Коды в работе психолога и психотерапевта

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 декабря 2022, 10:50 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

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Когда код имеет части и составляющие, то это уже нечто иное, но не код. Код - это краткая ключевая информация.​

В моей работе кодом является ключевая установка и выражение, которое может завести механизмы основательной​ психологической трансформации. Например, при работе с алкогольной личностью. Есть индивидуальные коды, есть универсальные.​

К выработке сильных индивидуальных кодов способствует психоанализ.​

А потом, встречаешь на улице бывшего пациента, а он тебе говорит: "А помните вы мне сказали одну фразу? Меня тогда прошибло потом... Вот после​ неё началась моя новая жизнь".​ Перед тем, как сказать эту фразу, порой, идёт кропотливая работа.​

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