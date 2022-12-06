Босфорская очередь

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6 декабря 2022, 08:34 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

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Одной из характерных особенностей советского периода были гигантские очереди. Так во всяком случае, любили говорить отцы-созидатели великой капиталистической революции 1991 года. И повели народ на баррикады под лозунгом: "Очередь не для человека". К чему привели - известно.

Но оказалось, что очереди такая же черта капитализма, как и марксизма-ленинизма. И я не о "черной пятнице", я о светлом понедельнике 5 декабря сего года, когда западные иезуиты от санкций, ввели транспортное нефтяное эмбарго на российскую нефть.

И вы только посмотрите, что происходит в Босфорском проливе в режиме реального времени. Путем нехитрых манипуляций отберите только танкеры, они красненькие, и увидите рой красных точек, которые пытаются пересечь Босфорский пролив, который контролирует наш большой друг Эрдоган. Советские очереди отдыхают!

Турция, кстати, побежала впереди паровоза, не дожидаясь 5 числа. Она ещё с 1 декабря, закрыла проход через Босфор танкеров, перевозящих нефть, без страховки лондонского клуба P&I. С 5 декабря, всероссийский э всем страховым компаниям Великобритании вообще запрещено страховать суда, перевозящие российскую нефть. Даже великому и ужасному Lloyd's. А с 5 февраля 2023 года запрет планируют расширить на нефтепродукты из России.

Зато зерно в рамках "зерновой сделки" из украинских портов идет по команде "Полный вперед!". И это тоже видно на карте. И вы удивитесь, но у большинства балкеров пунктом назначения значатся турецкие порты. Видимо, пришла пора новых сделок в рамках операции "зерно в обмен на оружие". Возможно, это оплата за 200 бронетранспортеров BMC Kirpi 4x4 турецкого производства, предназначенных для разведовательно-диверсионных групп. А может быть еще за что-то.

Кстати, очень интересно, а что же такого "разрешенного" доставил в порт Одессы огромный, гигантский даже, контейнеровоз "Joseph Schulte" с портом приписке в Гонконге? Или парочка других контейнеровозов? Надо заметить, что порты Незалежной совсем не простаивают.

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