Только объединенный свет способен пронзить ту тьму, в которой мы все оказались - Арбак Хачатрян

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 декабря 2022, 09:30

Арбак Хачатрян

Сегодня мы публикуем очередную беседу с известным независимым правозащитником, политологом, автором статей: «Украина-Армения-Россия-третья мировая?», «На пороге ядерной зимы». Его оценки и прогнозы удивительно точны. Так что же необходимо сделать лидерам стран, международному сообществу, чтобы выйти из масштабного геополитического кризиса?

- Г-н Хачатрян, о вашей политической борьбе и деятельности последних лет можно написать многотомное издание, а если описать все годы, то и бумаги не хватит. Однако наш читатель может составить представление лишь ознакомившись с малой частью ваших статей и интервью, другая сторона медали скрыта. Когда писались эти статьи, современники в большинстве своем не верили вашим политическим прогнозам, единицы даже говорили, что это провокации, сегодня все, что вы предрекали стало, к сожалению, реальностью. «Прогнозы реализуются», «Лазурное небо вместо кошмара», «Когда рушится порочный мир, есть шанс создать справедливую форму правления», «Настал час Х» и т.д., а сколько интервью, посвященных Армении... Мне как журналисту хочется фактами, вашими статьями и интервью показать и доказать всем, что все о чем вы говорили свершилось. Вы в состоянии распутать самый сложный политический узел и указываете на спасительный выход. Мне за нас всех, честно говоря, обидно, почему сильнейшие мира сего к вам не прислушались?

Возможно мы не оказались бы в такой неутешительной ситуации?

- Сегодня время бежит быстрее и политические события стремительно меняются. Надо успевать действовать. Вы сейчас читаете то, о чем я говорил 20–30 лет назад или 6 месяцев назад и говорите, да, вы все верно предугадали. Но я не предугадываю, я все анализирую и вижу. Все, о чем я писал было актуально тогда, и двигаться надо было в ту же секунду, иначе ты – в пролете. Сегодня время мгновенных решений и молниеносных действий. Люди дезориентированы. Вы разве не знаете, что от информационно-психологического пространства зависят мышление, действия, жизнь человека. Важность журналистики в непредвзятой и честной подаче материала. Иными словами, человек морально и духовно питается вашей информацией. Не в обиду вам будет сказано, но журналистика себя дискредитировала. Весь мир получает информацию от вас, но процент заказной информации сегодня настолько зашкаливает, что лжецу и в правде не верят.

- Вы правы, сегодня общество не знает во что, кому и чему верить. За 5 минут просмотра международной информационной ленты столкнешься с диаметрально противоположными мнениями, например, относительно судьбы России...

- Я просто уверен, что тот курс, который избрала Россия сегодня – восстановление и сохранение семейных ценностей, борьба против банковской системы, приведет к тому, что очень скоро, через 6-8 месяцев, а может быть чуть раньше, Россия станет центром или одним из центров многополярного мира.

- И все таки я удивляюсь вам, по ложному доносу армянских властей и решению российских, с 2003 г. вы почти 3 года провели в Лефортово. До этого вас задерживали спецслужбы Армении. Даже после того, как вас объявили чуть ли не террористом № 1 и другом Усама бен Ладена, украв у вас фактически 3 года жизни, вы не озлобились и продолжаете оставаться оптимистом, ваши прогнозы такие же...

