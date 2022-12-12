Почему Венгрию считают «Троянским конем» России в Евросоюзе

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12 декабря 2022, 12:01 Анатолий Гольдман

Виктора Орбан

Положение Венгрии в Евросоюзе всегда было неустойчивым. Нежелание венгров подчиняться миграционной политике Европы и принимать у себя беженцев с Ближнего Востока, борьба с ЛГБТ-пропагандой и попытка вести свою собственную суверенную политику уже тогда особо не встречали энтузиазма или даже понимания со стороны их коллег по блоку. Но после 24 февраля попытки Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, оградить свою страну от экономических потрясений, вызываемых санкциями, стали буквально "наказуемыми”.

После начала СВО Венгрия четко выразила свою позицию: никаких поставок оружия Украине, никакого транзита чужого оружия по своей территории и полная готовность содействовать скорейшим мирным переговорам. Вроде бы всё довольно адекватно и просто, учитывая тот факт, что Венгрия публично осудила “российское вторжение”, тем самым поддержав общеевропейскую позицию “осуждения”, но этого было мало. Евросоюзу нужно полное и абсолютное подчинение, буквально беспрекословное выполнение всех его требований, иначе — экономический шантаж.



И вот, 30 ноября у немецкого издания “DW” выходит выпуск программы “Зона Конфликта”, гость — представитель венгерского правительства Золтан Ковач. Ведущий в привычной для себя манере постоянно напористым тоном пытается передергивать гостя и манипулировать фактами, но тот стойко выдерживает все нападки:

— Есть еще один выход из конфликта, который подразумевает вывод российских войск с территории Украины. Это должно быть поставлено на первое место.

— Да, но, со всем уважением, без манипуляций существует только один способ вывести их [войска России]. И опять, вместо эскалации этого конфликта в соседней стране, позвольте повторить, этот конфликт не новый, он идет еще с 2014 года, с незаконного присоединения Крыма. Мы видели санкционное давление [на Россию] со стороны большинства западных стран и Соединенных Штатов. И, как факт, НАТО не заканчивает конфликт. Это просто не было возможным с подобным отношением и подходом. Это привело к его усилению. И еще раз, необходимые мирные переговоры и усилия для них, которые мы не наблюдаем со стороны лидеров Евросоюза, должны встать между враждующими сторонами и разрядить напряженность. Это каким бы был выход”.





Это позиция, выказывающая лояльность Евросоюзу, но при этом пытающаяся остановить конфликт логичными в данной ситуации мирными переговорами, а не методами “больше оружия для продолжения войны”. Причем Золтан довольно ясно дает понять, что для прекращения конфликта нужны лишь усилия Запада, которых он “не видит”. Собственно, в приведенном высказывании представителя венгерского правительства и есть та самая позиция, которой они придерживаются с 24 февраля, за что Евросоюз в последнее время плотно принялся их наказывать.



Вот совсем свежая новость: “Депутат Европарламента призвал блокировать выдачу средств из фонда Евросоюза Венгрии в зависимости от ее действий при голосовании”. Перефразирую: “Если вы нелояльны, то денег не получите”. Так при первом вето на транш Венгрия не получит 6 миллиардов евро, при втором — 11,6, при третьем — 23. Вот цена суверенной политики в Евросоюзе. Госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер заявил: «Мы не хотим глобального минимального налога, не хотим новых санкций и не хотим помогать Украине новыми кредитами. По крайней мере, в этот раз господин Верхофшстадт был честен. И он, между прочим, сказал, что суверенитет ЕС не продается. Но венгерский тоже». Также он добавил, что на Венгрию давят под совершенно разными предлогами, например, Евросоюз не доволен ее “состоянием демократии”, но это лишь прикрытие. На самом деле, давление идет из-за некоторых вопросов. Что это за вопросы — мы знаем.



И вот, будто в подтверждение моих слов, новость с официальной страницы Европарламента от 15 сентября: “Венгрия больше не может рассматриваться как полноценная демократия”. Вторым пунктом под заголовком подписано: “Бездействие ЕС усугубило отступление [от демократии]: средства на восстановление должны быть удержаны, пока страна не исполнит рекомендации ЕС и судебные решения”.





Элементарный экономический шантаж, о котором я писал ранее, в действии, но пока не работает. Закупки российской электроэнергии Орбаном особенно злят Европу, ей кажется, что не только она должна мерзнуть без света этой зимой, поэтому она руководствуется принципом “Тонешь сам — топи другого”. Венгрия все еще держит оборону на политической арене и не прогибается под давлением внешних обстоятельств, но долго ли она продержится?

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