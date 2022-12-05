Фактор хомо-сапиенс: взгляд чайника

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 декабря 2022, 18:32 Елена Головань, корреспондент

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вот удивительно, как всё-таки влияет на нашу жизнь человеческий фактор. За редким исключением роботов, которые тоже влияют, и которые делают свою работу, как предписано… Но давайте по чесноку – роботов у нас мало. И они в основном на производствах. А с людьми у нас работают хомо сапиенсы – то бишь, простые люди. Не всегда, конечно, простые, есть и ого-го – целые начальники отделов! Которые порой считают, что они истина во всех её проявлениях. А уж если простые считают, что они ого-го, то это вообще – пиши пропало.

Вы заметили, дорогие читатели, как отличаются люди даже на одних должностях? Возьмём уборщицу. Одна с вечно хмурым лицом нудит, что вот, мол, намусорили тут, а я убирать вечно за вами должна. Другая, глядишь, хоть и поохает над каким-нибудь особенным срачем в офисе, но всё не только уберёт, а ещё и настроение сотрудникам умудрится поднять – да вы ж мои грязнули, но да что ж с вами делать?! Кстати, заметьте, со вторым вариантом уборщицы и сорить хочется куда меньше, правда?

Или, к примеру, медсестра в больнице. Одна тебе укол сделает с улыбкой, посочувствует, даже «за жизнь» поговорит, а вторая долбанёт тебе укол так, как будто твоя пятая точка – это её непримиримый враг во все времена. Знакомо?

А если от действий кого-то зависит, к примеру, финансовая составляющая? Или вопрос устройства ребёнка в семью, к примеру? Тогда как? Тут уже личная составляющая может не просто попе сделать больно при уколе, а ещё и навредить конкретно.

Знаете, я всегда удивлялась нашей сотруднице опеки – ну в нашем, Семилукском районе, в смысле. А порой и не только удивлялась, а и злилась даже – дотошная потому что донельзя, как мне казалось. Какой бы тебе ни нужен был документ – просто так нельзя передать (а порой так ведь нужно скорее!). Нет, нужно прийти, написать заявление, потом на документе поставить свой автограф, что вот, мол, забрала… Конечно, следуешь закону, хоть и психуешь иногда. Никогда в жизни бы не подумала, что когда-нибудь оценю вот это дотошное следование букве закона. И однако же, пришлось оценить…

Потому что столкнулись с опекой в другом районе. Нашей же, Воронежской области.

К слову, у нас в семье пятеро приёмных детей. Так что приходилось общаться с разными опеками. Опять же, иногда не то чтобы обижалась, но злилась на нашу. Но как впоследствии оказывалось, весь тот формализм, который они требовали, весьма и весьма оправдан. Как минимум тогда, когда сталкиваешься с постановкой на учёт ребёнка сироты, или оставшегося без попечения родителей, на получение жилплощади – вот тогда все недоработки в документах всплывают.

Но вернусь к теме. В августе этого года приехали за девочкой в другой район. Отдали её без проблем. Не удосужились, правда, ознакомить, с медицинскими документами. Просто сказали на словах, что здорова. Да мы бы, кстати, и «нездоровую» забрали бы. Только знать бы, в чём проблема и с чем вообще предстоит работать (как правило, все приёмные дети попадают в семью с теми или иными заболеваниями, или проблемами, но опекунам ОЧЕНЬ ВАЖНО знать, в чём конкретно проблема).

На каком основании нам дали постановление об опеке, учитывая, что, как впоследствии оказалось, в личном деле вообще не хватает многих и многих документов – вообще непонятно. Кстати, документов как медицинских, так и финансовых. Наша опека сделала запрос – уже два месяца ни ответа, ни привета. Кстати, от правильного формирования дела зависит, в том числе и то, как дальше ребёнок сможет получать всевозможные льготы и выплаты… И мне вот интересно – вышеупомянутая опека готова платить из бюджета Каширского района за то, что благодаря их действиям, а точнее, бездействию, оформление попросту зависло?!

Сегодня списалась с опекой. Мне объяснили, что документы были отправлены письмом. Простым. Серьёзно? Финансовые и медицинские документы на несовершеннолетнего ребёнка, оставленного без попечения родителей?! Вы знаете, как мне кажется, в этой системе что-то точно нужно менять.

Просьба считать данную публикацию официальным запросом в прокуратуру.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции