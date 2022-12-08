Не одним F-35 едины: на пути создания истребителя шестого поколения

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8 декабря 2022, 15:53 Герман Полысалов

Фото: Истребитель F-35, Jaroslav Ozana / globallookpress.com

Великобритания, Япония и Италия в ближайшее время должны подписать соглашение о разработке истребителя шестого поколения Tempest. Сообщается, что управлять самолетом сможет пилот либо оператор с наземного пункта управления. Кроме того, истребитель будет обладать минимальной заметностью в радиолокационном диапазоне и вооружаться гиперзвуковыми ракетами.



Правды ради на военно-промышленный комплекс ни одной из стран на сей день неозвученной коалиции не приходится создание и эксплуатация национального сверхсовременного истребителя пятого поколения, в отличие от тех же Соединенных Штатов, России или Китая. От того инициатива по созданию боевого самолета будущего без обладания наработками в области многофункциональных истребителей многими видится несбыточной, будь она даже исполнена политической волей.

Неимение не освобождает от возможности

При этом часто и несправедливо упускается факт того, что та же Великобритания выступает единственным партнером «первого уровня» по самой программе объединенного ударного истребителя (JSF) F-35. Чьи поданные ее величества (на тот момент Елизаветы II) принимали непосредственное участие в создании самолета в версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой, получившей литер «B». То есть Английская промышленность на протяжении всей разработки боевого самолета вносила значительный вклад в создание одной из модификаций. Что же до Италии, то она в 2015 году освоила производство американских высокотехнологичных истребителей. Тогда со сборочного конвейера завода Final Assembly and Check Out (FACO), что близ авиабазы Камери, Северная Италия, впервые вышел собранный за пределами США истребитель F-35. По сей день контролируемое итальянским государством предприятие остается единственной неамериканской площадкой по сборке истребителя пятого поколения. Что еще немаловажно - сборочный конвейер обозначен региональным центром технического обслуживания и поддержки F-35. Не это ли говорит о соответствующей технологической базе, позволяющей работать со сверхсовременным истребителем, не лишённым множества недостатков?



То есть Лондон и Рим сопряжены с производством и разработкой пятого поколения куда больше, нежели все остальные страны, не имеющие у себя национальных проектов подобного класса. Отчего шансы коалиции на способность поднять в воздух самолет нескромные. Материальная база и компетенции пускай в ограниченных масштабах, но присутствуют. Чашу весов в сторону успешности начинаний перешивает и Токио. Страна восходящего солнца с 2004 года занимается разработкой своего самолета пятого поколения, впервые совершившего полет в 2016 году. Тем не менее о ближайшем поступлении его в ряды Сил самообороны Японии речь пока не идет.



В надежности последней стороны, если подписание соглашения все же состоится, можно не сомневаться. В 2007 году именно отказ США продавать Японии истребители пятого поколения F-22 положил начало постройке полноразмерных летных экземпляров собственного образца (история продолжается уже более полутора десятка лет), что стало жестким ответом Токио Вашингтону на нежелание делиться технологиями. И вразумляющего ответа на действия Японии от США тогда так и не последовало. Не претерпит изменений риторика Соединенных Штатов и сегодня. Особенно, когда некогда оккупированная ими страна продолжает активно осваиваться американскими военными, становясь их большой военной базой и площадкой для учений, что продиктовано сдерживанием в регионе КНДР и КНР. Капитулировать перед последним Вашингтон никак не станет, будет продолжать политику, начатую еще при администрации Барака Обамы с разворотом США в Азию. Да и самой Японии, что во многом благодаря американским усилиям привнесения демократии в регион стала постоянным свидетелем запуска северокорейских ракет, постоянно приближающихся к берегам Японии, падая в исключительной экономической зоне страны восходящего солнца, смысла терять патрона попросту нет: армия США гарантирует безопасность и суверенитет Японии вот уже 70 лет. Тем более существующие в сегодняшней парадигме Силы самообороны Японии, (конституционно закрепленные с подачи США), что планируют закупить у Соединённых Штатов суммарно 147 многоцелевых самолетов F-35, вряд ли смогут позволить массово внедрить в ряды своих ВВС коалиционный истребитель шестого поколения – денег на то может попросту не хватить. Обслуживание F-35 превысит в два-три раза затраты на их закупку, об этом со ссылкой на источники в министерстве финансов Японии 26 октября этого года сообщала газета Asahi Shimbun. Доподлинно известно, что траты у США на один экземпляр в год в зависимости от модификации составляют от 7.8 млн до 9.1 млн долларов вместо изначально рассчитываемых 4.1 и 6.8 млн соответственно. Потому Японии придется значительно расширить военный бюджет, что мало согласуется с Силами обороны и ее сегодняшними тратами в 40 млрд долларов и будет больше походит на вооруженные силы, заточенные к ведению боевых действий не оборонительного, а наступательного характера. Поощрить последнее Соединённые Штаты смогут, но сугубо в своих интересах.



Конечно, в случае успешного развития проекта шестого поколения, первые результаты которого будут видны задолго до получения заветной сотни F-35, японской стороной может быть предпринят разрыв контракта, как то сделали несколько лет назад Великобритания и Италия. Если первая попросту разочаровалась в характеристиках многофункциональных самолетах, то вторая действовала согласно «национальным интересам». Повторить подобные действия за все причиненные обиды прошлого Японии вполне под силу.

Полететь – не значит победить

Если даже совместными усилиями Великобритании, Италии и Японии в итоге удастся создать номинальный истребитель шестого поколения, что к 2035 году мир таки увидит первый полет самолета, то неразрешимым станет вопрос его интеграции в информационно боевую систему, построенную на сетецентрических принципах, что непреложно применима к самолетам начиная с поколения пять. Сделай Лондон, Рим и Токио самолет с минимальной заметностью в радиолокационном диапазоне волн и инфракрасном излучении, многофункциональностью, возможностью полета на сверхзвуковой скорости без включения форсажа, а также с функцией дистанционного пилотирования, оттого он не станет истребителем шестого поколения. Ясность в определении истребителя будущего вносит американский проект истребителя шестого поколения под кодовым названием Next Generation Air Dominance (NGAD), чьи разработчики по программе пересматривают значение истребителя как боевой единицы. Вместо отдельного использования военного самолета предполагается интеграция целого семейства беспилотных и пилотируемых объектов с возможностью их взаимодействия, где истребитель 6-го поколения должен выступать связующим звеном между разнообразными военными системами и летательными аппаратами. Чем определяется повышение эффективности и увеличение ударных возможностей группировки для решения поставленных задач военно-воздушными силами. В частности, с постоянно возникающей маниакальной угрозой национальной безопасности США.

Вне протокола связи НАТО?

От того осязание перспектив, ознакомившись с видением самолета будущего, не привносит уверенности в области разработки истребителя шестого поколения Tempest. Не будь включен он в единую информационную сеть НАТО, что мало вероятно без соответствующего сигнала из Вашингтона, его возможности и назначение будут нереализуемы. Да и о чем говорить, если американские истребители пятого поколения F-22 и F-35 имеют несовместимые каналы связи и не способны обмениваться данными между собой. Потому общий канал связи, что мог бы объединить многофункциональные истребители в единую сеть – исключительно прерогатива решения американских партнеров.



Если судьба и окажется благосклонна для боевого самолета будущего, то не без участия США, что станут соразработчиком в перспективной программе, как подобное обстояло с японским Mitsubishi F-2, построенным на базе американского F-16. Здесь ситуация может повториться. В ином случае полемика вокруг боевых качеств коалиционного истребителя шестого поколения не возымеет смысла.

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