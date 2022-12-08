Противоречивый Казахстан

Об инициативе создания «тройственного газового союза» между странами сообщил 28 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметив, что инициатива исходила от российского лидера.
«Владимир Владимирович говорил о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз. Он собирается позвонить по этой теме президенту Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему», — сказал Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Ранее замглавы казахстанского МИД Роман Василенко, в ответ на вопрос, позволит ли «тройственный газовый союз» России обходить западные санкции за счет Казахстана и Узбекистана, сказал, что Казахстан не позволит превратить страну в лазейку для обхода санкций.
Вот мои размышления на этот счёт.
Казахстан - не позволит нарушать санкции США в отношении России, даже если от этого сам никак не пострадает?
Или Казахстан не позволит себе стать жертвой из-за нарушений санкций США в отношении России?
В чем мотив:
1. В подчинении и союзу Казахстана с США против России?
2. Страх Казахстана получить санкции США?
3. Или законопослушность без всяческих мотивов. Голое выполнение инструкций.
Все не так просто! Это необходимо исследовать.
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