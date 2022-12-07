Россия с арабскими союзниками ищет эффективный ответ на введение Западом дискриминирующего потолка цен на российскую нефть

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7 декабря 2022, 16:27 Александр Ильинский - профессор, научный руководитель факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Фото: добыча нефти, https://unsplash.com/photos/R5Ob28wpWzo

Абу-Даби озабочено возможными негативными последствиями для стран-производителей нефти от введенных странами «Большой семёрки» и Европейского союза потолка цен на российскую танкерную нефть.

Дискриминационные ограничения цены российской нефти на уровне 60 долларов за баррель без учета уровня мировых цен черного золота является первой попыткой создания картеля покупателей нефти по ценам произвольно определяемым самим картелем вступили в силу 5 декабря. Создание нефтяного картели антиOPEK+, который будет в состоянии свободно и безнаказанно манипулировать мировыми ценами на нефть, представляет попытку полностью переформатировать мировой энергетический рынок и обеспечить на нем Соединенным Штатам их полное доминирование, что с учетом контроля властями США печатного долларового станка гарантирует абсолютную мировую гегемонию. Фактически этот шаг Вашингтона направлен не столько против России, сколько против своего основного соперника КНР, который после первых сигналов из Пекина об окончании драконовских противоковидных мер обещает опять стать крупнейшим потребителем энергии в мире. Если Америка начинает с дискриминации цен российской нефти, то это значит, что следующим на очереди является арабская нефть, что отлично понимают власти арабских монархий. Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Его королевского Высочества шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, на котором обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+ в условиях незаконного введения потолка цен на российскую танкерную нефть. ОАЭ, как и Саудовская Аравия, являются членами нефтяного альянса ОПЕК+, в который входит и Россия, и поддерживают хорошие отношения с Москвой, несмотря на мощное давление Запада и в первую очередь Соединенных Штатов с целью экономически изолировать Россию из-за конфликта на Украине. Напомним, что в прошлом месяце президент ОАЭ Мохаммед бен Заид аль-Нахайян уже посетил Москву с официальным визитом, в результате которого стал эффективным помощником нашей страны в международной политике и оказал существенную помощь в преодолении негативных последствий западных санкций. Сегодняшний разговор это еще одна дипломатическая победа России в разрушении изоляции нашей страны на международной арене. Стороны еще раз подтвердили, что западные ограничения цен российской нефти противоречат «принципам мировой торговли». Интенсивные контакты Москвы с арабскими союзниками направлены на выработку совместных действий против угрозы манипулирования мировыми ценами на энергоносители правительствами стран антиOPEK+.

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