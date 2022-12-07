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7 декабря 2022, 16:39 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Папа Римский Франциск. Фото: Massimiliano Migliorato/globallook.com

Папа римский пытался сказать, что жестокость «не​ исходит из​ русской души». Об​ этом заявил председатель всемирного союза староверов​ Леонид Севастьянов, который обратился к​ понтифику с​ просьбой разъяснить свои слова о​ жестокости бурят и​ чеченцев, участвующих в​ военной операции на​ Украине.

«Когда я​ говорил о​ России, я​ говорил о​ традиции русского гуманизма, цитируя Достоевского. Я​ хотел дать понять, что жестокости войны не​ исходят из​ русской души. Я​ всегда стремился к​ тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у​ него великое призвание. Но​ средства массовой информации предлагают свою интерпретацию»,​ —​ ответил​ папа.

Зря понтифик мнит себя экспертом в сфере психологии​ агрессии. Нелепое мнение. Мои студенты-психологи выражаются корректнее на этот счёт, зная множество теорий и подходов в объяснении феномена агрессии.

Есть множество работ по психологии военной агрессии и жестокости и в них этнический фактор не настолько значимый.

Больше всего переживаю за падение значимости и авторитета религиозных деятелей в эпоху постмодернизма, которая извратила сущность религий, превратив их в трансрелигионизм.

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