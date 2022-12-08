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8 декабря 2022, 10:36 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Об​ инициативе создания «тройственного газового союза» между странами сообщил 28​ ноября президент Казахстана​ Касым-Жомарт Токаев, отметив, что инициатива​ исходила​ от​ российского лидера.

«Владимир Владимирович говорил о​ том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз. Он​ собирается позвонить по​ этой теме президенту Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть в​ эту тему»,​ — сказал Токаев на​ встрече с​ премьер-министром России​ Михаилом Мишустиным.

Ранее замглавы казах­станского МИД​ Роман Василенко,​ в​ ответ на​ вопро­с, позволит​ ли «тро­йственный газовый со­юз» России обходить западные санкции за​ счет Казахстана и​ Узбекистана,​ сказал, что Казахстан не​ позволит превратить страну в​ лазейку для обхода санкций.

Вот мои размышления на этот счёт.

Казахстан - не позволит нарушать санкции США в отношении Росси­и, даже если от этого сам никак не постр­адает?

Или Казахстан не поз­волит себе стать жер­твой из-за нарушений санкций США в отно­шении России?

В чем мотив:

1. В подчинении и союзу Казахстана с США против России?

2. Страх Казахстана получить санкции США?

3. Или законопослуш­ность без всяческих мотивов. Голое выпол­нение инструкций.

Все​ не так просто! Это необходимо иссл­едовать.​

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