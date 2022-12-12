Рамси Болтон против Незалежной: опыт псевдоисторической фантазии

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 декабря 2022, 17:33 Август Котляр, Журналист

Фото: Рамси Болтон и его войско. Кадр из "Игры престолов"

Фэнтези и фолк-хистори - самые популярные и любимые народом жанры; они не только пробуждают интерес к своему славному прошлому, но и внушают оптимизм, стимулируют и возгревают веру в не менее славное будущее. Примеров, когда даже сравнительно недавнее отечественное прошлое, известное историкам в деталях, было переработано драматургами и шоу-раннерами в увлекательное и вдохновляющее на высокое патриотическое чувство зрелище, немало. Например, такие фильмы как “Т-34”, “Девятаев”, “28 панфиловцев”, “Сталинград”, “9 рота”, “Движение вверх” и тому подобное. И Америка, и Британия, и Франция идут по тому же пути - все страны создают у своих граждан понимание благородства и благопристойности своего исторического пути.

Многим отшибло мозги, но не всем отшибло память

Если некоторым странам напоминать не самые благовидные эпизоды их прошлого, то они визжат как кастрируемые поросята, и тут же переходят к тяжким встречным оскорблениям и угрозам. Например, флагман и светоч всего светлого и доброго, Польша, не может слышать, как добрые польские католики ловили по лесам беглых узников Собибора. Это были вынесшие ад советские солдаты и евреи, совершившие единственное успешное восстание в фашистских концлагерях. Польские крестьяне охотились на них и забивали беглецов насмерть дрекольем и вилами. Либо живым весом продавали на эсэсовскую живодёрню обратно. Поляки совсем не любят вспоминать еврейские погромы после войны, когда освобожденные евреи стали возвращаться в свои дома, которые уже были заняты и обжиты сострадательными соседями, и с именем Матки Боски на устах они бывших соседей по новой грабили, избивали, убивали, не жалея ни беременных еврейских тёток, ни грудных младенцев и малышей. Самыми известными послевоенными погромами были погромы в Кельце, Кракове, Едвабне… Как писал историк Ян Томаш Гросс из Принстона, в Едвабне евреям выдавливали глаза, отрезали языки, забивали палками с гвоздями. Еврейские мамаши сами топили своих младенцев в пруду, чтоб они не попали в руки добрых польских католиков. А прелаты и кардиналы, предстоятели церкви, эти дела во множестве своём одобряли и поощряли. Не только поляки проявили такое рвение и энтузиазм в истреблении невинных соседей другой этничности: и литовцы, и латыши, и эстонцы, и значительная часть обитателей территории бывшей УССР творили с евреями такое, что высококультурным немецким нацистам становилось дурно. К слову, когда бывший польский президент Квасьневский покаялся публично за Едвабне, польское общество его не поддержало и не одобрило. О том, что покаяние было вынужденным, говорит тот факт, что в годы правления Квасьневского на территории Польши действовали иностранные тюрьмы с такой же сомнительной юрисдикцией, как Гуантанамо.

Памятник жертвам погрома в Едвабне



Разжигание ненависти к соседям - это социальный воспалительный процесс. Как болеет человек, так заболевает и биологический организм следующего уровня сложности - народ. Заболевает социальным бешенством. Если не сделать вовремя прививку, то взбесившийся народ начинает кусать и губить своих соседей. Это произошло с Украиной, симптомы эти отмечаются в странах, раскинувшихся вокруг Балтийского моря. Люди, воспитанные в советское время, всё ещё считают украинцев братским народом. И очень страдают, что пришлось делать больно Украине, вскрывая гнойник и прижигая нарыв. Но чего не понимает большинство добродушных и незлобивых русских людей - мало кто на Украине считал русских своим братским народом на самом деле. Разговоры о братстве, наделение украинцев статусом второй титульной нации в СССР наравне с русскими - это инициатива русских. Русские всегда жертвовали своим благополучием ради народов, включенным в орбиту своей империи - в отличие от всех остальных имперских народов. В ответ русские всегда получали только ненависть: они были вонючими тыблами в Прибалтике, погаными кацапами на Украине и проклятыми урусами в Средней Азии. Закавказские республики в этом отношении были поприличнее - настолько им волшебно жилось при советской власти, особенно Грузии, что можно было щедрых, всё раздающих русских и потерпеть.

