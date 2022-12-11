Южного русского «перепрошили» в​ «политического украинца»: возможно ли такое?

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 декабря 2022, 20:48 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

«Проблема в​ том, что при планировании операции был рассмотрен и​ принят во​ внимание такой эфемерный фактор, как братская любовь между южными русскими и​ остальными русскими. И​ вот он​ не​ сработал, хотя мы​ все прекрасно знали, как «перепрошивали» обычного украинца или южного русского в​ так называемого политического украинца. Это страшный зверь»,​ — говорит военный журналист Дмитрий Стешин.

Вот мои размышления на этот счёт.

Перепрошили... Забавная компьютерная метафора... Вероятнее всего некорректная​.

Так просто не бывает.

Это спорная​ психологическая тема: насколько оперативно можно трансформировать мировоззрение и убеждение личности и народа?

Возможно это иное явление, связанное с временной адаптацией, приспособленчеством, с различными временными позами, связанными с выживанием, нацистско-стокгольмский​ синдром и др. Нужно глубоко исследовать все составляющие. В целом меня забавляют многие эксперты, пытающиеся раскрыть психологические механизмы, не имея на этот счёт достаточного уровня эрудиции. Это смело.

Только конечный результат развития конфликта покажет то, насколько это прошивка и насколько это быстро исчезнет и без перепрошивки.

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