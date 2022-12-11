Южного русского «перепрошили» в​ «политического украинца»: возможно ли такое?

«Проблема в том, что при планировании операции был рассмотрен и принят во внимание такой эфемерный фактор, как братская любовь между южными русскими и остальными русскими. И вот он не сработал, хотя мы все прекрасно знали, как «перепрошивали» обычного украинца или южного русского в так называемого политического украинца. Это страшный зверь», — говорит военный журналист Дмитрий Стешин.
Вот мои размышления на этот счёт.
Перепрошили... Забавная компьютерная метафора... Вероятнее всего некорректная.
Так просто не бывает.
Это спорная психологическая тема: насколько оперативно можно трансформировать мировоззрение и убеждение личности и народа?
Возможно это иное явление, связанное с временной адаптацией, приспособленчеством, с различными временными позами, связанными с выживанием, нацистско-стокгольмский синдром и др. Нужно глубоко исследовать все составляющие. В целом меня забавляют многие эксперты, пытающиеся раскрыть психологические механизмы, не имея на этот счёт достаточного уровня эрудиции. Это смело.
Только конечный результат развития конфликта покажет то, насколько это прошивка и насколько это быстро исчезнет и без перепрошивки.
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