Депортация на смерть



Нельзя сказать, что вскипевшая ненависть обитателей бывшей УССР к России была уж так сильно насаждаема Кучмой, Ющенко, Порошенко - они просто не тормозили естественное развитие украинского гражданского общества. И не препятствовали деятельности зарубежных доброжелателей, объяснившим украинцам, что они - раса господ, и вообще “Украина понад усе” - как было у нацистов Deutschland uber alles, то есть “Германия превыше всего”. Густав ЛеБон, чьи книги о надличностных особенностях больших и сверхбольших скоплениях людей, таких так толпы и целые народы, были настольными у всех политических вождей 20 века, убедительно демонстрировал на примерах, что национальный характер не меняется, что англичане всегда останутся англичанами, немцы - немцами, французы - французами. Не будет никакой натяжкой предположить, что общность людей, считающих себя украинцами, так же останется украинцами. И если в былые времена украинцы сдавали своих соседей нацистам, расстреливали их в Бабьем Яру, сжигали заживо в Хатыни, сгоняли в газовые камеры Освенцима и жгли в печах Бухенвальда (это всё немцы их заставляли, разумеется, и вообще другого выхода у них не было), то почему спустя тридцать лет, когда цивилизующее начало русской культуры ослабло, они не могут вновь дать волю специфическим чертам национального характера? Русская цивилизация дала слабину, врожденные инстинкты опять полезли наружу. Например, делание “тюльпанов” из людей. Раньше - в первой половине 20 века - украинцы приматывали людей и детей к столбам колючей проволокой. В начале 21 века они пошли в ногу с прогрессом и теперь приматывают их скотчем. Потом связанным и обездвиженным людям ломают кости, отбивают внутренние органы и оставляют умирать. По соображениям гуманности эти фото редко печатают в российских СМИ и по другим соображениям вообще не печатают в СМИ западных. Но зверство, свойственное украинцам - не всем, но очень многим - никуда не делось, и то, что они вытворяют с пленными русскими солдатами или с простыми людьми, заподозренными в любой русскости, превосходит всё, что считается запредельной жестокостью. К слову, в Российской империи еврейских погромов на территории Великороссии никогда не было - только на Украине. Это тамошнее ноу-хау. Ну ещё и молдавское.

Рамси Болтон - гарний хлопчик, тiльки с подвыподвертом

В очень поучительном сериале “Игра престолов” фигура Рамси Болтона стоит особняком. Его непосредственность в своем естественном проявлении вызывает не симпатию, но опасливый интерес. Ну в самом деле, что можно сказать о нём такого плохого на фоне других персонажей? Отцеубийца? Так и симпатяга Тирион Ланнистер, весёлый и вечно пьяный карлик, тоже пришил своего папашу Тайвина, самого умного и толкового человека во всей “Игре”. Рамси освежёвывал людей, сдирая кожу? Так добрая и благородная Дейенерис их сжигала заживо. А умная Серсея взрывала зелёной жижей. Рамси травил кого-то собачками? Так и ручные дракоши Бурерожденной закусывали детками. Кого-то распинал? Так и благородный Джон Сноу подростков вешал. А Станнис Баратеон вообще сжёг любимую дочурку заживо, даже его головорезам поплохело. Там все персонажи - живые люди, не без недостатков.

Дейенерис Таргариен, кадр из "Игры Престолов"



И вот вообразим - переносим Украину в мир, где она соседствует не с гуманейшей Россией Путина, а с Болтонами, Карстарками, Фреями и прочими достойными и древними родами. И допустим, что военные силы и вооружения примерно равны. Только вместо России и русских на карте земли Севера, а Украина с населением на своём месте; у Украины всё те же союзники - Польша, Прибалтика, Великобритания, Германия, Франция, ещё там кто-то типа Канады или других заокеанских стран.



