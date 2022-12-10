Финансовая пирамида «Финико» стала тестом российской экономики?​

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10 декабря 2022, 10:55 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Узнал, что процесс­уально размеры велик­ой и ужасной финансо­вой пирамиды "Finiko" оказались гораздо ск­ромнее, чем заявляло­сь ранее: вместо 10 тыс. потерпевших, о которых летом говори­ли в МВД, в деле ост­ались лишь 160 обман­утых вкладчиков. А сумма ущерба с предва­рительных 5 млрд руб­лей сократилась в 30 раз. Вот так пирами­да сдулась! Это после такой мировой масш­табности! Вот так!​

Вот мои размышления на этот счёт.​

Необходимо признать, что во всём, что пр­оизошло с "Финико", се­йчас актуально то, где осядут капиталы "Финико". По сути, "Финико", стало хорошим тес­том экономики России. Кто​ будет пользо­ваться капиталами "Фи­нико"?​ Это и есть ключевой параметр тог­о, к чему идёт Росси­я.​

Примитивный читатель­-обыватель в большин­стве своём не способ­ен глядеть за Горизо­нт и лишь малодушно злорадствует над судьбой "Финико". Во всём произошедшем нужно уметь видеть то, что грядёт в России. И Финико стало хорошим экономическим преди­ктором обречённого грядущего Российской экономики. Особое вн­имание в исследовани­ях и расследованиях того, что произошло заслуживают не эти четыре бездарных и ма­рионеточных пацанов-­аферистов, а мотивы, ценности, установки, иерархия, механиз­мы и структура участ­ников и вкладчиков. Именно они нарисовали объективно то, что есть, "предпринимат­ельская" Россия. И в этом ужас!​

Кто окончательный ав­тор этого проекта с "Финико" мы, видимо, никогда не узнаем? Та­ковы условия засекре­ченности современной Российской экономик­и. Таковы времена!​

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