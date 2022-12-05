Осквернение могил и снос памятников, покушение на культовые сооружения и имущество РПЦ международное право признает геноцидом

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5 декабря 2022, 21:47 Сергей Порохов, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, член Союза писателей России, полковник в отставке

Ежедневно средства массовой информации приносят все новые и новые сообщения из Польши, Украины, Прибалтики и некоторых других стран Европы о сносе памятников советским воинам, погибшим в борьбе с фашизмом. Уничтожаются памятники и мемориалы, оскверняются отдельные могилы и братские захоронения, уничтожается память о подвиге тех, кто сокрушил нацизм в Европе. Уничтожаются памятники выдающимся деятелям России – полководцам, писателям, композиторам… Многие из этих памятников сами по себе являются произведениями искусства.

За последние несколько лет в Польше снесли около 100 памятников из 640. Начиная с 2015 года, после принятия закона о декоммунизации, Украина сносит памятники советским воинам и прочие монументы, сохраняющие память об истории России, по всей стране. Сегодня началась кампания, направленная на упразднение Русской Православной Церкви на территории Украины, и изъятие у нее всего имущества. На территории Прибалтики демонтаж и перемещения памятников интенсивно проводилось в 1990-е годы, этот процесс продолжается и сегодня. В апреле 2022 года министр культуры Литвы Симонас Кайрис подписал приказ, разрешающий сносить советские памятники. Но он не распространяется на могилы или надгробия, расположенные на недействующих кладбищах, захоронениях или местах погребения. В мае 2022 года парламент Латвии одобрил законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений.

Эпидемия вандализма, охватившая страны, оказавшиеся под влиянием духовных наследников нацизма и фашизма, растекается по Европе несмотря на то, что мировая культура должна находиться под особой международной защитой, посягательство на памятники истории и культуры рассматривается международным правом как особо тяжкое преступление. Эту новацию - признание геноцидом преступления против культуры, исторической памяти народов – внесено для применения в судебной практике самой высшей международной судебной инстанцией всего лишь четверть века назад.

Римский Статут Международного уголовного суда, принятый в июле 1998 года (вступил в силу в 1 июля 2002 года), признает преступлением против человечности в виде преследования (ст. 7) «бесчеловечные деяния…, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий… или серьезного ущерба психическому здоровью». Разрушение и осквернение культурных объектов, в том числе религиозных предметов, кладбищ, национальных памятников и святынь относится к подобным деяниям. По данному вопросу имеется конкретная судебная практика. Международный трибунал по бывшей Югославии (решение судебной камеры по делу Блашкича от 3 марта 2000 г., пар. 231) определил преступление против человечности вполне конкретно: «систематическое уничтожение памятников специфической социальной, религиозной, культурной или другой группы».

Таким образом, международное право жестко классифицирует уничтожение исторических и религиозных памятников, культурных ценностей, определяя эти преступные деяния геноцидом. Организация Объединенных Наций в своих документах определяет геноцид формы массового насилия, совершаемые с намерением уничтожить, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую.

Геноцид в странах Европы направлен против русского этноса, русского прошлого, памятников русской истории. Разрушение памятников, религиозных учреждений, культурных ценностей и исторического наследия осуществляется непосредственными действиями, принудительно и систематически изымаются религиозные и культурные ценности, осуществляется запрет на использование русского, родного языка наших соотечественников, систематически уничтожаются книги на русском языке.

Убежден, организаторы и участники этого преступления, сплоченные в международную организованную преступную группу, своими действиями бросившие вызовов цивилизованному обществу, не уйдут от наказания, какие бы высокие посты и должности они не занимали в настоящее время. Никакой политический или дипломатический иммунитет не спасет их от возмездия. Международное право воспрещает прекращать уголовные дела против человечества по истечении срока давности.

Резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года утверждена Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В ней отмечается, что геноцид и публичные призывы к нему, соучастие в геноциде и заговор с целью геноцида является международным преступлением, независимо от того, совершён он в мирное или военное время, частным, должностным лицом или правительством. В отношении выдачи виновных геноцид не рассматривается как политическое преступление, и виновным не должно предоставляться политическое убежище. Лица, обвиняемые в совершении геноцида, должны быть судимы компетентным судом того государства, на территории которого было совершено это деяние. В каждой из государств Европы, где осуществляется геноцид, проживают русские, которых преследуют по национальному признаку. И поэтому судебные власти этих стран обязаны беспристрастно рассмотреть все факты геноцида национальных меньшинств – русских – в своих государствах.

3 декабря стало известно о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, которые, по мнению киевского режима, «аффилированы с центрами влияния в России». Политолог Алексей Живов прокомментировал корреспонденту ФАН эту ситуацию: «Ещё с 2004-го года Русская Православная Церковь (РПЦ) на Украине являлась основной мишенью для раскольников, для украинских неонацистских политиков и американских фондов, лиц и религиозных организаций. То, что сейчас происходит — это заключительная стадия уничтожения РПЦ на Украине, которая называется Украинской Православной Церковью Московского патриархата.

Публицист отметил произошедшее придало мнимую легитимность киевскому патриархату. Тем не менее УПЦ (МП) выводила на регулярные крестные ходы по 200-300 тысяч человек. Это огромная сила, которую в репрессивном порядке побеждает сейчас украинская власть, пользуясь тем, что «священники беззащитные и паства их беззащитна». Конечная цель - полное культурное, религиозное, языковое размежевание русских в России и на Украине. В ближайшем будущем имущество Русской Православной Церкви там будет национализировано и передано той самой раскольнической киевской патриархии, где священниками становятся ветераны АТО, наркоманы, алкоголики, бывшие убийцы, которые никогда не имели никакого церковного образования и просто отношения к православию.

Этот факт является еще одним свидетельством геноцида русского народа на территории Украины, которое осуществляется украинскими националистами, а также наемниками из западноевропейских государств.

Следует полагать, что одной из неочевидных с первых дней специальной военной операции целей, наряду с денацификацией и демилитаризацией Украины, является противодействие геноциду русского народа.

В этом международном преступлении активное участие принимают политические руководители большинства стран Европы как в самих европейских государствах, так и на территории Украины.

Следственному комитету России нельзя оставлять без внимания и последствий ни один факт геноцида русского народа, осуществляющегося сегодня в государствах Европы и политическими руководителями государств-участников НАТО.

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