И вот, Рамси недоволен. Сердится. Может, Зеленский на него криво-косо посмотрел или что-то где-то кому-то сказал неуважительное о семействе Болтонов. Что бы сделал Рамси? Действовал бы он в лоб, или, как истинный рыцарь, джентльмен и по менталитету истинный англичанин, действовал бы скрытно, тайно, коварно, вероломно, исподтишка и изподвыподверта?

Рамси Болтон. Кадр из "Игры престолов"

Конечно, изподвыподверта. Он бы сначала лишил Украину союзников. Вычислил бы, кто из них может оказать наибольшее содействие. И как бы он поступил? Взорвал бы грязную бомбу в Лондоне? Вызвал бы всенародное возмущение белой Англии, убедив пакистанских иммигрантов поинтенсивнее насильничать над белыми несовершеннолетними девчонками, да ещё по-жесткому, мешая при этом полиции вмешиваться, и карая возмущенных отцов за разжигание межнациональной розни. Как это уже было на самом деле. Придумывать ничего не надо. Хакнул бы Банк Англии? Однозначно. Подкинул бы деньжат и обещаний шотландским сепаратистам? Обязательно. Нанял бы отморозков из Ирландской республиканской армии, чтоб они взорвали кампусы Итона, Хэрроу, Гордонстаун и ещё несколько интернатов для юных аристократов, причем одновременно, когда дети спят? Какая разница Рамси, со скольких деток снять шкурку, как он хотел снять с маленьких Старков. Ну, наплодят ещё, а лезть, куда не надо, всё это чёртово семя больше не будет, думал бы юный Болтон. И тем паче, в той же Африке ежемесячно помирают от голода около двадцати тысяч детей, подумаешь, сдохнут или искалечатся тысяча-другая английских подростков, рассуждал бы Рамси. Ну и вишенкой на торте были бы приятные сюрпризы - убийства в Сити и похищения членов семей высокопоставленных британских военных. А также членов семей бойцов Лодочной службы Его Величества. Королевскую семью Рамси бы не стал трогать - всё ж помазанники Божьи, куда без них. Тем паче, что Рамси их сильно уважал за то, что во времена оные их предки повесили сотни тысяч собственных сограждан, чтоб не шлялись без дела, когда их согнали с земли, дабы разводить овец, и лишили источников существования. Более всего он восхищался Генрихом Восьмым, который за 15 лет повесил за бродяжничество 70 000 человек; британский же “Кровавый кодекс”, где были предусмотрены смертные казни, увечья и пытки для 220 правонарушений, Рамси любил перечитывать на ночь. А портрет Елизаветы Первой, казнившей 90 000 своих подданных, он держал у себя в сортире, перед глазами - её взгляд с портрета весьма способствовал облегчению. Как и её папаша, Генрих Восьмой, она была утончённой и очень образованной женщиной, любила поэзию, музыку, живопись.

Королева Англии Елизавета I



Разумеется, Рамси не преминул бы нашкодить и британской системе газопроводов. Выявив несколько уязвимых мест, особенно тех, от которых зависит жизнеобеспечение Лондона, он бы их поджёг и любовался бы кадрами горящих и взрывающихся газопроводов, и попыками их тушить. Можно было, конечно, и воздух лондонской подземки освежить чем-нибудь, тем же газом; но Рамси не террорист, он борец за свободу и демократию. И, в конце концов, он не враг английскому народу - просто хотел британский истеблишмент слегка поразвлечь и отвлечь от дел украинских, чтоб они сосредоточились на решении вопросов, поставленных Рамси Болтоном.

Катар - это страна или желудочное заболевание?

Не остались бы без внимания и шейхи Катара. В крупнейший хаб по сжижению газа в Рас-Лаффане прилетело бы от Рамси несколько беспилотников, именуемых барражирующими боеприпасами, с мирного судна под радостно-радужным флагом, спокойно идущего по Персидскому заливу. Вот и не стало бы больше почвы для конфликтов - кто будет поставлять газ Европе - Рамси Болтон или Катар. Спокойно бы сели за стол переговоров и обо всём поладили, как цивилизованные люди.





