Телескоп размером с Землю

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9 декабря 2022, 09:10 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: globallookpress.com

Пока обычное человечество занимается своими важными муравьиными делами: кто-то воюет, кто-то любит, кто-то совмещает приятное с полезным, бесполезный балласт общества потребления - фундаментальные ученые вновь тратят деньги налогоплательщиков. На сей раз они решили создать телескоп размером с нашу планету и заниматься очередной ерундой типа поисков внеземной жизни.



Тридцать лет и три года, сидя на печи, ученые разрабатывали принцип работы и техническую схему гигантского интерферометра или радиотелескопа, "уши" которого разнесены по разным континентам Земли. По расчетам этих "печных обитателей", он «позволит заметить радар в аэропорту на планете у звезды в десятках световых лет от нас» или «мобильный телефон в кармане астронавта на Марсе, в 225 миллионах километров». А уже внеземную жизнь - раз плюнуть.



Радиотелескоп или радиоинтерферометр Square Kilometre Array (SKA) - это сеть из множества антенн, разнесенных на максимально большое расстояние и действующих как единый телескоп с огромным разрешением. Первой частью инструмента станет массив SKA-Low, строительство которого только что началось в Западной Австралии, он будет включать 131 072 древовидные антенны, предназначенные для регистрации радиосигналов низкой частоты. Второй очередью станет массив почти из 200 антенн-«тарелок» SKA-Mid, расположенный в Южной Африке.



Ожидается, что инструмент позволит исследовать далекие пульсары — быстровращающиеся нейтронные звезды, которые служат источниками излучения и гравитационных волн, чтобы подвергнуть очередной проверке Общую теорию относительности. Его способность увидеть самые далекие объекты поможет лучше разобраться в происхождении и эволюции первых галактик и даже заглянуть во времена «темных веков» Вселенной, которые предшествовали появлению первых звезд.



Это, конечно, по размаху гигантский международный проект. Участники SKA называют его самым масштабным проектом в первой половине 21-го века в своей области. Понятно, что и штаб-квартира SKA работает в Манчестерском университете, а не в МГУ, например. А вообще этот проект стоимостью более 2 млрд. долларов поддерживают несколько государств, включая Великобританию, Австралию, Канаду, Китай, Индию, Италию, Нидерланды, Новую Зеландию, Южную Африку, Швецию.

Еще немного цифр. В проекте участвует 500 инженеров из 100 организаций 20 стран мира. В разработку и реализацию проекта вовлечены 1000 ученых из 40 стран мира. Конец строительства запланирован на 2029 год. В эксплуатацию (в неполном объеме) объект будет запущен в 2024 году. Срок эксплуатации — около 50 лет, возможно, и больше.



Каждый год массив будет генерировать до 710 петабайт данных. Их обработкой займется суперкомпьютерный центр Pawsey, который расположен в нескольких сотнях километров от австралийского массива. На данный момент мощности центра оцениваются в 1,8 Пфлопс, но через 3 года центр получит 50-петафлопсный Setonix.



В России, напомним, идет "Десятилетие науки и технологий". Итоги ее первой годовщины подвел вице-премьер Дмитрий Чернышенко на втором Конгрессе молодых ученых: «Мы видим, что первый год Десятилетия был продуктивным. Проведено более 1 000 мероприятий. В них приняло участие почти 100 млн человек. Приоритетной задачей является популяризация деятельности исследователей и их достижений. В обществе высокий запрос на эту информацию. Большинство наших соотечественников — более 80% — доверяют мнению российских ученых и гордятся российской наукой. 83% студентов планируют строить карьеру в научной сфере — это отличный результат первого года Десятилетия».

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