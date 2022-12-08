Настало время всё растолковать: что сильнее ковид-19 или донбассс-22?

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8 декабря 2022, 08:26 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Christin Klose/globallookpress.com

В​ этом году в​ Россию пришел тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила​ глава Роспотребнадзора​ Анна Попова​

Обратите внимание на то, что в мировых СМИ, согласно некой установке, уже давно исчезли потоки интервью о судьбе ковида.

Это политическое решение, согласно которому перестали делать тесты на ковид, назвав всё​ смертельным гриппом? Или это ковид резко исчез? А может ковид продолжается и поэтому​ смертность от него?

Тогда жду​ экспертных мнений учёных о том, почему он резко исчез? До сих пор нет объективных и корректных интервью на этот счёт.

А может всё в мире будет зависеть не от ковида, а от тестирования на ковид.

У кого есть объективная информация об ограничениях тестирования на ковид в России и в мире?

Донбасс-22, победил Ковид-19 ?????

Вообщем, настало время профилактически растолковать всё народу. Без всяческих опозданий, которые когда-то вызвали большие проблемы.​

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