Но как бы это дело обставил Рамси, чтоб весь мир не ополчился, назначив его террористом и агрессором. Вот что выдумал бы Болтон: надо создать какое-нибудь государство, на которое потом повесить всех собак. Мысль у Рамси работает быстро и последовательно: чтобы напасть на Катар, сравнительно небольшое государство, надо, чтобы был значительный повод, против которого ни одна левацкая сволочь, засевшая в правительствах всех цивилизованных стран, не могла возразить. Кого не любят и ущемляют в Катаре? Гомосексуалистов. Но как педики объявят Катару войну? В качестве кого? ЛГБТ-сообщества? Смешно. А если кинуть лозунг “Педерасты всех стран, соединяйтесь!” Допустим, если бы какая-то страна стала страной, где ЛГБТ - это норма, а гетеросексуальность - это допустимое отклонение от нормы, так сказать, простительное извращение. Но какая страна пойдёт на это? Никакая. Значит, надо создать собственную страну. Небольшую. Даже крохотную. Типа островных Вануату или Науру. Государство вообще может быть как Ватикан, полкилометра на полкилометра, и население менее тысячи человек. Что, не насобираем тысячу горластых педиков; дай только клич, что у нас страна гомосексуалистов и трансгендеров, так миллионные толпы набегут. Голубое лобби повсюду. И что, не признают такое государство? Ещё как признают. Как евреи воссоздали свой Израиль, чтоб было кому за них вступиться. Что, голубые не могут создать своё государство? Объявить себя народом, воспользоваться правом на самоопределение, и готово - вот радужный стяг, вот какой-нибудь герб, вот гимн - песня группы “Армия любовников” про сексуальную революцию. Торжественно и зажигательно. Где взять территорию? Да в океане, на любой отмели, забиваем сваи, подсыпаем гравия, топим несколько старых барж, сверху засыпаем песком, - будет не хуже, чем Палм-Джумейра в Эмиратах. Назовём страну Гейландией. И поднимаем радужный флаг с улыбающимся черепом и перекрещенными фаллосами, чтоб всем всё сразу было ясно, развеселился Рамси.

Рамси Болтон лишает свою жертву мужественности



В интернетах открываем представительство, желающие могут получить паспорт Гейландии. Международно-правовое признание получим запросто - иначе местные педрилки заклюют свои правительства. Вступаем в ООН, вступаем в МВФ и его структуры, получаем немедленно кредиты в миллиарды долларов на развитие, часть тратим на вооружение. И вот тогда начинаем отстаивать и защищать права сексуальных меньшинств в Катаре. А затем объявляем Катару войну, священную войну. Будет ли Катар нападать на Гейландию встречно? Да им же будет западло, зашкварно воевать с педерастами. И потом, как это скажется на международной репутации - одержали военную победу над кучкой гомиков? Весь мир будет над ними смеяться и осуждать, дескать, маленьких обижаете. Скорее, предпочтут откупиться, лишь бы Гейландия их больше никогда не вспоминала. Да, так мы решим вопрос по газу и поделим мировые рынки. Иначе - бомбардировки и оккупация педерастами со всеми вытекающими для арабских мужчин последствиями.

Рамси давно так не веселился, от смеха заболел желудок, как при желудочном катаре. Но он не находил ни одного изъяна в своём хитроумнейшем плане. Будучи человеком принципиально беспринципным, он сразу видел слабости людей и целых народов, на которых можно играть.

Так что же - вмерла Украина чи ни?

Рамси думал: самое главное - лишить противника двух вещей, союзников и мужества. Надо, чтоб экономический локомотив Европы, Германия, плюнула на Евросоюз и поехала к нам, на земли Болтонов, Фреев и Карстарков. Ей нужен газ и рабочие руки: газ дам немецким промышленникам по самым низким ценам, рабочие руки нагоним, а если они будут косячить, будем их отрубать. И не буду с них брать налоги первые пять лет. А то и семь. И снижу для их продукции НДС. В два раза. И буду давать всем своё подданство, если кто поедет из квалифицированных и цивилизованных ко мне. Евросоюз посыпется - кто будет всех этих тунеядцев содержать? Бедная Франция или нищая Испания? А вот итальянцам предложу то же самое, что и немцам. Мастеровые ребята, пусть “Феррари” и “Ламборгини” собирают у меня. Для Германии и Италии это спасение; если они надеются на заокеанские рынки, то напрасно. Фондовый рынок рухнет, весь Запад просядет, его деньги будут обесцениваться; если их промышленность ляжет, то и купить у них будет нечего, и им никто за их фантики ничего продавать не будет. Будут голодать физически; люди лишатся пенсий и сбережений. Будут голодные бродить по улицам, а их гости из Африки и Ближнего Востока будут их ловить и варить, как при голодоморе. Без моих удобрений у них ничего не вырастёт. А у меня чернозёмы, вода, фосфаты и калий. Будут менять свои “Пежо” на три буханки хлеба и ведро картошки.





