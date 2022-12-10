Финансовая пирамида «Финико» стала тестом российской экономики?​

Узнал, что процессуально размеры великой и ужасной финансовой пирамиды "Finiko" оказались гораздо скромнее, чем заявлялось ранее: вместо 10 тыс. потерпевших, о которых летом говорили в МВД, в деле остались лишь 160 обманутых вкладчиков. А сумма ущерба с предварительных 5 млрд рублей сократилась в 30 раз. Вот так пирамида сдулась! Это после такой мировой масштабности! Вот так!
Вот мои размышления на этот счёт.
Необходимо признать, что во всём, что произошло с "Финико", сейчас актуально то, где осядут капиталы "Финико". По сути, "Финико", стало хорошим тестом экономики России. Кто будет пользоваться капиталами "Финико"? Это и есть ключевой параметр того, к чему идёт Россия.
Примитивный читатель-обыватель в большинстве своём не способен глядеть за Горизонт и лишь малодушно злорадствует над судьбой "Финико". Во всём произошедшем нужно уметь видеть то, что грядёт в России. И Финико стало хорошим экономическим предиктором обречённого грядущего Российской экономики. Особое внимание в исследованиях и расследованиях того, что произошло заслуживают не эти четыре бездарных и марионеточных пацанов-аферистов, а мотивы, ценности, установки, иерархия, механизмы и структура участников и вкладчиков. Именно они нарисовали объективно то, что есть, "предпринимательская" Россия. И в этом ужас!
Кто окончательный автор этого проекта с "Финико" мы, видимо, никогда не узнаем? Таковы условия засекреченности современной Российской экономики. Таковы времена!
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