Цифровой юань готовится бросить вызов американскому доллару

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9 декабря 2022, 16:53 Александр Ильинский - профессор, научный руководитель факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Все началось восемь лет назад, когда монетарные власти Китая начали свои первые скромные эксперименты с цифровым юанем или e-CNY на фоне мирового криптобума вокруг биткоинов, таинственно возникших в результате публикаций анонимного Сатоши Накамото.

Если в случае биткоина речь шла о создании децентрализованной частной валюте, которая по загадочным причинам мгновенно поразила Америку, а затем и весь мир, то цифровой юань первоначально создавался как цифровая валюта центрального банка и представляла собой фиатную валюту в виртуальной форме, которой в будущем предстоит стать законным платежным средством на всей территории КНР. В 2019 году была запущена пилотная программа, в ходе которой цифровая валюта была испытана на реальных предприятиях, в университетских городках и для получения пенсий. Уже в октябре 2022 года несмотря на проблемы ковидных локдаунов пятая часть населения Поднебесной в 23 районах страны использовала цифровой юань, а суммарный объем платежей китайской цифровой валютой достиг почти 100 млрд юаней или около 14 млрд долларов США. Огромные планы у монетарных властей Пекина связаны с использование e-CNY как законное платежное средство для трансграничных торговых операций. В случае успеха китайских специалистов американский доллар может потерять свое мировое доминирование в рамках существующей Бреттон-Вудской валютной системы. С этой целью Народный банк Китая инициировал проект mBridge в котором активно участвовала транснациональная финансовая корпорация HSBC. На экспериментальной площадке Гонконга прошли успешно шестинедельные испытания трансграничных многостренговых платежей. Успешность проекта mBridge показывает, что e-CNY являются жизнеспособным средством для обеспечения трансграничных платежей в режиме реального времени и банковских операций с иностранной валютой. Использование системы mBridge для проведения транзакций с помощью может помочь e-CNY позволяет устранить дополнительные валютные сборы со стороны банка-корреспондента и ускорить обработку платежей. Основные черты использования цифрового юаня – это низкая стоимость и высокая скорость, а сама платежная система является менее сложной и более прозрачной по сравнению с традиционными системами платежей в национальных валютах.

Цифровой юань постепенно трансформируется в эффективное мировое платежное средство, Народный банк Китая получает надёжный инструмент контроля потоков капитала в стране и зарубежом, а специальный административный район Сянган, более известный также как Гонконг, становится мировой столицей криптовалют.

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