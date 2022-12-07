Зря понтифик мнит себя экспертом в сфере агрессии и жестокости

Папа римский пытался сказать, что жестокость «не исходит из русской души». Об этом заявил председатель всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который обратился к понтифику с просьбой разъяснить свои слова о жестокости бурят и чеченцев, участвующих в военной операции на Украине.
«Когда я говорил о России, я говорил о традиции русского гуманизма, цитируя Достоевского. Я хотел дать понять, что жестокости войны не исходят из русской души. Я всегда стремился к тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у него великое призвание. Но средства массовой информации предлагают свою интерпретацию», — ответил папа.
Зря понтифик мнит себя экспертом в сфере психологии агрессии. Нелепое мнение. Мои студенты-психологи выражаются корректнее на этот счёт, зная множество теорий и подходов в объяснении феномена агрессии.
Есть множество работ по психологии военной агрессии и жестокости и в них этнический фактор не настолько значимый.
Больше всего переживаю за падение значимости и авторитета религиозных деятелей в эпоху постмодернизма, которая извратила сущность религий, превратив их в трансрелигионизм.
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