Депутат Сейма Латвии Рамона Петравича: наше общество не доверяет парламенту

Аргументы Недели. Балтия → Мнение 13+

12 декабря 2022, 19:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Рига. Фото: Unsplash.com

Латвийское общество не доверяет правительству - люди раздражены низкими зарплатами, отсутствием работы, пенсионеры не могут купить необходимые лекарства и еду. При этом зарплаты слуг народа растут на глазах, да и компенсации депутатам за топливо, жилье просто сказка.

Если честно, то я удивляюсь определенной части латвийского общества - 1 октября народ выбирал новое правительство страны. Как могли попасть в парламент те, кто практически развалил страну в предыдущем Сейме? Да, были выбраны и новые партии, вернулись титаны политики, но правящая коалиция осталась прежняя - американский премьер-министр Кришьянис Кариньш, которого большинство латвийцев не считают за серьезного руководителя, и точно не шли за него голосовать, но он вновь победил. Латвийцы возмутились, но г-н Кариньш со своей партией в лидерах. Впрочем, меня это не удивляет. Менталитет такой у прибалтийцев - рабский! Могут повозмущаться на кухне, но на митинги не пойдут.

Вот и сейчас вспыхнула волна возмущения. В чем причина? До общественности дошел факт, что компенсации депутатам за топливо, за жилье выросли, но и этого оказалось мало - некоторые депутаты стали требовать, чтобы им оплачивало государство культурные мероприятия. Например, национальным достоянием Латвии считается "Праздник песни", на который государство тратит миллионы. Поясню. Латвия всегда пела и плясала, разумеется, национальные песни. Редко найдешь государственного служащего, чиновника, который не пел бы в хоре или не плясал в ансамбле.

На очередном заседании Сейма выступила советник президента Латвии Сармите Элерте, которая заявила: "Нам нужна компенсация за билеты на "Праздник песни". Депутаты и правительство поддержало этот праздник, а значит нам полагается".

Я, конечно, услышав это, впала в "ступор" - мелочность какая, да и своего не упустят.

Как оказалось, не только я пребывала секунду в "ступоре", но и некоторые депутаты Сейма.

Это предложение удивило депутата Сейма Рамону Петравичу, которая моментально выступила со своим предложением:

"Подождите! Сейм принимает также решение о бюджете здравоохранения...Это будет означать, что все депутаты Сейма будут иметь доступ вне очереди на получение медицинских услуг, и получать компенсацию? Я просто возмущена таким подходом - если решили, то имеете право на компенсации? Что это за подход? Теперь понятно, почему наше общество не доверяет правительству! Настроения царят в обществе негативные! У меня есть иное предложение - компенсация за топливо или съемное жилье у депутатов, потому что многие живут в дальних районах Латвии и не могут каждый день наматывать км, полагается, но эти компенсации должны входить в зарплату депутатов. В зарплату! Если бы все выплаты, включая представительские расходы, были включены в зарплату, то был бы порядок и не было осуждений".

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