Что ж делать с Украиной? Блиц-криг мне не нужен, думал Рамси Болтон, а мне нужно перекроить мир под мои национальные интересы, а то вечно Старки, Ланнистеры, Грейджои и Баратеоны лезут повсюду, жрут в три горла, а меня ни во что не ставят. Но и затягивать военный поход не с руки. Пожалуй, обрежу этому козачьему семени кислородные шланги. Сначала блокирую Одесский порт, займу Овидиополь с Аккерманом и отсеку вместе с дружественным домом Амберов в Приднестровье половину Одесской области, до Измаила. Тогда смогу высаживать своих лучников



Потом перережу железнодорожное сообщение с Европой - разбомблю прицельно железнодорожные ветки и узлы, а также мосты. Нанесу удары по электростанциям. Но не сразу. Ближе к холодам. С заводом “Азовсталь” вошкаться не буду - заведу туда газовую магистраль, заполню подвалы газом, а потом три царь-бомбы - и привет горячий. Кто не вылез вовремя и не сдался - я не виноват. Мне там завод не нужен - это не экологично, портить лучшее море в мире. Там будет Русская Ривьера, полторы тысячи километров вилл и коттеджей для моих подданых; каждый сможет купить себе там квартирку или домик, отдохнуть и выкупать своих детишек в Азовском море.

Азовское море



С украинскими солдатами буду обращаться милостиво - если кадровый военный, призывник, мобилизованный, ополченец - зачисляем на хорошее содержание, сажаем на стадион или в лагерь, но кормим, поим, даём водки, даём звонить домой, развлекаем, можем отправить на Севера на заработки со специальным документом, если кто захочет работать и зарабатывать. Но так, чтоб не мог помилованный особо нам навредить из идейных соображений. Кто не хочет зарабатывать - сидит в тепле, жрёт до отвала и бухает за счёт Болтонов и Карстарков до нашей победы. Если ловим иностранного наёмника или советника - сдираем шкуру и распинаем вниз головой. Фото шлём родственникам и в западную прессу. Потом хороним честь по чести, фото могилки тоже шлём родственникам, чтоб могли ухаживать, когда всё закончится. Либо шлём почтой урну с прахом. Я же не изверг какой-то, - думал про себя Рамси не без гордости и умиления. - Просто это вынужденная мера, чтоб отбить у чужих лезть в наши с украинцами семейные разборки, как бывали у нашего дома Болтонов с домом Мормонтов. Не хотелось бы совсем истреблять украинцев - хоть и одичалая, но всё ж родня.

Урна с прахом



Снесу оружейные склады, Харьковский танковый завод, кой-какие цеха Южмаша, а вот Днепропетровский и Днепродзержинский металлургический заводы трогать не буду. Буду обжимать Украину с трёх сторон - с одесского подбрюшия, с востока, и с севера. Хотят тикать на Запад - нехай тикают. Только по дорогам общего пользования, ибо зализницю - железную дорогу - я обрезал; людской поток на автомагистралях не даст встречно ввозить военную технику. Надо бы как-то подкупить таможню - чтоб выпускали мужиков мобилизационного возраста. Небо над Украиной надо бы вообще-то прикрыть, чтоб не ввозили всякую всячину воздухом. Посевную кампанию я им сорву. Урожая в товарных количествах на следующий год не будет, разве только огородики для прокорма семьи. А вот в товарных количествах надо будет поставлять кокаин и транквилизаторы для властей всех уровней. Пусть бодрятся и не спят. Хорошо бы им ещё и первитин подогнать, и траву. Так они быстро напринимают решений, одно другого чудесатей и чудесатей. А украинских беженцев в Европе надо настропалить, чтоб требовали с европейских правительств своё и как можно жёстче, а если и так не будет давать, то брать самим, как безвинно пострадавшие. Рамси очень остро чувствовал чужую боль и страдание. И получал от этого огромное удовольствие.

