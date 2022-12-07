Друзья из Нусантары

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7 декабря 2022, 08:24 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

"Чем хорош склероз? Тем, что про него можно забыть!" Так говорит старший товарищ и коллега, подавшийся в эксперты-геополитики.

Склероз - это профессиональное заболевание всех подобных экспертов в мире. А как иначе трактовать какую-либо новость с одной стороны, а когда задуют противоположные политические муссоны, с совершенно другой?! Только с помощью склероза!

Вот возьмем, например, дружественную нам Индонезию. Там давеча саммит "двадцати" проходил. Голландская колония бывшая, если кто не знал. И нравы царили, прости Господи, голландские. Секс вне брака был разрешен! Харам то какой, стыдобища! Давно парламент индонезийский присматривался к этой норме закона и морали и после саммита (на всякий случай) взял и дружно ратифицировал поправки к уголовному кодексу, запрещающие секс вне брака. Нарушителям грозит тюремный срок до одного года. Наказание положено не только гражданам страны, но и иностранцам. Не сразу, конечно, по планам местных властей, переход к новому уголовному кодексу займёт примерно три года. Чтобы, как говориться, попривыкли.

Но как же встрепенулись западные, ещё раз прости Господи, демократии! Как стали клеймить индонезийцев! Их геополитики в этом притеснении половой свободы и шариат усмотрели, и побивание камнями, и расширение исламского пояса на отсутствующей талии планеты.

Другое дело наши геостратеги: "Сразу видно - страна с традициями. Мы тоже, конечно, эту осуждаем, но демография, понимаешь. Вас практически вдвое больше!" И вообще они, индонезийцы, молодцы. К санкциям не присоединились, мы же в ответ готовы закрыть полностью весь этот рынок своими азотными, фосфатными, калийными удобрениями. Можем даже навоз поставлять.

А в знак дружбы готовы, так сказать, инвестировать и в новую столицу. Дело в том, что стряхнуть голландский прах с индонезийских босых ног мешает старая столица на острове Ява. Поэтому для новой жизни нужна и новая столица на Калимантане. Ей даже название придумали «Нусантара». Наверное, что-то типа "Москва - Сити" или "Нью-Васюки".

Так что дружба и жвачка из пальмового масла между нашими странами крепчает на глазах! А все почему? А потому что геополитика, понимаешь. Ну и геодуховность наших стран. Кстати, чуть не забыл! Одновременно с законом о запрете на секс со всем, что шевелится, в индонезийский УК вносят запрет на оскорбление президента и государственных органов, а также «выражение взглядов, противоречащих государственной идеологии». За нарушение этого пункта может грозить тюремное наказание на срок до трех лет.

Верной дорогой идут наши друзья пока из Джакарты, а затем из Нусантары! Верной!

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