- Вот вы по привычке пытаетесь рассмотреть чьи уши торчат у меня за спиной... Поймите, я дитя СССР, мой дом – Армения, и я очень люблю Россию. Если ты не любишь свой дом, то не в состоянии полюбить и соседа. Да, я сидел в подвалах КГБ Армении и России, но невзирая на это я продолжал бороться. Оттуда я просил не размножать раковые клетки, наподобие руководителей карликовых государств, что в итоге и привело к мировой катастрофе. В свое время они все до едина легли под сильную Россию и вылизывали ее с ног до головы. Но с искусственными ценностями при первом подвернувшемся случае они предали и дальше будут предавать Россию, страну, которая их и породила. Это продолжится до той поры пока Россия вновь вспрянет ото сна, и тогда эти карлики вновь прибегут и попросятся обратно. Я в этом убежден. Так или иначе, сегодня только от России на официальном уровне я слышу о важности сохранения семейных ценностей, традиционных сексуальных отношений, только здесь задействовали хоть какие–то рычаги против банковской системы, неподъемных кредитов, уже называют банки кровопийцами, несмотря на то, что до конца не понимают, как правильно изменить эту систему. Конечно, всего этого недостаточно. Неважно под какие проценты вам дают кредит, низкие или высокие, их вообще не должно быть. Снижая проценты нельзя считать, что реформируете банковскую систему. Поймите, банки - это не просто здания, это метастазы главной раковой опухоли, те структуры, которые своими санкциями держат под контролем все государства и мировое сообщество. У большинства представителей пресловутой «элиты», обучающейся в престижных зарубежных университетах ориентация иная. Не может одноклеточный мозг педика Йельского университета, обученного как официально воровать по банкам и биржам, научить как строить правильную систему. Правда, могут быть исключения, которые понимают всю губительность мирового финансового спрута. Вот когда ценности тотально восстановятся, и Россия станет перевоплощаться в сильнейший мировой центр, я настоятельно прошу лидера страны на время, так называемого мирового хаоса или отстраивания многополярного мира взять целиком под государственный контроль банковскую систему. Чтобы денежные перебежчики вновь своими бумажками не испортили только очищенные от грязи ценности народа, не одурманили народного сознания. Я ни в чем не виню обладателей больших денег, но я убедился, что большие деньги как наркотики. Если сбежавшие денежные крысы вновь прибегут, а в стране останутся, например, частные банки, то своими большими деньгами они вновь будут портить и подсаживать людей на наркотик, подменять ценности. Необходимо закрыть все лазейки. Ибо горбатого только могила исправит. Посмотрите, химики, физики, инженеры, врачи и т.д. – это достойные и уважаемые профессии. Но почему эти люди должны зависеть от банков и банкиров, которые ничего не производя и не прилагая усилий превратились сегодня в «золотую и зажиточную» элиту общества. Но банкир - это всего лишь профессия и работа для человека, с достойной зарплатой, не более того. Культура же - это не тот ширпотреб и пошлятина, которыми скармливают сегодняшнее общество и заколачивают на этом большие «бабки». Культура отвечает за духовность, нравственность человеческого общества. Поэтому в кризисы культурой надо заниматься не по остаточному принципу или вообще, задвигая её до лучших времён, а наоборот — усиливать эту важнейшую для человечества сферу.

- Г-н Хачатрян, забив в поисковик ваши инициалы можно ознакомится с многочисленными статьями на самые разные темы, но во всех звучит сигнал SOS, связанный с угрозой уничтожения человечества из-за упадка нравственности и подмены истинных человеческих ценностей со стороны мирового управленческого спрута. Тогда многие искренне не понимали, а может делали вид, что не понимают, о чем идет речь, а сегодня уже стало модным говорить о семейных ценностях, забытых базовых основах человечества. Хотя в реальности процесс восстановления продвигается медленно и нерешительно...

- Посмотрите, с одной стороны мы говорим о восстановлении семейных ценностей, духовности, нравственности, с другой - ратуем за бездуховный искусственный интеллект. Мы и так оказались в злополучной мировой бездушной матрице, а переключая программу с уродливой банковско-кредитной на искусственно–интеллектуальную, мы по сути ничего не меняем. Человечеству нужен человеческий интеллект, ценности, радости, горести, да и мир, наш - человеческий. Мы хотим, чтобы наши дети выросли с пониманием, что главное в жизни человека – дружба, поддержка ближнего, любовь к матери, родине, а не проценты, деньги и погоня за ними. А что такое родина? Это твой отчий дом, твоя семья, а не просто бездушная территория, которую можно прагматично рассматривать, на которой если не закалачиваешь «бабла», то можно ее слить, заложить под немалые дивиденты соседям или более того продать и хладнокровно уехать, до поры до времени, на очередную территорию - высасывать тамошние местные ресурсы.

- Если спроецировать эту бездушную глобальную модель искусственного интеллекта на более маленькую, например, на семью, что мы получим?