Харьковский танковый завод



Хорошо бы ещё до папского нунция на Украине добраться. Симпатичного такого молодого кардинала. И дать ему возможность умереть мученической смертью за веру. Быть, скажем, распятому вниз головой, как апостол Андрей. Но, увы, придётся снять шкуру с живого, подумал Рамси, иначе мученичество будет неполным и его тогда не беатизируют. А так можно прислать Его Святейшеству и всему конклаву подробный видеотчёт, снятый прямо на камеру с разрешением 4К, чтобы была видна каждая слезинка, каждая пульсирующая жилка на скальпированной голове папского посланника. А заодно и хакнуть Институт религиозных дел, он же Банк Ватикана, чтоб курия могла начать собирать баблишко заново, а пока пожить лет сто скромно, по-монашески, на подаяния прихожан. Рамси весело заулыбался своим мыслям. Он знал, сколько можно насобирать денег даже по мелочи, за полторы-то тысячи лет. Но подобная выходка, ценой всего одной жизни прелата, спасла бы миллионы православных душ от погубления в католической ереси. Рамси не хотел ссориться с высшими силами - он читал священные тексты и знал, что высшие силы тоже жестковато обходятся с человеком и целыми народами, но насилие и жестокость действенны лишь в правильных дозах, иначе ужас теряет свою парализующую силу.





К делу надо бы подключить еврейские организации, думал Рамси: будем им постоянно слать напоминания, кто громил их предков. Объявим конкурс детского рисунка на тему еврейских погромов с призовым фондом в несколько миллионов долларов. Дети начнут спрашивать своих родителей: а что такое еврейский погром? И все полезут наводить справки. Сострадание сильно стимулируется значительными денежными вливаниями. И все эти картинки будем вывешивать в интернете и проводить международное и всемирное голосование. Тем, кто будет часто и систематически голосовать, будем тоже давать приз. А что, хорошая мысль. За лучший детский рисунок первую премию даём миллион долларов, потом 10 вторых премий по сто тысяч, потом 20 третьих премий по 50 тысяч, сто поощрительных премий по 10 тысяч, и тысяча стипендиальных премий по тысяче долларов. Итого за пять миллионов долларов все дети и взрослые мира узнают, что такое Холокост, что такое погромы и что такое животный украинский антисемитизм. Пусть потом украинцы рассказывают, что Зеленский - еврей. Мы скажем - это они специально сделали, чтоб потом его обвинить в проигрыше войны Болтонам. Сделаем всё, чтоб помогать Украине стало не комильфо. Долго Украина не продержится: без электричества, воды, тепла, еды; ну, перережут всех курей и свиней в сёлах, а потом что - ловить кошек и ворон? Рамси не раз осаждал крепости, и знал, как быстро можно скатиться к людоедству. Сами упадут мне в объятья и зарыдают от избытка братской любви, - сделал он логический вывод. А потом уже будут фильтрационные лагеря, массовые отправки на урановые рудники для прохождения денацификации, и вообще порезвимся на славу, выжигая ненависть к своему северному соседу калёным железом на тех местах упитанных тел, где красовались свастики и руны.





Вот таким образом размышлял бы и действовал Рамси Болтон, если бы его земли граничили бы с Украиной и он решил бы, что украинцы перешли все пределы приличного добрососедства. Но, к счастью Украины, это всего лишь опыт псевдоисторической фантазии, такой вот сказки для взрослых; в реальности же им сильно повезло, что россияне никогда не хотели применения вооружённой силы, всячески увещевали и оттягивали вынужденную меру. Никогда идея истребления недалёких и оболваненных украинцев не вызывала у русских людей никакого энтузиазма - нацизм чужд складу русских. Но если украинцы продолжат упрямиться и продолжать вооружённую борьбу за чуждые им интересы и проданную их правительством исконно русскую землю, то сказка вполне может стать былью.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции