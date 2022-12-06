Коды в работе психолога и психотерапевта

Когда код имеет части и составляющие, то это уже нечто иное, но не код. Код - это краткая ключевая информация.
В моей работе кодом является ключевая установка и выражение, которое может завести механизмы основательной психологической трансформации. Например, при работе с алкогольной личностью. Есть индивидуальные коды, есть универсальные.
К выработке сильных индивидуальных кодов способствует психоанализ.
А потом, встречаешь на улице бывшего пациента, а он тебе говорит: "А помните вы мне сказали одну фразу? Меня тогда прошибло потом... Вот после неё началась моя новая жизнь". Перед тем, как сказать эту фразу, порой, идёт кропотливая работа.
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