«Нью Йорк Пост» призывает Париж и Берлин строго следовать политическим призывам Варшавы и Таллинна

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8 декабря 2022, 18:45 Александр Ильинский - профессор, научный руководитель факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктор Орбан блокирует огромную

Вчера во влиятельной американской консервативной газете "New York Post", принадлежащей медиа-империи Мэрдока была опубликована редакционная статья с говорящим заглавием «США нужно держать Францию и Германию в узде по Украине».

Примечательно, что материал появился сразу по окончанию официального визита Эммануэля Макрона по приглашению Джо Байдена, который по сообщениям мировой прессы прошел в исключительно теплой дружественной обстановке. Американского автора глубоко возмутило предложение французского лидера о включении западных гарантий безопасности России как основного элемента в будущее мирное соглашение по Украине. По мнению влиятельного американского консервативного эксперта это предложение Эммануэля Макрона является прямым оскорблением не только Украины, но и всех союзников США в Восточной Европе и в первую очередь Польши и прибалтийских государств. Досталось на орехи и немецким политикам. Особенно попало канцлеру Олафу Шольцу, который неосторожно публично заявил, что можно вернуться к работавшему европейскому мирному порядку и снова сделать его безопасным, если Россия будет подключена к этому мирному процессу. Отсутствие французского и немецкого политического самосознания глубоко шокирует автора статьи, почему Франция и Германия не слушали таких видных европейских политиков, как мудрую Каю Каллас из Эстонии и Анджея Дуду - верного союзника Америки из Польши? Почему Франция и Германия, на долю которых приходится более трети населения Европейского Союза и почти 40% его ВВП, не следовали советам выдающихся польских и эстонских политиков, не прислушивались внимательно и пытались выстроить собственную внешнюю политику, которая не учитывала интересы правителей Варшавы и Таллина? Сегодня цель политики США, по мнению американского автора, состоит в том, чтобы побудить всех европейцев делать больше правильных поступков не только в отношении Украины, но и в отношении таких острых вопросов, как Китай. Поэтому, по мнению американской влиятельной консервативной газеты любая администрация США, как республиканская, так и демократическая, должна продолжать терпеливо работать со своими традиционными, хотя и часто надоедливыми партнерами в Берлине и Париже. Необходимо убедить эти страны строго следовать всем советам, которые ясные и просвещенные голоса, исходящие из восточноевропейских столиц — Варшавы и Таллина, несут руководителям Франции и Германии. Ведь без Соединённых Штатов в Европе будут проблемы, а Германия и Франция теперь недостаточно сильны, чтобы вести независимую от Америки внешнюю политику.

Столь откровенная враждебная Франции и Германии риторика редакционного материала Нью Йорк Пост, уважаемого печатного издания с двухсотлетней историей, является исключительно редкой, даже для самой желтой американской прессы. Это убедительно свидетельствует, что трансатлантическое партнерство переживает сегодня очень сложные времена и возможно опубликованная статья является ответом американской стороны на публичные заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Соединенные Штаты являются «киллером» европейской промышленности, которые мы слышали перед самым началом его дружественного визита в Америку.

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