12 процентов мировых запасов, более 40 процентов мирового уранового рынка.

Руками и ногами Эрдогана была буквально протиснута "зерновая сделка".

Кто от нее выиграл? Конечно, Турция, которая загрузила свое мукомольное производство. Во вторых, старый добрый старина страховой клуб "Lloyd’s", поднявший цены за страховку в Черноморском бассейне на порядок. В третьих: популярной семейке товарищей Ротшильдов, подданных его (ее) Величества, которым через подставные фонды принадлежат активы в крупнейших мировых продовольственных корпорациях.

Но не только Турцией единственной жива MI6 и семья Виндзоров, которая эту самую "ми-ми" и контролирует. Интересы правящего клана столь многообразны и скрыты, что нужна личная спецслужба для их удовлетворения. Огромное внимание и клан, и подчиненные "Бонды" уделяют углеводородным выскочкам с Ближнего Востока. Все эти короли, шейхи и эмиры должны делиться с Виндзорами. Такое простое русское понятие "крыша", вероятно.

Но крыша не столько финансовая, сколько политическая. Англия всегда играет в долгую, не размениваясь на американские здесь и сейчас. В ряду этой игры и ошеломляющий трехдневный визит товарища Си в Саудовскую Аравию. Миллиарды долларов встречали представителя миллиарда людей с церемонией, чуть-чуть уступающей возможной встречи Аллаха. Визит этот настолько важен для мировой геополитики, что о нем надо говорить отдельно и не один раз.

Ближний Восток сейчас немного поутих, но напоминает котел с закрытой крышкой, которую английский повар снимает по своему желанию, точнее усмотрению.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции