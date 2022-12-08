Настало время всё растолковать: что сильнее ковид-19 или донбассс-22?

В этом году в Россию пришел тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
Обратите внимание на то, что в мировых СМИ, согласно некой установке, уже давно исчезли потоки интервью о судьбе ковида.
Это политическое решение, согласно которому перестали делать тесты на ковид, назвав всё смертельным гриппом? Или это ковид резко исчез? А может ковид продолжается и поэтому смертность от него?
Тогда жду экспертных мнений учёных о том, почему он резко исчез? До сих пор нет объективных и корректных интервью на этот счёт.
А может всё в мире будет зависеть не от ковида, а от тестирования на ковид.
У кого есть объективная информация об ограничениях тестирования на ковид в России и в мире?
Донбасс-22, победил Ковид-19 ?????
Вообщем, настало время профилактически растолковать всё народу. Без всяческих опозданий, которые когда-то вызвали большие проблемы.
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