80 лет назад началась битва за столицу: «Тайфун» над Москвой

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 декабря 2022, 17:59 Вадим Кулинченко,

Фото: wikipedia.org

В западной историографии битва за Москву рассматривается как операция «Тайфун», представляющаяся как серия боевых действий Красной Армии и Вермахта на Московском направлении зимой 1941-42 годов с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г. На самом деле это была немецкая военная операция по захвату Москвы под кодовым наименованием «Тайфун».

К началу сентября 1941 г. московское направление оставалось главным для верховного командования вермахта (ОКВ). И хотя все сроки, определённые директивой №21 (план «Барбаросса») уже были превышены, дело продвигалось туго. Здесь уместна русская пословица – Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!

Причин много. Упорное сопротивление Ленинграда и Киева на флангах группы армий «Центр», нарастающее сопротивление Красной Армии, развернувшееся партизанское движение в тылу наступающих гитлеровцев, да и сама природа была не на их стороне.

Несмотря на это, Гитлер торопил своих генералов. Не принимая их возражения, он 5 октября приказал начать наступление на Москву через 8-10 суток. И уже 6 сентября 1941 г. появилась директива №35, обозначившая непосредственное наступление на Москву. В преамбуле директивы №35 были пояснены мотивы этого решения Гитлера – К зиме должны быть уничтожены силы русских, препятствующих продвижению на Москву.

Общий план наступления на Москву был доработан и задачи детально доведены до каждого войскового объединения. Основными ударными силами были танковые группы: 3-я танковая группа в районе Духовщины (Смоленская область); 4-я танковая группа в районе Рославля (Смоленская область) и 2-я танковая группа в районе Шостки (Сумская область). Основной замысел окружить главные силы Красной Армии, прикрывавшие нашу столицу и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, а затем стремительно обойти Москву с севера и юга с целью её захвата. Эта операция и получила кодовое название «Тайфун».

30 сентября из района Шостки перешла в наступление 2-я танковая группа Гудериана, а 3-я и 4-я танковые группы атаковали позиции Красной Армии на юго-западном московском направлении и одновременно на других участках фронта. Операция «Тайфун» вступила в решающую фазу.

К концу сентября 1941 г. сложилось непростое положение для Красной Армии, при котором у гитлеровцев появилась надежда быстрого захвата Москвы танковыми и моторизованными частями на Малоярославском и Можайском направлениях, но….

Стойкость частей Красной Армии усилилась, а гитлеровские войска стали выдыхаться. И уже в октябре – начале ноября стало ясно, что «Тайфун» стал схлопываться, но это уже другая тема. Битва за Москву вступала в решающую фазу!





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