- Например, армянские матери, да не только они, уже начинают поднимать свой голос протеста, они не желают рожать детей для этой системы. Посмотрите, мать 9 месяцев в любви вынашивает свое дитя, рожает, а потом что происходит с этим ребенком...? Он сразу окунается в пропитанную ядом окружающую нас атмосферу несправедливого и лишённого любви и заботы госуправления, попадает в лапы госструктур, банковского и кредитного паразита и т.д. Мать уже изначально находящаяся в этой отравляющей атмосфере вынуждена и дальше набирать неподъемные кредиты на воспитание и образование своего любимого чада. А малыш сразу окунувшись в эту ядовитую среду, рано усваивает бездушные правила игры, где «уважение и почитание» зависит от количества наличия денег. Сегодняшние кумиры наших детей - толтосумы различного разлива, а ни ум и честность, ни достоинство и гордость, ни самоотверженность и любовь. Эта матрица поглощает всех от мала до велика, превращая всех в рабов бездушной системы. А если сюда приплюсуем войны и боль матерей за погибающих сыновей, которых тот же монстр бездушно поглощает...? Посмотрите, с какой неописуемой болью в сердце матери оплакивают погибших героев, которых хоронят в Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане. А ведь ребенок - самое дорогое, что у них есть, и их плач вскоре разнесется по всей земле. И хватит использовать матерей в своих ничтожных политических целях. Мы по горло сыты этой дешевой пропагандой, согласно которой наши сыновья превращаются в героев... посмертно... А кто из них истинный и больший герой? Солдат, сражающийся за армянскую сторону или азербайджанскую? Если солдат, убивающий своего врага-сверстника смог бы на секунду прочувствовать аналогичную боль своей матери, то наверняка и войны завершились бы. Но наши герои - проживатели бездушной матрицы, исполнители прихоти местных клоунов высокого пошива. И заметьте, в отличие от наших, сыновья последних находятся в «безопасном золотом коконе». Так, за кого погибают солдаты разных стран...? Скажу больше, к матерям Армении, которые грозятся «закрыть родильный завод» уже присоединяются матери других стран мира. А протесты, идущие от всего сердца имеют обыкновение разрастаться как снежный ком. Представляете, какой демографический удар ждет нашу планету?

- А может мировой элите это и нужно. Ведь не даром эти «господа» говорили о необходимости сокращения земного населения?

- Кто другому яму роет, тот сам в нее попадет. Я не удивлюсь, если завтра эти твари будут вынуждены с помощью «продвинутых» инновационных технологий и искусственного интеллекта совершить «прорыв в науке» и для облегчения жизни своих «любимых женщин» создать человеческие инкубаторы, которые не то 2, не то 5, не то 9 месяцев будут вынашивать и производить на свет меркантильных и бездушных биороботов нового поколения, лишенных любви и даже не подозревающих о таком чувстве даже в перинатальный период. Сегодня это кажется что-то из жанра фантастики, но задумайтесь, в 1869 г. и подводная лодка Жюль Верна была фантастикой.



- Г-н Хачатрян, получается, что надежду на спасение всего человечества надо связывать с объединением наших матерей?

- Материнский капитал – это ее дети. А дитя – это плод любви между мужчиной и женщиной. Сегодня конечно есть и не вымышленные матери – одиночки, которые рожают во имя любви от реальных мужчин, а не от придуманного Бога. Но только объединившись и не дав себя использовать в примитивных политических играх, матери Земли со своим инстинктом защиты ребенка, семьи, а значит и своей страны способны на невозможное. Только мать в состоянии сплотить вокруг себя светлые силы - образованных, интеллектуально-духовных представителей человеческого сообщества. Только объединенный свет способен пронзить ту тьму, в которой мы все оказались. Моя вся надежда на матерей, вне зависимости от расы и религии, цвета кожи и глаз. Как сказал кто-то из знаменитостей: «Если бы миром правили матери, то не было бы чертовых войн, прежде всего!»

P.S. В конце нашей беседы Арбак Хачатрян иронично заметил, что возможно Бог решил проучить людей и перевернул мир с ног на голову, отдав лавры первенства некогда лишенным престижа в обществе торгашам, спекулянтам, ростовщикам, шутам и скоморохам.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции