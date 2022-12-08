«Вот такая загогулина, понимаешь!»: в Перу президент не смог повторить трюк Ельцина

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8 декабря 2022, 15:50 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Всего в течение нескольких дней в разных странах мира произошли события, которые стали примером главенства закона над беспределом, происходящим в высших сферах власти. В то же время в России озвучили впечатляющие масштабы коррупции среди чиновников различных уровней.



В Перу в отношении президента страны Педро Кастильо возбуждено уголовное дело о злоупотреблении властью и попытке государственного переворота. Глава государства своим единоличным решением попытался распустить конгресс республики – парламент Перу. В ответ на это незаконное действие ему был объявлен импичмент. Кастильо был арестован при помощи собственной охраны, а полиция и армия встали на сторону парламента.



Многие из нас помнят, как в 1993 году аналогичные события происходили в Москве. Вот только исход у них оказался иным. Президент РФ Борис Ельцин своим незаконным указом распустил Верховный Совет. На улицы столицы в поддержку закона вышли тысячи людей, которым со стороны полиции и армии был дан кровавый отпор. Дом Советов в центре Москвы расстреливали из танков.



Прошло несколько лет и «уставший» Борис Николаевич Ельцин стал «неприкасаемым» лицом. В декабре 1999 года исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин одним из своих первых указов утвердил «неприкосновенность» Бориса Ельцина.



«Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или к административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру», - сообщалось в документе, подписанном новым руководителем страны.



Борис Николаевич почил в бозе в 2007 году, но государственные привилегии вполне себе законным образом перешли по наследству к его близким.



«После смерти лица, замещавшего должность Президента Российской Федерации, каждому члену его семьи назначается ежемесячное пособие в сумме, равной 6-кратному минимальному размеру пенсии по старости, установленному федеральным законом на день его смерти», - говорится в указе, изданном в конце 1999 года.



И, как полагается, «финансирование расходов, предусмотренных настоящим Указом, осуществляется за счет средств федерального бюджета».



В России уважают своих «бывших», чего не скажешь про Аргентину, где подобное исключено. На днях бывшего президента и ныне действующего вице-президента Аргентины Кристину Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы по делу о присвоении бюджетных средств. Должность главы государства она занимала с 2007 по 2015 год. Кроме неё в коррупции обвинили ещё 12 человек.



Интересно, что в мае 2016 года аргентинский суд предъявлял Кристине Киршнер обвинения в мошенничестве. Её подозревали в манипулировании Центральным банком Аргентины.



Годом позже бывшего президента этой страны заподозрили… в госизмене по делу о взрыве в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе, который произошел ещё в 1994 году. После подрыва бомбы террористом-смертником тогда погибли 85 человек. Аргентинский суд обвинял Кристину Киршнер в том, что она препятствовала расследованию этого теракта и скрыла роль Ирана в атаке в обмен на «потенциально выгодное торговое соглашение».



Не менее интересные события в последние дни происходят и в Монголии. Жители этой страны подозревают свою власть в том, что она украла… уголь. В Улан-Баторе продолжаются акции протеста.



Оказалось, что количество угля, вывезенного из Монголии при продаже его Китаю, отличается от количества, полученного китайской стороной на 6,5 млн тонн. Ущерб оценивается примерно в 44 триллиона тугриков, что в перерасчёте на американскую валюту составляет почти 13 миллиардов долларов. Премьер-министр страны заявил, что «будет работать с правительством, парламентом и президентом Монголии, чтобы решить проблему хищения угля и покончить с ней».



В России, пожалуй, самым громким уголовным процессом в отношении чиновников высшего ранга до сих пор остаётся суд над Алексеем Улюкаевым. Он состоял в должности министра экономического развития РФ в правительстве Дмитрия Медведева. Чиновник был арестован в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере 2 миллионов долларов.



Алексей Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ с поличным в офисе «Роснефти». Сообщалось, что помимо денег он получил от главы госкомпании Игоря Сечина корзину с колбасой.



Действующий в то время премьер-министр РФ Дмитрий Медведев называл задержание Алексея Улюкаева «тяжелым событием и для власти, и для правительства». Известно, что в тюрьме экс-министр вёл литературный кружок. Он вышел на свободу в мае 2022 года.



Тем временем довольно шокирующую информацию выдал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он заявил, что в России с 2011 года за коррупционные преступления были осуждены около 72 тысяч (!!!) чиновников. Получается, что в среднем в год в нашей стране попадают под суд более 6,5 тысяч коррупционеров.





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