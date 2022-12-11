Газовый султан

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11 декабря 2022, 11:19 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Реджеп Эрдоган. Фото: Global Look Press

Внешнеполитические новости последних дней напомнили наивную песенку из фильма: "Если б я был султан - я б имел трех жен. И тройной красотой был бы окружен". Почему наивную? Да потому что нынче не жены для счастья требуются, а проверенные поставщики газа и нефти. И будешь ты тогда окружен заботой и вниманием. И будут с тобой носиться, как с писанной торбой: "Раджеп, съешь ложечку за Москву! Раджеп, съешь ложечку за Ашхабад!".

Итак, товарищ Миллер, это который "народное достояние", побывал в Стамбуле, где и поговорил с товарищем Эрдоганом о поставках российского "голубого огонька" турецким потребителям и перспективы создания в Турции газового хаба. Это официальная, а значит, единственная правильная версия встречи. На парадной фотографии оба выглядят счастливыми и радостными, следовательно, и турецкие потребители и перспективы хаба блестящие.

А теперь версии неправильные. Самая главныя неправильная версия, что товарищ Эрдоган выбил для своей дружественной нам страны, коллосальную скидку на газ. Вездесущий "Блумберг" пишет о 25 процентной скидке не только за текущий год, но и за следующий. Но врет, конечно, как газета "Правда".

Но если даже и говорит правду, то кто же нам, простым россиянам, которым по закону принадлежат недра, признается в этом?! Большая геополитика любит тишину.

Вторая неправильная версия - это обеспокоенность "нашего всего" планами Эрдогана проложить маршрут туркменскому газу на европейский рынок. Вероятно, наивно полагая туда в скором времени вернутся. Идея не новая: из Туркменистана газ танкерами гониться в Азербайджан через Каспийское море, а затем через сеть трубопроводов Южного газового коридора турецкий газовый хаб, откуда топливо распределят по европейским газопроводам. Ранее это было экономически невыгодно - российский трубопроводный газ вполне покрывал потребности старушки Европы. Сейчас совсем другое дело.

В общем, обе неправильные версии - это крайне неприятный подарок к Новому году для "нашего всего". И не только для него. И, вероятно, они не просто не обсуждались, а нас всего-навсего поставили в курс дела. Мол, теперь будет так и так. И деваться фактически некуда.

Во-первых, Турция крепко держит нас за Босфор, без которого мы потеряем Сирию и Черноморский флот, не имея возможности снабжения. Во-вторых, Анкара крупнейший покупатель российского зерна. Третье. Турция вполне реальна способна организовать нам еще не одну специальную операцию в Средней Азии и Закавказье. Ее влияние там сейчас достаточно для такого ножа в спину. Четвертое, пятое, шестое...

Парадоксально, но факт: после фактической ликвидации Российской академии наук в стране толи не осталось ни одного хорошего тюролога, то ли их просто не привлекают к переговорам или их анализу. А зря. Они могли бы не просто констатировать факт, что мы позволили Анкаре удобно сесть нам на шею, но и дали бы практические советы ее, Анкару, оттуда снять.

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